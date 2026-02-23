Karra Elejalde, actor, 65 años: "El trabajo más duro de mi vida fue trabajar de niño en un negocio familiar"

Karra Elejalde (65) sobre su infancia: "El trabajo más duro de mi vida fue trabajar de niño en un negocio familiar"

Karra Elejalde, actor de gran popularidad y renombre en España nacido en Vitoria-Gasteiz en 1960, habla sobre el peor trabajo de su vida y se remite a su infancia, cuando entró en el negocio familiar y no tenía horario ni tampoco sueldo.

Los padres del artista regentaban un establecimiento de hostelería y él empezó a trabajar en el lugar desde muy temprana edad. A los 9 años ya pelaba patatas subido a un taburete, preparaba salsas y cargaba cajas de refrescos. Él mismo ha calificado esta etapa como el trabajo más duro de su vida.

"El trabajo más duro de mi vida fue trabajar de niño en un negocio familiar sin horario ni sueldo ‘porque ya te pago los estudios y las zapatillas", explicaba el actor en una entrevista para 'Esquire'.

Karra Elejalde habla sobre su dura infancia.

"No tenía horario ni sueldo"

Sin embargo, aunque el actor afirme que aquella etapa fue muy dura, también explica que eran otros tiempos y que entiende la situación a la que lo sometieron sus padres, que desde luego no fue con mala intención sino para apoyar en el negocio de la familia.

"Eran otros tiempos.... Mis padres tenían un bar en Salinas de Leániz donde daban comidas, meriendas, cenas, bodas, bautizos... Yo, con 9 años, pelaba patatas, subía y bajaba cajas con bebidas y refrescos, cocinaba salsas...", seguía para el medio mencionado.

Para más inri, a los pocos años le diagnosticaron una úlcera de duodeno debido a las tensiones que cargaba en el hogar como hermano mayor, lo que marcó un antes y un después en su adolescencia y por supuesto hizo que las cosas cambiaran.

"Luego, con 15 años, me diagnosticaron una úlcera de duodeno. El médico me dijo que estaba somatizando toda esa tensión con la que cargaba como hijo mayor. No supe gestionarlo porque no tenía edad para saber hacerlo", admitía.

Antes de dedicarse a la interpretación, sus sueños pasaban por ser cura, pelotari o pintor, pero después de esa faceta un tanto complicada tomó la decisión de dedicarse enteramente a la actuación, y acertó de lleno con su decisión.

Estudió en la Escuela de Artes y Oficios y posteriormente se formó en electricidad. No recibió una formación dramática académica como tal, sino que fue construyendo su carrera en grupos de teatro independientes como Samaniego o Klacatrak durante su juventud, y su trayectoria habla por sí sola hasta la fecha.