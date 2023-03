El truco para hacer los auténticos calamares al ajillo sin saber cocinar

Los calamares son un alimento de lo más nutritivo, además de poder prepararse en una gran cantidad de maneras diferentes. Incluso si no sabes cocinar, puedes disfrutar de ellos: te enseñamos cómo puedes unos deliciosos calamares al ajillo en muy poco tiempo.

Ingredientes para los calamares al ajillo

Los únicos ingredientes que vas a necesitar para preparar este plato son los siguientes:

Aceite de oliva

Calamares cortados a rodajas

Ajos

Perejil

Sal

Ten en cuenta que la proporción adecuada es de 6 gajos de ajo por cada trozo de calamar, aunque esto puedes modificarlo en función de si te gustan más o menos condimentados. Dicho esto, vamos a ver cómo puedes preparar este delicioso plato.

¿Cómo preparar los calamares al ajillo?

Lo primero que debes hacer es limpiar bien los aros de calamares. Si los has comprado congelados, es importante que los dejes descongelar antes de pasar a prepararlos. Una vez los tengas listos y a temperatura ambiente, es momento de cortar el ajo. Puedes hacerlo de varias maneras: muy finitos o bien algo más gruesos. También puedes cortarlos a dados pequeños, etc. Si has optado por ajos naturales, mucho mejor que los ajos que vienen ya cortados.

Cuando tengas los ajos preparados, añade un poco de aceite en una sartén y ponla a calentar a fuego fuerte. Una vez el aceite esté caliente, añade los ajos, un poco de sal y el perejil cortado muy finamente. Si has optado por usar perejil seco, debes esperar a que el ajo se haya tostado un poco antes de añadirlo. Ahora sí, añade el perejil y deja que todo se mezcle un poco. Seguidamente, añade los calamares antes de que el ajo se queme. El agua que este desprende será suficiente para que se cocinen, por lo que no es necesario que añadas agua. Sin embargo, si ves que se queda muy seco y quieres que la salsa sea un poco más líquida, puedes añadir un poco de caldo de pescado.

Deja que todo se cueza durante unos 20 minutos y asegúrate de que los calamares estén bien hechos. No es necesario que queden muy blandos, pero tampoco deben mantener una consistencia muy dura. Y, cuando ya los tengas listos, ponlos en un plato para que se enfríen un poco. ¡Listos para servir!

¿Muy líquido?

Si la salsa te ha quedado muy líquida por el agua que sueltan los calamares o porque le has añadido tú, no pasa nada. Lo único que debes hacer, para no estropear el plato, es separar los calamares y añadir un poco de pan rallado con ajo y perejil. Verás que en un momento, la mezcla se volverá más espesa y, cuando esto suceda, ya la podrás añadir a los calamares. ¡Qué aproveche!

Recuerda que, además de prepararlos de este modo, hay muchísimas variaciones, así como una gran cantidad de salsas que puedes usar para acompañarlos.

Propiedades nutricionales de los calamares

Además de estar deliciosos, los calamares tienen una gran cantidad de nutrientes que no pueden faltar en nuestra dieta. Básicamente, los calamares son de lo más saludables por los siguientes motivos:

Proteína: los calamares son una excelente fuente de proteínas, con 100 gramos de calamares que contienen aproximadamente 15 gramos de proteínas. Las proteínas son esenciales para la construcción y reparación de tejidos y músculos del cuerpo, y también juegan un papel importante en la producción de hormonas y enzimas.

los calamares son una excelente fuente de proteínas, con 100 gramos de calamares que contienen aproximadamente 15 gramos de proteínas. Las proteínas son esenciales para la construcción y reparación de tejidos y músculos del cuerpo, y también juegan un papel importante en la producción de hormonas y enzimas. Vitaminas: los calamares contienen una variedad de vitaminas esenciales para la salud, incluyendo vitamina B12, vitamina B6 y niacina. La vitamina B12 es fundamental para la salud del cerebro y del sistema nervioso, mientras que la vitamina B6 y la niacina son necesarias para el metabolismo de la energía y el mantenimiento de la piel, el cabello y las uñas.

los calamares contienen una variedad de vitaminas esenciales para la salud, incluyendo vitamina B12, vitamina B6 y niacina. La vitamina B12 es fundamental para la salud del cerebro y del sistema nervioso, mientras que la vitamina B6 y la niacina son necesarias para el metabolismo de la energía y el mantenimiento de la piel, el cabello y las uñas. Minerales: los calamares son una magnífica fuente de minerales, como el hierro, el calcio, el magnesio y el fósforo. El hierro es necesario para la producción de glóbulos rojos, mientras que el calcio y el magnesio son esenciales para la salud de los huesos y los dientes. El fósforo es importante para la salud del cerebro y la función renal.

los calamares son una magnífica fuente de minerales, como el hierro, el calcio, el magnesio y el fósforo. El hierro es necesario para la producción de glóbulos rojos, mientras que el calcio y el magnesio son esenciales para la salud de los huesos y los dientes. El fósforo es importante para la salud del cerebro y la función renal. Grasas: los calamares son una fuente baja en grasas saturadas, pero contienen ácidos grasos omega-3 saludables. Los ácidos grasos omega-3 son esenciales para la salud del cerebro y del corazón, y también ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la artritis y la diabetes.

los calamares son una fuente baja en grasas saturadas, pero contienen ácidos grasos omega-3 saludables. Los ácidos grasos omega-3 son esenciales para la salud del cerebro y del corazón, y también ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la artritis y la diabetes. Además de estas propiedades nutricionales, los calamares también contienen antioxidantes, que ayudan a proteger el cuerpo contra los daños causados por los radicales libres y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

A pesar de ser tan nutritivos, también debemos tener en cuenta que los calamares pueden contener altos niveles de colesterol, por lo que deben ser consumidos con moderación.

Los calamares son un alimento delicioso y nutritivo que pueden proporcionar una variedad de beneficios para la salud. Si se consumen con moderación, los calamares son una excelente fuente de proteínas, vitaminas, minerales y grasas saludables. Y, con la receta que te hemos enseñado, podrás disfrutar de ellos en cualquier momento, sin necesidad de pasar horas y horas en la cocina. A quien te diga que preparar calamares es muy tedioso, recuérdale que hay muchísimas recetas y que tú eres, especialmente, bueno a la hora de prepararlos en menos de media hora. ¡Seguro que vas a triunfar!

