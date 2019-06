Una carta de agradecimiento es una forma de dar las gracias, y puede ser más o menos formal, dependiendo de a quién vaya dirigida. El contenido, y sobre todo el tono, dependerá mucho de quién es el destinatario.

En un capítulo anterior os enseñamos cómo escribir una carta formal, ahora especificaremos cómo hacer un escrito demostrar gratitud, cariño o interés por alguna cuestión en concreto.

Modelo carta de agradecimiento

Lo primero que debes plantearte es a quién va a ir dirigida la carta de agradecimiento. Tanto el tono como el contenido variarán sensiblemente dependiendo de quién sea el destinatario: hay cartas de agradecimientos a un antiguo jefe, cartas de agradecimientos a un profesor, o a un amigo, también cartas de agradecimiento a un cliente, o incluso a un proveedor con el que hemos quedado satisfechos.

En cualquier caso, todas las cartas de agradecimiento tienen algo en común: la demostración de gratitud por una serie de circunstancias que te empujan a escribir esa carta. Por otro lado, el contenido siempre será positivo, agradable, una muestra que halaga y que satisface al destinatario, independientemente de que sea una carta más formal o más informal en el tono.

Cómo redactar una carta de agradecimiento

Esta tarea es realmente fácil de llevar a cabo, y en líneas generales, sólo tienes que seguir los siguientes pasos y adaptarlos al destinatario que corresponda:

Comienza tu carta con un saludo que resulte natura según la circunstancia y el grado de confianza. Puedes poner desde un simple hola, hasta Estimado Sr./Sra., mi querido amigo, y para casos más formales una fórmula que nunca falla: Muy Sres. míos.

que resulte natura según la circunstancia y el grado de confianza. Puedes poner desde un simple hola, hasta Estimado Sr./Sra., mi querido amigo, y para casos más formales una fórmula que nunca falla: Muy Sres. míos. La carta debe ser siempre corta , con independencia del destinatario y en sus primeros párrafos debes empezar por demostrar tu sincera gratitud por alguna circunstancia. Una frase o como mucho dos, serán suficientes para expresar el por qué de ese sentimiento.

, con independencia del destinatario y en sus primeros párrafos debes empezar por demostrar tu sincera gratitud por alguna circunstancia. Una frase o como mucho dos, serán suficientes para expresar el por qué de ese sentimiento. Después, puedes describir cuál ha sido el motivo que provoca la escritura de esta carta: un gesto de amistad que te ha emocionado, un regalo, un buen servicio, años de aprendizaje (una carta de agradecimiento a un profesor que ya se jubila, por ejemplo), una fiesta o un simple regalo (estas dos circunstancias pueden ser para una carta de agradecimiento a un cliente o a un proveedor)

un regalo, un buen servicio, años de aprendizaje (una carta de agradecimiento a un profesor que ya se jubila, por ejemplo), una fiesta o un simple regalo (estas dos circunstancias pueden ser para una carta de agradecimiento a un cliente o a un proveedor) En la estructura de la carta puedes añadir también tu interés por algún hecho en particular. Si se trata de una carta de agradecimiento por una entrevista, puedes demostrar que estás muy interesado en el puesto de trabajo para el que optaste, de una manera siempre formal, no exenta de cercanía y entusiasmo. Esta es una opción muy personal, pero puede ser parte del contenido de la carta.

para el que optaste, de una manera siempre formal, no exenta de cercanía y entusiasmo. Esta es una opción muy personal, pero puede ser parte del contenido de la carta. Llega la hora de la conclusión . Es aconsejable terminar la carta con un nuevo agradecimiento, y siempre queda muy bien, en los casos más formales, ponerte a disposición del destinatario para alguna situación determinada, asumiendo un compromiso temporal (esto dependerá del destinatario y del grado de confianza que se tenga con la persona)

. Es aconsejable terminar la carta con un nuevo agradecimiento, y siempre queda muy bien, en los casos más formales, ponerte a disposición del destinatario para alguna situación determinada, asumiendo un compromiso temporal (esto dependerá del destinatario y del grado de confianza que se tenga con la persona) Por último, la despedida. Nuevamente el tono dependerá del grado de confianza del destinatario. Una carta de agradecimiento a un familiar o amigo podrá incluir un abrazo o un beso; a un profesor con el que tienes trato, un saludo afectuoso o un abrazo afectuoso y cordial puede ser lo más indicado; a otros destinatarios un cordial saludo, por ejemplo.

Algunas consideraciones más sobre la redacción

Los mejores escritores han tenido que hacer manuscritos puntuales dando las gracias a algún camarada. El texto y la estructura, en cualquier carta de agradecimiento son importantes. Pero también es importante el formato. Una carta puede ser escrita a mano, o en un ordenador, o incluso enviando un correo electrónico, que es la forma más eficaz y rápida de enviar cualquier carta. Obviamente la forma más personal de elaborar una carta de agradecimiento es hacerlo de tu puño y letra, todo depende de la circunstancia y de a quién va dirigida la carta.

Los plazos son también importantes. En ocasiones debemos mandar una carta de agradecimiento cuando nos hemos presentado a una oferta de trabajo como mejora a nuestro empleo. Una carta de agradecimiento debe escribirse lo más pronto posible en el tiempo, desde que suceden los hechos que se quieren agradecer. Por ejemplo, si un amigo ha tenido un detalle que te ha emocionado, si has acudido a una fiesta inolvidable, o si te han hecho un regalo que ha significado mucho para ti.

Es importante respetar un plazo razonable para que tu carta de agradecimiento surta el efecto deseado de gratitud y no caiga en el olvido. Incluso puede quedar muy elegante enviar dicha carta por mensajero, lo que personaliza mucho más esa gratitud. Por supuesto, también depende de la circunstancia, y claro está que no vas a hacer eso con alguien con quien no tienes confianza, pues quedaría muy pretencioso.

Con independencia de cómo envíes esta carta, es importante que hagas constar los datos del destinatario y los tuyos. Se trata de una forma protocolaria de escribir cualquier carta, por mucha confianza que exista, y en muchos casos, es una forma de que se te identifique sin dificultad si eres un proveedor, un cliente o un entrevistado. Por último, la fecha de la carta es también un requisito importante.

En psicología se enseña que el demostrar agradecimiento es una muestra, no solo de educación, sino de salud mental.