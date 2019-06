Cómo hacer un maquillaje de ojos ahumados

El maquillaje de ojos ahumados es una manera sencilla y relativamente rápida de darle un toque exótico y salvaje a tu mirada sin parecer excesivamente recargada, de manera que resulta ideal para ir de fiesta, pero también para darle un poco de sofisticación a tu look del día a día.

Con este tipo de maquillaje tus ojos parecerán más grandes y tu mirada más profunda.

Ojos ahumados paso a paso

¿Qué necesitamos?

Para crear unos ojos perfectamente ahumados necesitamos dos cosas:

: uno con las cerdas más tupidas, para definir, y otro con las cerdas más espaciadas, para difuminar. Es recomendable que el más tupido sea redondo y el otro de punta plana. Prebase para sombras de ojos .

. Los colores son a gusto de cada persona, ya que la técnica del ahumado no tiene por qué hacerse siempre con los mismos tonos y a cada persona le van bien colores distintos. Existen paletas de sombras de ojos específicas para este tipo de efecto, como los Smokey Look Kit de NYX, la Smokey Eyeshadow palette de Zoeva o la Easy Smokey Eye de SEPHORA. Lo importante es seleccionar al menos tres tonos que casen entre ellos y con tus ojos y utilizarlos adecuadamente. Delineador de ojos oscuro , preferentemente negro.

, preferentemente negro. Rimmel negro.

Ojos ahumados, paso a paso

Para seguir la explicación os compartimos un vídeo donde te damos todos los trucos para hacer el maquillaje de ojos ahumados en tan solo 2 minutos:

Limpiar bien toda la zona antes de empezar a maquillar. Entendemos que "toda la zona" es toda la cara, ya que no vas a hacerte un maquillaje de ojos tan impactante sin maquillar el resto del rostro. Aplicar una prebase, ya que vamos a usar una gran cantidad de sombra de ojos y necesitamos que la piel esté preparada para mantenerla durante horas. La prebase puede extenderse por ambos párpados con el dedo, no hace falta brocha. Delinear los contornos superior e inferior del ojo, intentando no pintar por dentro del párpado, ya que eso empequeñece el ojo. Aplicar el rimmel a las pestañas. Con el pincel tupido, y usando el tono más oscuro (negro o gris oscuro), dibujar una línea por encima del delineador y otra sobre el párpado fijo. Es recomendable que las líneas se dibujen desde el exterior del ojo hacia el lagrimal y no a la inversa, ya que así la acumulación de color quedará en la parte exterior y será más impactante. OPCIONAL. Con el mismo pincel y tono, dibujar una línea fina bajo los ojos. También se puede hacer con un tono ligeramente más claro si queréis un efecto menos marcado. Con el mismo pincel, pero con un tono más claro, pintar por completo el párpado móvil superior. Esto hará que el ahumado de los ojos sea muy suave, ya que alrededor del globo ocular va a verse una línea clara, pero también podemos optar por un ahumado intenso desde la línea de las pestañas, eliminando el tono claro y intando el párpado entero de negro u otro color muy oscuro. Pero, ¡ojo! Si optamos por esa solución más oscura, es recomendable olvidarse del paso 6 para no acabar sufriendo el efecto ojos de panda. Aplicar un tono claro en la zona del lagrimal. Si se están usando tonos marrones, se puede optar por un dorado brillante, mientras que se están usando tonos grises y negros se debería usar un tono más tirando a blanco, beige o color carne. La función de ese toque de luz es iluminar la zona del ojo y agrandarlo, así que el color debe extenderse desde el lagrimal hacia el extremo del ojo. Con el pincel menos tupido, difuminar los tres tonos de manera que las zonas de transición sean suaves y el conjunto quede harmonioso. Añadir un poco de sombra negra en la esquina exterior del ojo, de manera que el efecto ahumado rodee completamente el ojo.

Unos consejos extra

Dado que el ahumado es un maquillaje que tiende a lo oscuro, las pestañas quedan bastante disimuladas, por ello es conveniente, tal como os aconsejamos, utilizar remedios caseros para hacer crecer las pestañas, y añadirles volumen si queremos que sobresalgan. Incluso diríamos que es la ocasión perfecta para usar pestañas postizas. Las hay muy funcionales y naturales a precios asequibles, y hoy en día son una opción muy práctica y sencilla de utilizar para dar el último toque a los maquillajes más oscuros.

En caso que se trate de un maquillaje de fiesta, podemos darle algunos trucos extras, como por ejemplo añadir una sombra metalizada con brillo pero que no sea exagerada, como el tono Sparkling Graphite de Kiko (negro con puntos brillantes) y esparcirla por encima de las zonas más oscuras de nuestro look.

Finalmente, hay que atender al resto de nuestra cara, dándonos unos cuidados de la piel oportunos. Obviamente, el look de ojos ahumados puede combinarse con todo tipo de maquillaje, pero no todos le sientan igual de bien. Una de las combinaciones más resultonas es la combinación de ojos ahumados y labios rojos, que puede darte un aspecto intenso y clásico si se usa un rojo intenso y brillante o un look más intenso y oscuro si se opta por unos labios más sofisticados, como los labios con efecto ombré, de los cuales podéis encontrar tutoriales en internet.