Desde el pasado 20 de julio comenzaron a venderse en todas las farmacias de España sin receta test rápidos de antígenos para el autodiagnóstico de la Covid. Esta prueba rápida de antígenos con saliva es otra herramienta más, y bastante eficaz, para detectar si hemos contraído la enfermedad en ese mismo instante.

El uso de este test puede ser de gran utilidad para estas fiestas navideñas, ya que algunos expertos han desaconsejado las reuniones familiares y comidas de empresa ante una posible amenaza de la nueva variante. ¡Descubre cómo realizar una prueba rápida de antígenos con saliva para controlar nuestro estado de salud!

Test de saliva para la Covid: ¿En qué consisten?

Según afirma la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) estas pruebas son de gran ayuda como complemento a otros métodos diagnósticos para controlar la pandemia de la Covid, pues permiten detectar más casos antes de que se produzca una nueva transmisión. Sin embargo, un resultado positivo con este test no será un diagnóstico como tal, pues el resultado debe ser confirmado por un profesional en un centro médico.

Así pues, la prueba rápida de antígenos con saliva es una prueba de autodiagnóstico, que no de diagnóstico, pero ayuda a detectar la presencia del virus de una forma mucho más rápida, pues los resultados se obtienen en unos 15 o 20 minutos.

En cualquier caso, este test tiene una especificidad superior al 98 % y su sensibilidad ronda el 97 %. Su precio oscila entre los 4 y los 6 euros la unidad, aunque tienes la posibilidad de adquirir formatos más económicos en packs de 5.

Existen dos tipos de autotest: el frotis nasal o de nariz (la muestra se recoge con un hisopo) y la prueba rápida de antígenos con saliva, donde la muestra recogerá un poco de saliva para obtener el resultado.

A pesar de que el test de saliva es menos común, ambos son fiables y válidos, siempre y cuando sean realizados de forma correcta. Para ello, debes seguir las instrucciones del producto y los consejos del farmacéutico.

Por otro lado, no solo es importante realizarlos bien, sino también aplicarlos en el momento apropiado. Y es que estos test son eficaces solo durante los 7 primeros días desde la aparición de síntomas o la posible infección.

Así pues, el test funciona en caso de tener síntomas, pero también detecta la enfermedad aunque no tengamos síntomas todavía, por lo que es de gran utilidad aunque no hayamos tenido contacto estrecho con ningún positivo. De este modo, puedes descartar una posible infección por Covid.

Cómo hacer el test tanto nasal como de saliva en 5 pasos

El procedimiento para realizar una prueba rápida de antígenos con saliva es el mismo que el de el frotis nasal, con la diferente de la recogida de la muestra. Antes de nada, debes saber que cada test está compuesto de 4 elementos: un pequeño hisopo para tomar la muestra, una ampolla pequeña con un reactivo, un tubo de ensayo para colocar la muestra recogida y la plaqueta en la cual interpretaremos el resultado.

Y ahora sí, estos son los pasos a seguir para llevar a cabo el proceso:

En primer lugar, limpia bien la superficie donde vas a colocar el test y suénate bien la nariz si lo vas a hacer nasal. Después, coloca el test sobre una superficie plana y limpia para evitar cualquier contaminación.

y suénate bien la nariz si lo vas a hacer nasal. Después, coloca el test sobre una superficie plana y limpia para evitar cualquier contaminación. A continuación, abre el hisopo e introdúcelo en uno de los orificios de la nariz unos dos centímetros, gíralo en círculos lentamente unas 4 o 5 veces y haz lo mismo en el otro orificio. Si el test es de saliva, bastará con recoger un poco de saliva con el hisopo.

y haz lo mismo en el otro orificio. Si el test es de saliva, bastará con recoger un poco de saliva con el hisopo. Mezcla la muestra obtenida con el reactivo, para lo cual debes introducir el hisopo en el tubo de ensayo y añadir la solución o reactivo. Gira el palito 3 o 4 veces y deja que se mezcle durante 1 minuto aproximadamente .

. Por último, vierte en la plaqueta de resultados unas 3 gotitas de la mezcla anterior. Una vez hecho esto, debes esperar entre 15 y 20 minutos para obtener el resultado.

En cuanto a la interpretación de los resultados, una raya indicará negativo, y dos positivo. Es decir, si aparece la raya T que nos indica los antígenos Totales, el resultado será positivo aunque la raya sea muy tenue. En cuanto a la raya C (Control) debe aparecer siempre, pues de lo contrario el test no habrá sido realizado correctamente. Si después de esperar los 20 minutos solo aparece la raya C el resultado será negativo.

¿Qué pasa si damos positivo o negativo?

Si te has realizado una prueba rápida de antígenos con saliva y el resultado ha sido positivo, debes aislarte y llamar a tu médico habitual para que te indique los pasos a seguir. Recuerda que estos test son de autodiagnóstico, no de diagnóstico.

Por tanto, las pruebas de autodiagnóstico no son consideradas para un diagnóstico de confirmación de una infección activa, tanto si tienes síntomas como si no. Los resultados positivos de estos test serán considerados casos sospechosos, pero deben confirmarse en un centro sanitario a través de una PDIA (Prueba de Diagnóstico de Infección Activa).

En caso de realizar una prueba rápida de antígenos con saliva y el resultado salga negativo, pero has estado en contacto estrecho con algún infectado o tienes síntomas, es fundamental que tomes precauciones y sigas las medidas de seguridad. Y es que, en ocasiones, puede haber falsos negativos si no hemos realizado bien el test.

Por ello, para tu tranquilidad y la de toda tu familia, puedes realizar una prueba rápida de antígenos con saliva para evitar males mayores. Ya has visto que es muy sencillo y los beneficios son más que evidentes. ¡Cuídate y cuida de los tuyos con una prueba rápida de antígenos con saliva!

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan