Estas son las plantas de interior resistentes y fáciles de cuidar

Si te encantan las plantas pero no tienes un espacio indicado para tenerlas, no te preocupes. Hay una gran variedad de plantas de interior para disfrutar de su compañía y sus beneficios. Además, no importa la experiencia que tengas para cuidar plantas.

Te mostramos en este artículo, algunas plantas de interior resistentes y fáciles de cuidar que alegrarán todos los rincones de tu casa. Además, su frescura y colorido te proporcionarán un increíble bienestar emocional, imprescindible para aliviar el estrés acumulado a lo largo del día.

Nombres de plantas de interior resistentes

1. Crasas

Esta planta es parecida al cactus, pero no tiene espinas y el agua las vuelve más carnosas. Esta se acumula en sus hojas dispuestas formando una flor. Necesitan un riego moderado cada diez días, aunque podrás comprobar si necesita agua por el estado de la tierra. Se adapta con facilidad a cualquier espacio.

Plantas crasas

2. Cactus

El cactus es una planta muy versátil y se adapta muy bien en todos los espacios de la casa. Necesitan mucha luz solar, aunque no directa pero sí constante, y un riego moderado.

Debes regarlos una vez cada dos semanas en invierno, y en verano cada siete días. Aunque lo mejor es observar la evolución de estas planta de interior y controlar que la tierra esté húmeda o casi seca. Los cactus son unas excelentes plantas de interior resistentes y neutralizan las malas energías.

Cactus

3. Cintas

Las cintas y el poto son dos nombres de plantas ideales si no se te da bien su cuidado. Son muy resistentes y frondosas, por eso son perfectas para colgarlas en los rincones. Las cintas, también llamadas malamadres o lazo de amor, deben estar en un espacio luminoso.

Durante el invierno puedes regarlas cada quince días, sin embargo, en verano necesitan agua cada dos o tres días, según el sol que reciban. Son originarias de Sudáfrica y, además de ser muy resistentes, son muy fáciles de cultivar.

Plantas cintas

4. Violeta africana

Esta es una de las plantas de interior que, si la colocas en un lugar adecuado, puede mantener su flor durante todo el año. No requiere de mucho sol, pero sí de una temperatura ambiental que no sobrepase los 21ºC ni sea inferior a 10ºC.

Por lo tanto, es ideal colocarla en un sitio donde la temperatura sea regular todo el tiempo. A pesar de su nombre, puedes encontrar violetas africanas con flores de diversos colores, como azul, rosa y rojo.

Violeta africana

5. Tronco de Brasil

Se la conoce como palo de agua y son plantas de interior resistentes y fáciles de cuidar. Sus hojas cambian de tonalidad según la época del año y la temperatura del lugar en el que se encuentren.

Necesitan bastante luz natural, pero no sol directo, y la estancia debe estar entre los 15ºC y los 25ºC. No olvides pulverizar las hojas con agua una vez a la semana y mantener la tierra húmeda siempre. En invierno es suficiente con regarla una vez a la semana, y dos o tres veces en verano.

Tronco de brasil

6. Aloe vera

Las plantas de aloe vera no solo son decorativas, también son necesarias por sus múltiples propiedades curativas. Son muy resistentes y no requieren de muchos cuidados, y el riego debe hacerse más o menos cada 10 días. Además, puedes utilizarla para cocinar o preparar increíbles mascarillas para el cabello y la piel.

Aloe Vera

7. Hiedra

Entre los nombres de plantas de interior, la hiedra es fundamental ya que puede revivir cualquier espacio. Es una planta trepadora, así que puede hacerlo si encuentra el soporte adecuado para ello. Es originaria de Europa y es tan resistente que se puede utilizar como planta colgante, de mesa o trepadora de exterior.

Hiedra

8. Helecho

Es una planta muy bonita que no necesita más que agua y semisombra. Requiere de ciertos cuidados y paciencia al principio, pero si se adapta bien crecerá esplendorosa. El mejor lugar para colocarla es aquel en el que pueda tener una humedad constante y no tenga sol directo, pero sí algo de luz natural suave, como por ejemplo el cuarto de baño.

Helecho

9. Bambú

Esta planta tropical de origen oriental es de crecimiento muy rápido y existen infinidad de variedades. Son plantas de interior resistentes indicadas para ofrecerle a tu hogar un ambiente fresco y verdoso.

Bambú

10. Anturio Rojo

Esta planta tan bonita florece durante casi todo el año, así que es un espectáculo visual. Solo requiere bastante luz indirecta y tierra húmeda. Tampoco te olvides de pulverizar un poquito de agua sobre sus hojas para que no luzcan ajadas.

Anturio Rojo

11. Potos

El Poto es una de las plantas de interior resistentes que puede llegar a crecer hasta en las peores condiciones. Además, tiene unas hojas muy hermosas que vestirán con elegancia cualquier espacio de tu hogar.

Planta poto

12. Camadorea

Esta especie de palmera en miniatura procede de México y Guatemala. Además de ser muy llamativa, resiste a la perfección cualquier condición de luz, aunque lo ideal es colocarla en un rincón con iluminación parcial pero no directa, pues las hojas podrían volverse amarillentas.

Camadorea

13. Lengua de suegra

Otro de los nombres de plantas de interior más resistentes es la Lengua de suegra, famosa por resistir en las condiciones más extremas. Tanto es así, que no es necesario regarla en invierno.

Lengua de suegra

14. Cadena de bananas

Esta planta no requiere de muchos cuidados, tan solo luz directa y algún que otro riego ocasional. Además, puesto que crecen bastante rápido, lucen perfectas en macetas colgantes.