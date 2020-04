Según ha informado el Consejo de Ministros, durante este mes de abril o mayo se tiene prevista la aprobación de una renta o ingreso mínimo vital. Esta medida ha sido tomada para paliar el impacto económico que está provocando la actual pandemia de coronavirus.

Sin embargo, todavía falta un poco para que esta medida sea una realidad, a pesar de la importancia que le ha dado tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como su vicepresidente, Pablo Iglesias. De hecho, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá aseguró que "le queda más de un mes" para entrar en vigor.

Qué es el ingreso mínimo vital

El ingreso mínimo vital es una renta básica que tiene prevista ofrecer el Gobierno para proteger a las personas más necesitadas y por causa de fuerza mayor. Esta renta tendrá una dotación económica que rondará los 500 euros, pero los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos.

No obstante, todavía no hay nada concreto al respecto, pero el pasado 17 de abril explicaron desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales que esta medida urgente en la que se estaba trabajando consistía en un ingreso mínimo vital de unos 500 euros. En los casos de familias con dos adultos sin ingresos y dos hijos a cargo se eleva la cuantía hasta los 950 euros.

Ingreso mínimo vital: requisitos para solicitarlo

Podrán solicitar esta renta de ingreso mínimo vital aquellos ciudadanos que vivan solos y sus ingresos sean menores de 200 euros al mes. En el supuesto de que conviva con otra persona, deberán acreditar que la renta conjunta del hogar está por debajo de los 450 euros mensuales.

El ministro detalló que lo que pretenden con el ingreso mínimo vital es incentivar la inserción laboral. "Así que puede ser compatible con algún tipo de empleo", aseguró. Escrivá espera que esta ayuda pueda estar disponible para la segunda quincena de mayo, pero hay que tener en consideración que ocasionará un gran desembolso al país. Pero un aspecto a tener en cuenta es que no se podrá combinar con otras prestaciones que el Gobierno ha puesto en marcha a partir del día 14 de marzo.

De este modo, un ciudadano que esté recibiendo otra ayuda no podrá solicitar el ingreso mínimo vital y, si lo solicita, le será denegado. Tampoco se podrá cobrar el paro, ya que con las dos ayudas alcanzaríamos los 950 euros, que es más o menos lo equiparable al salario mínimo interprofesional. Esto provocaría que la gente no tuviera incentivo de buscar empleo, que es justo lo contrario de lo que persigue esta ayuda. Aunque los ingresos para solicitar esta ayuda deban ser muy reducidos, no hay inconveniente en que el solicitante esté trabajando. Siempre y cuando su sueldo no supere los 200 euros al mes. Así lo dijo José Luis Escrivá en un encuentro virtual con el Colegio de Economistas de Madrid.

Uno de los mayores impedimentos con los que se encuentra esta ayuda es la negociación con cada una de las Comunidades Autónomas. La razón es que ya cuentan con ayudas de rentas mínimas regionales, así que no se sabe todavía si el ingreso mínimo vital podrá cobrarse a la vez que se reciben estas otras prestaciones. En cualquier caso, esto dependería del dinero que cada comunidad autónoma aporte, y si superan o no los límites que fije el Gobierno para poder recibir esta ayuda. Igual que dijimos con respecto a cobrar el paro junto a esta ayuda, si ambas ayudas se pudieran complementar, no podrían superar los 950 euros mensuales.

Cómo solicitar el ingreso mínimo vital

El Gobierno no ha hecho públicos todavía los canales para tramitar la solicitud del ingreso mínimo vital, pero aseguraron que se darán a conocer en las próximas semanas. Por otra parte, recordemos que esta medida ha sido perseguida desde el comienzo de la crisis por Unidas Podemos y que generó en cierto modo un cisma interno entre PSOE y PODEMOS. En tal caso, esta ayuda salió adelante y está pensada para los más vulnerables.

Ahora se trabaja para acordar y detallar los pormenores de la norma, que se supone estará disponible en el mes de mayo. Sin embargo, a pesar de que Pablo Iglesias ha afirmado que el ingreso mínimo vital entrará en vigor en mayo, es probable que no ocurra así. Todavía hay muchos puntos y cuestiones que aclarar sobre las personas que podrían recibir esta ayuda.

Todavía no se ha fijado la cantidad exacta de dinero que cobrará una persona durante esta medida temporal. Como hemos dicho, es probable que la cuantía se sitúe en torno a los 500 euros mensuales, pero se podrá añadir algún plus por hijo o persona mayor a cargo del solicitante y que convivan en la misma residencia. No obstante, estas cifras no han sido confirmadas todavía por José Luis Escrivá, así como tampoco es seguro el gasto público que supondrá esta medida. En los bocetos que ha elaborado el ministro sobre esta prestación, se calcula que costará alrededor de 6.000 millones de euros.