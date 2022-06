Cómo hacer la maleta de mano para viajar en Ryanair y que te quepa todo

Las compañías aéreas cada vez se lo ponen más complicado al viajero, y no solo por los precios. En las tarifas que paga el usuario por volar cada vez se incluyen menos cosas. Algunas consideradas de bajo coste, como puede ser Ryanair ya obliga a pagar hasta por el equipaje de mano. Olvídate por lo tanto de la clásica mochila o de la pequeña maleta con ruedas que nos acompañaba en los viajes más cortos.

Como es lógico, en los desplazamientos en los que vayamos a cruzar el charco, meter la maleta en la bodega puede acarrearnos un sobrecoste de unos 80 o 100 euros. La tendencia nos lleva a pagar por todo, así que trataremos de limitar al máximo lo que llevemos o lo que se consuma en el interior del avión para que nuestro bolsillo no se resienta.

Muchos viajeros continúan recurriendo al equipaje de mano, sobre todo si no les van a cobrar, pero también por la comodidad y por el menor riesgo de extravío. Está claro que si tienes previsto disfrutar de unas vacaciones durante una semana o más tiempo, en ocasiones una maleta de estas puede quedársete demasiado pequeña. Solo con meter unos jerséis o una chaqueta, ya casi ocupas gran parte de su espacio.

Trucos sencillos para que te entre todo en la maleta

Tienes la posibilidad de pagar y llevar contigo una maleta más grande, pero si estás decidido a apostar por el equipaje de mano existen una serie de recomendaciones que pueden servirte de utilidad. La primera opción pasa por subirse al avión como una cebolla, con todas las capas que puedas. Tienes la posibilidad, además, de llevar las prendas justas y lavarlas en el lugar de destino. Hoy en día resulta sencillo encontrar un servicio de lavandería.

Pero, sin lugar a dudas, lo más conveniente sería organizarse correctamente y ordenar a la perfección la ropa en el interior de la maleta. Cualquiera de las opciones planteadas son válidas y están a la orden del día, así que cada uno que escoja la que más le agrade.

Cómo organizar la maleta mejor

Lo más práctico pasa por organizar la maleta correctamente. Eso nos llevará posiblemente algo más de tiempo, pero el esfuerzo merecerá la pena si tenemos en cuenta que entrarán más prendas y que incluso podremos traer algo más de peso a la vuelta.

En Youtube encontrarás muchos vídeos tutoriales que te enseñarán como doblar y enrollar las camisetas para que entren 30 en el sitio en el que por lo general te cabrían 10. Pero nos decantaremos por una alternativa más cómoda para cualquier viajero. Consistiría en utilizar las bolsas de vacío.

Se pueden adquirir a un precio económico y su funcionamiento resulta de lo más sencillo. También las encontrarás de distintos tamaños para que se adapten a tus necesidades y a todo lo que lleves en el equipaje. Basta con introducir en ellas las prendas que tengas previsto meter en la maleta, y con la ayuda de una aspiradora de las que la mayoría podemos tener en nuestras casas succionar el aire para que se disminuya el tamaño y ocupe mucho menos. Apenas tardarás unos segundos y el resultado será de lo más efectivo.

[Ryanair retira la mascarilla en sus vuelos pese a que tendrá que mantenerlas en 15 países de la UE]

En el caso de que no tengas aspiradora porque ya dispongas de un robot aspirador, tampoco deberías preocuparte. Hay algunos paquetes de bolsas que suelen incorporar también un inflador manual de pequeñas dimensiones para que las vacíe de aire.

Acertar con el tamaño de la bolsa

Este tipo de bolsas al vacío se dedican sobre todo para conservar en buen estado edredones, mantas o la ropa de una temporada para otra. Se evita que ocupe poco espacio al tiempo que se evita que le entre polvo o suciedad en el armario o debajo de la cama, por ejemplo.

Las hay de varios tamaños, pero para las maletas será suficiente con adquirir las pequeñas o medianas. Para que te hagas una idea, en una bolsa pequeña pueden guardarse hasta cinco jerséis si están bien doblados y no son excesivamente gruesos.

Si no tienes muy claro lo que vas a necesitar, en el mercado también hallarás packs que incluyen bolsas de distintos tamaños, para que pruebes y te decantes por lo que más te convenga. Las que no tengas previsto utilizar para el viaje pueden servirte de mucha utilidad para meter la ropa de invierno.

El único impedimento que se le encuentran a este tipo de bolsas es que no están pensadas para meter ropas excesivamente delicadas o que puedan arrugarse con facilidad. Será un problema en el caso de que no dispongas de una plancha en el lugar de destino. No obstante, cumple a la perfección con su cometido.

Tienes la posibilidad de meter en ellas tus camisetas, ropa interior, pantalones, abrigos, jerséis o los calcetines. Comprobarás como todo llega a la perfección y sin necesidad de plancharlo.

Precios económicos de las bolsas al vacío

En Amazon tienes la posibilidad de comprar paquetes de 6, 12 o 15 unidades de bolsas. La unidad sale desde 1,70 euros y prometen rebajar el tamaño de la ropa hasta en un 80%. La válvula y la cremallera de doble sellado garantizan el vacio. Tienen algo muy bueno y es que se pueden utilizar las veces que necesites. Conseguirás, además, proteger las prendas de la suciedad, olores o la humedad. Merece la pena probarlas, tanto para los viajes como para el almacenamiento de ropa.

Sigue los temas que te interesan