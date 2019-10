Hay una empresa con la que siempre has soñado y en la que te gustaría desarrollar tu carrera profesional. ¿Qué deberías hacer en este caso? La respuesta es sencilla, tienes que redactar una carta de presentación, enviarla por correo junto a tu curriculum y esperar a que surja la magia.

Cómo hacer una carta de presentación para un trabajo

Lo mejor es que expresemos quienes somos a través de nuestra experiencia, por supuesto laboral, seleccionando lo más relevante o lo que tenga semejanzas con el puesto vacante. No te olvides que el objetivo de la carta es dejar ver que eres la persona ideal para optar a ese puesto de trabajo y lo mejor para ello es ser honesto a través de las palabras.

Cuál es la función de una carta de presentación

No dejes de pensar en ningún momento mientras te encuentres desarrollando este documento que, la función de esta es, presentarte y dejar claro que tú mereces formar parte de los trabajadores de esa empresa, pero hay una segunda historia. ¿Y para la compañía?, ¿Qué significa para ella?

A la persona que lee esta carta, probablemente le llegan a su bandeja de entrada cosa de 20 emails que adjuntan una carta de presentación como la tuya. Es por eso que lo primero y más importante es el asunto del correo y el cuerpo del mensaje para que descargue el documento y siga descubriendo a cerca de ti. Evita asuntos que digan, "curriculum y carta de presentación + (tu nombre)", si escribes eso, no quiero decirte que no seguirán leyendo, pero probablemente tarden más en hacerlo y como lo que queremos es llamar la atención, piensa en la seriedad de la empresa para construir un título persuasivo.

Cuál es la estructura perfecta de esta carta

Lo más importante es que entiendas que una carta de presentación debe ser única, puede que solo te interese trabajar para una multinacional concreta y en ese caso seguro que la clavas. Pero si no es así y vas a enviar "X" cartas a "X" empresas, ni se te ocurra eso de copiar y pegar cambiando únicamente el nombre de la compañía.

En cuanto a estructura, no existe una fórmula mágica que garantice el éxito del postulante, pero podemos acercarnos bastante si seguimos los siguientes conceptos:

Información de contacto: para comenzar a escribir, debes tener un mínimo de investigación previa y eso quiere decir que deberás referirte a una persona en concreto, nada de, "querida empresa" . Si el responsable de Recursos Humanos se llama Pepe, hablaremos con Pepe y si se llama Elena, siempre nos referiremos a ella. El saludo: "Hola me llamo María y tengo 27 años…" No estamos en la vieja escuela ni queremos ligar con la otra parte. Por supuesto que tenemos que poner nuestro nombre y apellidos, pero refiriéndonos a quien somos laboralmente.

para comenzar a escribir, debes tener un mínimo de investigación previa y eso quiere decir que deberás referirte a una persona en concreto, . Si el responsable de Recursos Humanos se llama Pepe, hablaremos con Pepe y si se llama Elena, siempre nos referiremos a ella. El saludo: "Hola me llamo María y tengo 27 años…" No estamos en la vieja escuela ni queremos ligar con la otra parte. Por supuesto que tenemos que poner nuestro nombre y apellidos, pero Introducción: busca el equilibrio entre seriedad e informalidad y comienza a hablar de cómo has sabido de la vacante y sobre la relevancia de tu experiencia para el puesto en cuestión.

busca el equilibrio entre seriedad e informalidad y comienza a hablar de cómo has sabido de la vacante y sobre la relevancia de tu experiencia para el puesto en cuestión. Los estudios: es importante explicar cuáles son tus estudios previos relacionados con la actividad a la que deseas optar, aquí puedes hablar no solo de títulos universitarios, si no también de certificaciones más light que hayan significado algo en tu vida laboral.

es importante explicar cuáles son tus estudios previos relacionados con la actividad a la que deseas optar, aquí puedes hablar no solo de que hayan significado algo en tu vida laboral. Objetivos: no hables solo de lo que deseas ahora mismo, resulta obvio que quieres el empleo, lo que el reclutador quiere saber es cuales son tus metas a corto y a largo plazo y el objetivo emocional de ellas.

Como rellenar la carta con texto interesante

Usa keywords, esto suena un poco a check-in de google, pero suele funcionar, si en el cuerpo de la oferta de empleo han usado palabras que se repiten o que son relevantes para el puesto, úsalas en tu mensaje, seguro que al lector le llama la atención.

Habla de la empresa, no les digas lo que ya saben, en qué año se fundó, donde se encuentra su sede central o el número de trabajadores que tienen, esto de verdad, no es relevante. Lo que debes hacer es hablar sobre las aptitudes que posees que puedes aplicar a la compañía y que con ellas vas a ayudar a que cumpla todas sus metas. Aprovecha que has destacado tus habilidades más destacables para el puesto, pues dales la vuelta y que no solo te hagan bien a ti, si no también a tu futura empresa.

Disponibilidad para comenzar a trabajar

Si hace tiempo que cesó nuestra última actividad laboral, lo más probable es que piensen que estamos desesperados y aunque sea una buena presentación, pueden intuir que es una copia y pega. Si esto es así, puede que lo mejor es omitir la disponibilidad y esperar a un segundo contacto para explicarles tu situación.

Es bueno expresar disponibilidad de alguna manera, para denotar interés, así que te recomiendo que le cambies el rumbo al asunto y que expliques que entiendes que, al ser una empresa grande, tendrá muchos candidatos y que no tendrás problema por adaptarte para tener una entrevista en persona.

Ponle un buen punto y final

Intenta que tu despedida sea informal, no te bases únicamente en el clásico "un saludo". Primero, antes de nada, da las gracias por el tiempo dedicado a la lectura de tus palabras.

Si una vez que comienzas a escribir no te brotan las palabras puedes buscar en Internet "Carta de presentación ejemplo", seguro que te sirve como buena fuente de inspiración y buen aprendizaje.