Hay personas a las que les surgen dudas con respecto a la escritura de determinadas expresiones y palabras, por ejemplo: ¿cómo se escribe como o cómo? o ¿cómo se escribe echo o hecho?. Hoy te traemos una de las confusiones más habituales, la de escribir quizá o quizás. Habitualmente se preguntan si se comete algún error al utilizar una de ellas o si existe alguna norma o preferencia para ello. Si quieres saber cómo se escribe: quizá o quizás, te explicamos todo lo que necesitas saber al respecto.

Quizá

Quizá es un adverbio que se utiliza para expresar probabilidad o duda, siendo la forma original, ya que procede del término medieval quiçab[e]. Esta es una alteración de qui sabe, que significa "quién sabe". Según los expertos, ya aparecía entre los versos del Cantar del Mio Cid, escrito entre 1110 y 1207 la forma quiça.

Quizás

Por su parte, la forma quizás tardó más tiempo en aparecer en escritos, ya que la misma palabra con la terminación -s comenzó a figurar en algunos textos del siglo XV. Surgió por analogía con otros adverbios como "antes" o "después". Sin embargo, la segunda forma del adverbio no se impone a la primera, por lo que desde entonces conviven quizá y quizás en el idioma español.

Teniendo en cuenta la etimología del adverbio quizá, hay que tener en cuenta cómo se escribe; y en este sentido la Real Academia Española (RAE) ha expresado que quizá y quizás son igualmente válidas en todos los contextos, con total independencia de la palabra que vaya a continuación del mismo, a pesar de lo que algunos dicen al respecto.

De esta manera, desde la RAE se sostiene que quizá y quizás se pueden usar de forma indistinta e independientemente de la palabra que se sitúe tras ella, respondiendo así a todos aquellos que aseguran que se debe elegir quizá cuando la siguiente palabra comienza por consonante y, quizás cuando el término que le sigue comience con vocal. Sin embargo, no existe ninguna norma al respecto, y es tan solo una cuestión fonética.

Preferencia académica por quizá

En ambos casos, se trata de adverbios que se emplean para expresar la posibilidad de que algo ocurra o que sea verídico aquello que se dice. No obstante, aunque como hemos mencionado ambas formas son correctas, la normativa académica prefiere "quizá". En el diccionario panhispánico de dudas se indica que "quizá" expresa duda o probabilidad; y añade que "analogía con otros adverbios acabados en -s, se creó la forma "quizás", igualmente válida". En ambos casos se trata de una palabra agua que debe ir con tilde.

La preferencia de la Real Academia Española por quizá sobre quizás se debe a que, de acuerdo a la historia, la primera fue la primera forma documentada de ambas. Sin embargo, esto no quiere decir que haya que tener preferencia de una sobre la otra o que una tenga mayor aceptación que la otra, ya que ambas se pueden usar de manera indistinta tanto a la hora de hablar como a la de escribir. Así pues, puedes elegir la que más cómoda te resulte o más te guste.

En todos los casos, quizá se puede reemplazar por quizás y viceversa, pudiendo ser utilizadas ambas bajo el mismo contexto. En ambos casos, como ya hemos mencionado, se trata de adverbios que sirven para expresar duda o probabilidad.

No obstante, hay que darse cuenta de que, cuando la palaba que sigue a este adverbio comienza con la vocal "a", se recomienda usar la forma quizás para así evitar una cacofonía, como ocurre, por ejemplo, en "Quizás haya hecho lo que debe".

La definición de quizás

Quizás, que es sinónimo de quizá, es un adverbio de duda que sugiere la posibilidad de que lo que se indica sea verdadero o pueda tener lugar. Esto quiere decir que aquello a lo que hace referencia el adverbio n oes algo que sea una certeza, sino que es algo que es posible o probable. El adverbio, por otro lado, puede hacer mención a una duda o inquietud.

La inclusión del término quizás, en conclusión, sirve para aclarar que aquello que se expresa puede ser tanto cierto como no. Tanto el uso de quizá como quizás es muy común en el habla cotidiana, tanto en el terreno personal e informal como en el profesional, si bien es de esperar que entre aquellas personas que tienen conocimientos técnicos acerca de una materia en particular se optes por hablar con certeza, si bien en ocasiones es imposible estar totalmente seguros de aquello que se menciona, lo que hace que lo habitual sea recurrir a quizá o quizás para así poder hablar con la falta de precisión que no podemos encontrar si se afirma algo con rotundidad o certeza.

Una curiosidad con respecto al uso de estos términos es que habitualmente se emplea en la comunicación frecuente de personas inseguras de sí mismas, ya que es habitual que incluso recurran a ellos en términos que puedan ser considerados absurdos, en los cuáles incluso puedan cuestionar sus gustos y preferencias.

De esta manera, ya sabes que no tienes que tener dudas a la hora de saber cómo se escribe: quizá o quizás, ya que es posible utilizar ambas siendo las dos perfectamente válidas. De esta manera, cada uno puede optar por aquel que prefiera en cada caso, aunque como ya hemos mencionado, se recomienda que cuando la siguiente palabra comienza por "a", para evitar una cacofonía, se haga uso de quizás..

