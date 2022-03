Cómo enseñar a mi perro a dormir en su cama

El lugar favorito de nuestro perro a la hora de dormir suele ser nuestra cama. Aunque tenga un colchón mullido y agradable, querrá dormir a nuestro lado porque les gusta y se sienten acompañados. Pero, ¿qué puedes hacer para que tu perro duerma en su cama?

Las pautas a seguir son bien sencillas, pero debes mantenerlas durante todo su proceso de enseñanza. Y es que enseñar a un perro a dormir en su propia cama lleva su tiempo, así que debes ser paciente y mantener siempre las mismas normas. ¡Descubre cómo enseñar a tu perro a dormir en su cama!

La importancia de la cama en el descanso de nuestro perro

Antes de nada, debes tener en cuenta que la cama de un perro debe ser agradable para que se sienta cómodo y seguro en ella. De lo contrario, es posible que no quiera utilizarla y opte por lugares más confortables, como tu cama o el sofá.

La cama de tu perro debe ser lo bastante gruesa como para aislarle del frío suelo, sobre todo en invierno. Descarta los colchones demasiado finos y busca diseños específicos para perros, pues así te asegurarás de que se adapte a sus necesidades.

Por último, el material debe ser adecuado para la salud de tu perro, y debe poder cubrirse fácilmente con una funda o manta, algo imprescindible en perros enfermos y cachorros. También es fundamental elegir el tamaño de la cama correctamente para que el perro pueda estirarse por completo y darse la vuelta sin problemas.

¿Por qué mi perro no quiere dormir en su cama?

Pueden existir distintas razones por las que un perro no quiera dormir en su cama, y es muy importante evaluarlas antes de elaborar un plan de acción.

Los cachorros recién nacidos pasan las 24 horas del día junto a su madre y demás hermanos, de manera que dormir y estar juntos es vital para ellos. De este modo, mantienen mejor el calor que todavía no podrán regular por sí mismos.

Alrededor de los 2 meses de vida, la madre empieza a desligarse de ellos de forma progresiva, y es el momento ideal para que aprendan a dormir solos. Pero antes de ese tiempo no es conveniente dejarles dormir solos, a no ser que tengan alguna fuente de calor cerca que no suponga un peligro.

También es normal que los cachorros o adultos recién adoptados necesiten compañía, ya que se sentirán solos y desorientados en un lugar desconocido. Si es tu caso, espera un tiempo hasta que el perro se adapte a su nuevo hogar, pero sin forzarlo. Y al menos en verano, debido al calor, es probable que tu perro solo quiera dormir en el suelo.

La relevancia de establecer normas y rutinas

Cuando inicies el aprendizaje con tu perro para enseñarle a dormir en su cama, debes tener presente que tendrás que mantener unas normas fijas siempre, sin excepciones, y deben cumplirlas todos los miembros del hogar.

Si algunos permiten acciones al perro que otros le prohíben, solo generará confusión en el animal, y tendrá más dificultad para aprender lo que estamos enseñándole.

El refuerzo positivo el los perros

Para conseguir que tu perro duerma en su cama, debes hacer que se sienta bien en su colchón. Evita regañarle, reprenderle o asustarle mientras se encuentre allí, pues tiene que sentirse seguro para poder refugiarse cuando así lo desee.

Comienza con juegos para que reconozca la palabra "cama". Puedes ayudarte también con unas golosinas para esconderlas en su cama y animarle a que las busque, un ejercicio que reforzará positivamente su zona de descanso y contribuirá a que se sienta más querido. Hazlo una o dos veces al día.

Además, deberías felicitarlo con unas caricias, un “muy bien” o un snack para perros cada vez que se acerque o se tumbe en su cama. Nunca lo pongas a la fuerza ni le grites para que se quede en su zona de descanso, pues generarás en él miedo, desconfianza y sumisión.

¿Cuántas camas debe tener mi perro?

Es interesante disponer de dos camas en varios lugares de la casa, al menos durante el día. De este modo, tenemos más posibilidades de que se tumbe en ella y evite otros lugares como el sofá o tu cama.

Para obtener un óptimo resultado a la hora de enseñar a tu perro a dormir en su cama, puedes ir cambiándola de sitio y felicitarle cada vez que se tumbe. No tienes por qué ponerla siempre donde estés tú, así le enseñaremos también a ser independiente, al menos, en los momentos de descanso.

¿Cómo quitarle la costumbre a mi perro de dormir en mi cama?

El principal secreto para enseñar a tu perro a dormir en su cama es reforzarlo positivamente. Así tu perro aprenderá de una forma más efectiva. No obstante, aquí tienes otros trucos para ayudar a que tu perro duerma en su propia cama:

Enséñale a tumbarse para facilitar la comunicación y evitar errores.

Hazle masajes hasta que se relaje regularmente cuando esté tranquilo en su cama para que asocie ese lugar con caricias y buenas experiencias.

cuando esté tranquilo en su cama para que asocie ese lugar con caricias y buenas experiencias. El refuerzo verbal es tan importante como los premios o snacks, y el tono debes ser suave y agudo para que lo comprenda mejor.

No castigues a tu perro si intenta subir a tu cama durante la noche .

. Levántate e indícale cuál es su sitio y prémialo después.

Evita colocar la cama de tu mascota demasiado lejos de la tuya, y no lo prives del acceso a otros lugares ni lo dejes encerrado.

Si sorprendes a tu perro en otro lugar que no sea su cama, indícale que baje y recompénsalo una vez que se encuentre en su cama de nuevo. Algunos perros necesitan hasta 20 o 30 repeticiones para aprender un comando, así que mantén la calma y ten paciencia.

