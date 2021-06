En España, los perros son nuestros mejores amigos. De hecho, según las estadísticas se podría afirmar que hay unos 7,5 millones de perros en nuestro país. Sin embargo, a la hora de tener un perro en nuestros hogares todavía hay cosas que no se escapan como, por ejemplo, aquellas cosas que no debemos hacer con ellos, o por el contrario, aquellas cosas que sí son beneficiosas tanto para su salud física como para su salud mental. Por ejemplo, es el caso de dejar dormir a tu perro en tu propia habitación o incluso en tu propia cama... Por ello, a continuación te nombramos los principales motivos por los que tu perro ama dormir contigo, según las expone la plataforma de profesionales, Experto Animal.

6 motivos por los que tu perro duerme contigo

1. El perro es un animal social

Un perro valora mucho a su "manada", que son sus "dueños" en el hogar, por eso, busca mantenerse cerca de estas personas que considera clave para su supervivencia. Como animales sociales, una de estas conductas complejas que tienen es la necesidad de hacer tareas en grupo. De hecho, suele ocurrir que si hay varios perros en casa, según los expertos, estos nunca duermen solos sino en grupo.

2. Tu perro siente necesidad de proteger

En relación con el anterior punto, hay que tener en cuenta que ocurre mucho que el perro siente la necesidad de proteger a su manada. Hay razas de perros con un gran instinto de protección, que se consideran "perros guardianes" y por eso, jamás dejarían solos a sus "dueños" durante tantas horas como son las que implica dormir por la noche.

3. Tu perro se siente seguro contigo

También ocurre la situación contraria: el perro siente confianza y seguridad al dormir con tu manada, no solo siente necesidad de protegerla. Además, hay que tener en cuenta que los perros también sienten miedo y por eso, prefieren no estar solos por si la amenaza surgiera.

4. Tu perro necesita calor

En invierno, puede ocurrir que tu perro sienta mucho frío al dormir porque tu cama no se encuentra en un lugar adecuado. De esta forma, es lógico que busque dormir en compañía para no sentir frío y por ello, no dudará en meterse directamente en la cama de aquel que le deje.

5. A tu perro no le gusta su cama

Con relación a lo anterior, no solo puede que no le guste donde está colocada la cama, sino que puede que no le guste la cama en sí. En consecuencia, le parecerá mucho más apetecible para descansar la cama de su humano preferido. Por eso, si no te gusta dormir con tu peludo, tendrás que conseguir una cama que le resulte confortable.

6. Tu perro busca demostrarte su amor

Además de todas las razones anteriores, Experto Animal explica que el hecho de que tu perro quiera dormir contigo no es más que una simple demostración de amor. A tu perro le encanta estar contigo y no quiere separarse durante la noche. Este hecho no tiene por qué ser negativo, sino que es probable que contribuya a reforzar el vínculo en la relación.

