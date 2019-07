La mayoría de los atascos de desagües son fáciles de deshacer y básicamente requieren que se retire la pieza metálica que hace de filtro y se limpie bien la entrada de la tubería, retirando pelos, restos de jabón..., pero si el problema persiste, toca desatascar la ducha, normalmente usando algún tipo de producto químico.

Desatascar la ducha de manera sencilla

Desatascar la tubería de la ducha consiste básicamente en sacar de ella aquellos elementos que han causado el atasco, cosa que puede hacerse básicamente de dos maneras distintas: con medios mecánicos o mediante el uso de químicos.

Los medios mecánicos son los más adecuados cuando el atasco es de materia sólida, ya sea porque se os ha caído algún objeto por el desagüe mientras os duchabais o porque algún tipo de bicho está atascado en la cañería, por ejemplo, y básicamente se trata de introducir un alambre por la tubería, enganchar con él lo que causa el tapón y tirar. Es un modo de desatasco bastante desagradable y se requiere cierta habilidad para mover el alambre, así que lo mejor es que acudáis a un profesional. También es posible que si se trata de un atasco muy grande haga falta acceder directamente al interior de la tubería, para lo que habrá que llamar a una empresa de fontanería.

Por otra parte, los métodos que incluyen químicos son más simples y suelen poder acabar con la mayoría de los atascos con bastante facilidad.

Desatascar la tubería de la ducha con bicarbonato

Uno de los productos que mejor funcionan con los atascos es el bicarbonato, normalmente mezclado con otros potenciadores. Una mezcla que da muy buen resultado es la de 300 gramos de bicarbonato sódico, un puñado de sal gruesa y 25 cl de vinagre de vino (preferentemente de vino blanco), y en principio basta con echar esa mezcla por el desagüe y esperar unos minutos para deshacer cualquier tapón que se haya creado. Luego sólo hay que dejar correr un rato el agua caliente para que arrastre los deshechos tubería abajo.

Desatascar la ducha con cocacola

Otro producto del que algunos afirman que resultados muy buenos en lo que a desatascar tuberías y desagües se refiere es la cocacola. No obstante, la creencia de que la cocacola desatasca, seguida según algunos estudios por el 75% de los consumidores, podría ser falsa, ya que se basa en un proceso para el que sí sirve el citado refresco.

La cocacola contiene un componente llamado ácido fosfórico, que reacciona con el óxido de las monedas logrando que desaparezca, pero que no se ha demostrado que cree ningún tipo de reacción química con la materia orgánica que suele formar los atascos. Es muy posible que los experimentos de desatasco con cocacola supuestamente exitosos sean en realidad casos en que casi no hay atasco y que, por tanto, sea el verter líquido (sea el líquido que sea) lo que ha realizado el desatasco.

Sin embargo, si queréis intentarlo de todos modos, el proceso es tan sencillo como vaciar por el desagüe un par de latas de cocacola por el desagüe y esperar unos 20 minutos para que el líquido pueda hacer efecto sobre el atasco. Luego, arrojar por el desagüe un poco de agua hirviendo y tras eso simplemente dejar correr el agua fría para acabar de limpiar los restos. Es mejor usar cocacola cero, ya que tiene una gaseosidad más explosiva y no contiene azúcares, por lo que resulta menos pegajosa.

Desatascar la ducha con sosa cáustica

Si los métodos anteriores no funcionan, podeis optar por usar sosa cáustica y que se puede encontrar en droguerías y supermercados, pero que es bastante tóxico, así que no hay que abusar de él y durante el uso se deben mantener ciertas precauciones. Para trabajar con sosa cáustica es recomendable usar guantes resistentes y, si se puede, cubrirse los ojos con algún tipo de gafa de seguridad (aunque sean unas gafas de piscina, se trata de que si hay salpicaduras no os vayan a los ojos), y mantener la estancia lo más aireada posible, ya que los vapores de la sosa cáustica son muy nocivos.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

Retirar la parte metálica del desagüe .

. Quitar los restos más grandes de pelos y otros deshechos que queden al alcance de la mano.

Verter una cuchara sopera de sosa cáustica en el desagüe.

Calentar agua hasta que hierva .

. Verter una buena cantidad de agua sobre la sosa cáustica, que entrará en efervescencia y se deslizará dentro del desagüe.

Esperar unos minutos para que vaya haciendo efecto.

para que vaya haciendo efecto. Volver e echar agua, esta vez fría, para empujar los restos y comprobar que se ha deshecho el tapón.

En caso de que el atasco persista, se puede repetir la operación, pero solo una vez más, ya que la sosa cáustica es muy corrosiva y un uso continuado podría dañar gravemente las tuberías. Si con un par de intentos el problema sigue ahí, hay que llamar al fontanero.

Desatascar el cabezal de la ducha con vinagre y limón

En caso de que el atasco no esté en las cañerías sino en la alcachofa, y sean los orificios por los que sale el agua los que estén obstruidos, lo ideal es limpiarlos con una solución a partes iguales de agua caliente, limón y vinagre que acabe con el exceso de cal.