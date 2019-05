Cómo hacer un masaje erótico a tu pareja

Tal como os comentamos en cómo aumentar el placer durante el sexo, un masaje erótico puede ayudarnos a lograr un orgasmo en nuestras relaciones de pareja.

Preparar el espacio donde vamos a dar el masaje

Crea una atmósfera en la que no falte de nada. Podemos prepararlo todo con unas velas, incienso y la música chill out relajante que más te guste. Si a nuestra pareja le gustan las cosas 100% naturales, como detalle podemos crear nuestras propias velas al estilo casero. Tras ello, no hay que olvidarse de tener a mano una toalla, aceite neutro, etc.

Si se quiere algo más romántico, además de todo lo antes mencionado, se puede abrir una botella de buen vino, unos bombones o unos trozos de fruta para crear ambiente.

¿En qué parte del cuerpo podemos centrarnos para dar un masaje erótico a nuestra pareja?

Podemos pensar que un masaje erótico solo puede darse en determinada zona del cuerpo, pero… ¿qué hay más bonito que explorar el cuerpo de nuestra pareja? Todos los rincones del cuerpo son susceptibles para dar un masaje erótico a la pareja. Otra cosa es la ropa con la que se quiera dar el masaje, puede ser muy poca ropa o completamente desnudos.

Por ejemplo, se puede comenzar a hacer el masaje erótico a nuestra pareja por la cabeza. La persona que recibe el masaje debe estar tumbada boca arriba y quien lo da, debe ponerse detrás de la persona. Comienza por la frente, realizando pequeños movimientos circulares por la cabeza con la yema de los dedos. Desde la frente hasta la nuca, pasando por el cuello, lo que aumentará el erotismo del momento. Se puede ir variando la intensidad y la presión, pudiendo pasar los dedos por la cara, frente, zona de los pómulos, labios o cualquier otra zona de la cabeza.

Pediremos a la persona que recibe el masaje que se dé la vuelta y quede tumbada boca abajo. De esta forma podremos trabajar bien toda la zona de la espalda, desde la parte trasera de las orejas, pasando por el cuello, la espalda hasta llegar a las nalgas. Podremos utilizar un poco de aceite para hacer que haya una mejor fricción. Un consejo: sincroniza tus movimientos con la respiración de tu pareja. Cuando inspire, asciende, y desciende cuando espire.

Con los movimientos envolventes que se pueden hacer en la espalda, se conseguirá romper las tensiones musculares. Esto hará que quien reciba el masaje sienta una mayor comodidad y una mayor complicidad. Además de los propios movimientos del masaje, no debemos olvidarnos de que podemos hacer caricias, lo que aumentará más la sensualidad del momento.

Un buen masaje erótico y una buena lubricación vaginal ayudará a tener un sexo muy placentero.

Masaje en las nalgas, ¿por qué no?

Gracias a la posición en la que está quien recibe el masaje, es un buen momento para hacer un suave masaje en las nalgas. Para ello, el chico o la chica tendrá que tumbarse boca abajo y quien da el masaje tendrá que sentarse bajo su trasero, a horcajadas. Con las manos sobre las nalgas, hay que realizar movimientos circulares, haciéndolos cada vez más amplios y acentuando la presión. Esta zona tiene un carácter con gran carga erótica, sobre todo para los hombres. Cerca del ano está la próstata, uno de los puntos de placer del género masculino.

Si se quiere aumentar la carga erótica, se pueden dejar de lado las manos y utilizar otras partes del cuerpo para hacer los masajes. Brazos, senos, pecho… ¡Imaginación al poder!

Otra opción es hacer el masaje erótico en el pecho. En este caso, el chico o la chica deben estar tumbados boca arriba y quien da el masaje se situará a la derecha. En el pecho derecho se puede echar un poco de aceite y comenzar haciendo movimientos circulares en el sentido de las agujas del reloj, con mucha suavidad, se realizarán en sentido contrario en el pecho izquierdo para hacer lo mismo, pero al revés como siguiente paso.

No hay que olvidarse de hacer pequeños movimientos circulares en los pezones tanto de hombres como de mujeres. Si no se ha echado aceite, también se puede jugar con la boca, lo que aumentará notablemente la carga erótica del masaje. Además del pecho, la zona del vientre también es susceptible de recibir un masaje erótico por parte de la pareja.

Tips para que el masaje erótico sea un éxito

Tanto si se va a hacer como recibir el masaje hay que hacerlo con el estómago en buenas condiciones. No hay que desayunar, comer o cenar copiosamente. No hay sensación más incómoda que recibir un masaje en la zona del abdomen estando llenos. La temperatura de la habitación debe ir acorde a la temporada del año en la que nos encontremos. Si es invierno, con 25 grados será más que suficiente y si es verano, unos 18 o 20 grados será estupendo. Para más comodidad por ambas partes, la cama debe contar con cojines blandos, para poder apoyarse, tanto quien da como recibe el masaje. Además, quien lo da, debe despojarse de anillos, pulseras o cualquier otra clase de complemento, además de cortarse bien las uñas para no molestar a quien recibe el masaje.

Nunca está de más dejarse llevar por las sensaciones que se viven en el momento. Puedes alterar el uso de las manos con las caricias o incluso utilizar los labios. Sólo tú sabes lo que más le gusta a tu chico o a tu chica.