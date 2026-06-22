Cinco jóvenes talentos del vino a los que seguir la pista: enólogos, sumilleres y un productor de 'baja graduación'

Hace unas semanas se daba a conocer la nueva hornada de jóvenes talentos de los que depende el futuro de la gastronomía. 100 jóvenes por debajo de los 30 años que el Basque Culinary Center selecciona con una periodicidad bienal y sirve para reconocer a profesionales que están generando un impacto positivo en la gastronomía y señala a las nuevas voces llamadas a liderar el sector.

Entre ellas sobresalen cinco jóvenes vinculados al vino que representan la innovación, la formación internacional y una nueva manera de entender el negocio vitivinícola.

La nueva generación del vino español llega con una sólida formación internacional, una visión abierta al mundo y una profunda conexión con el territorio.

Enólogos, bodegueros, divulgadores y emprendedores están redefiniendo el sector desde perspectivas muy diferentes, pero con un objetivo común: construir el futuro del vino. Estos son cinco nombres llamados a marcar la próxima década.

Lola Palacios, Bodegas Palacios Remondo (La Rioja)

Lola Palacios, tras pisar una buena cantidad de uva.

Formada en Viticultura y Enología en las universidades francesas de Burdeos y Dijon, Lola Palacios representa el relevo generacional de una de las familias más influyentes del vino español. Su trayectoria se ha forjado en algunas de las bodegas más prestigiosas del mundo, desde Dominio de Pingus hasta la legendaria Domaine de la Romanée-Conti, pasando por Clos de Tart, Domaine Prieuré Roch, Jean-Louis Chave o Promontory, en Napa Valley.

Desde 2024 participa activamente en las bodegas familiares, donde combina tareas de viticultura, enología, gestión y desarrollo comercial. Una profesional con una formación excepcional y una visión internacional poco habitual para su edad.

Mateo Rodríguez, Viña La Tula (Jerez)

Mateo Rodríguez, en Viña La Tula.

Hijo del reconocido viticultor Telmo Rodríguez, Mateo Rodríguez ha construido un camino propio a través de algunas de las regiones vinícolas más prestigiosas de Europa.

Tras formarse junto a figuras como Marc Isart, Dirk Niepoort, Jean-Marc Roulot o la familia Clape, completó sus estudios de Viticultura y Enología en Borgoña y amplió experiencia en Burdeos, trabajando en bodegas de referencia como Château Léoville Barton y Château Rauzan-Ségla.

Hoy lidera la dirección técnica de Viña La Tula, el ambicioso proyecto de Entrecanales Domecq e Hijos en el Marco de Jerez, donde busca ofrecer una interpretación contemporánea de los históricos suelos de albariza.

Juan Carlos Vidarte, Albariza en las venas (Jerez)

Juan Carlos Vidarte.

Enólogo de formación y divulgador por vocación, Juan Carlos Vidarte ha encontrado en Jerez el escenario perfecto para acercar la cultura del vino a nuevos públicos.

Tras estudiar Enología en la Universidad de Cádiz y acumular experiencia en bodegas de Andalucía y Ribera del Duero, consolidó su carrera en Bodegas Luis Pérez.

Junto a su socia Rocío Benito, transformó un proyecto de divulgación en un espacio físico: Albariza en las Venas, un bar de vinos donde el objetivo es desmitificar el producto y acercarlo a los consumidores de forma cercana y natural. Una apuesta que refleja la creciente importancia de la comunicación dentro del sector.

Lucía San José, Divina Proporción (Toro, Zamora)

Lucía San José, de la bodega Divina Proporción.

Con apenas 15 años elaboró su primer vino, el reserva Platón, convirtiéndose en una de las bodegueras más jóvenes de España. Hoy, Lucía San José compagina sus estudios de Periodismo y Relaciones Internacionales con su trabajo en Divina Proporción, la bodega familiar situada en Toro.

Además de participar en la elaboración de vinos, impulsa iniciativas de enoturismo y actividades culturales que conectan la bodega con nuevas audiencias.

Entre ellas destaca el festival musical Loquillos por el Vino, una propuesta que une vino y cultura y que se ha convertido en una de las señas de identidad del proyecto.

Unai Arrieta, Zuka Drinks (Villabona, Guipúzcoa)

Unai Arrieta, de Zuka Drinks

La evolución de los hábitos de consumo está abriendo nuevas oportunidades en el sector y Unai Arrieta ha sabido anticiparse a ellas. Viticultor, productor de txakolí y estudiante de Ingeniería Agrónoma, es copropietario de Zuka Drinks, una empresa que apuesta por las bebidas de baja graduación alcohólica.

Su propuesta combina frescura, acidez y una clara inspiración en el carácter tradicional del txakolí, adaptándolo a un público que busca opciones más ligeras sin renunciar al sabor ni a la personalidad del producto. Una iniciativa que conecta con una de las tendencias más relevantes del mercado internacional.

Cinco perfiles distintos, pero unidos por una misma inquietud: innovar sin perder de vista el origen. Desde la viña hasta la comunicación, pasando por la elaboración o las nuevas categorías de bebidas, todos ellos representan el dinamismo de una generación que ya está contribuyendo a definir el futuro del vino español.