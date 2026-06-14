5 blancos con los que olvidarte del calor: clásicos y actuales, pero todos refrescantes

El verano no llega solo con terrazas llenas y días que se alargan. También con esa búsqueda casi instintiva de frescor en la copa. Y en ese territorio, el vino blanco vuelve a ser protagonista absoluto.

Pero lejos de ser un estilo homogéneo, hoy el mapa español ofrece blancos que van desde la pureza atlántica hasta la complejidad de guarda, pasando por perfiles aromáticos que parecen diseñados para combatir el calor con elegancia.

Estos son cinco vinos blancos, distintos entre sí, pero unidos por con la intención de refrescar sin aburrir.

Finca Río Negro Gewürztraminer

FRN Gewürztraminer, el blanco de altura de Finca Río Negro.

Hay blancos que refrescan y otros que, además, sorprenden. El Gewürztraminer de Finca Río Negro pertenece a esa segunda categoría. Aromático y expresivo, se presenta como un vino casi exótico dentro del panorama español, con notas intensas de flores blancas, albaricoque, cítricos y fruta tropical.

En boca, la clave está en el equilibrio: frescura y untuosidad conviven con naturalidad, dejando un final largo y persistente. Es un blanco pensado para quienes buscan algo más que ligereza estival: una copa con personalidad propia, casi envolvente, pero siempre vibrante.

Santiago Ruiz Loureiro 2025

Santiago Ruiz Loureiro 2025.

Desde O Rosal, el Loureiro 2025 de Santiago Ruiz abre una nueva etapa dentro de la llamada “Colección Jardín de Variedades”. Y lo hace con el fin de mostrar la expresión más pura de una uva históricamente discreta.

Es un vino floral, elegante y sutil, donde aparecen gardenia, azahar y hierbas frescas atlánticas. En boca, su recorrido es fluido, delicado y profundamente fresco, casi como una brisa marina que se alarga en el paladar.

Pazo de San Mauro 2025

Pazo de Santo Mauro 2025.

Si hay un blanco que parece diseñado para el verano, ese es el albariño de Pazo de San Mauro. Procedente del Condado de Tea, a orillas del Miño, este vino encarna la versión más reconocible y gastronómica del estilo atlántico.

Fresco, equilibrado y con gran expresión aromática, combina fruta blanca, fruta de hueso y cítricos con una textura amplia y persistente. Es el típico vino que pide mesa larga: mariscos, pescados, arroces o incluso cremas frías. Un clásico moderno que nunca falla cuando aprieta el calor.

El Grifo Crianza en Fudre 2024

El Grifo Crianza en Fudre 2024.

Desde Lanzarote, este Listán Blanco de El Grifo es otra historia. Aquí el frescor no es solo aromático, sino geológico. Cultivado en suelos volcánicos y criado con paciencia en fudre de roble francés, el vino combina estructura, volumen y una marcada mineralidad.

Su paso por boca es serio, profundo, pero a la vez fresco y vivo, lo que le convierte en un blanco que no debe beberse con prisa. Perfecto para quienes buscan complejidad incluso en los días más calurosos del año.

La Rendija 2024

La Rendija 2024.

En Ribera del Duero, la Albillo Mayor ha pasado de ser una variedad discreta a ocupar el centro de la escena. La Rendija 2024, de Cepa 21, es una de las interpretaciones más ambiciosas de esta uva histórica, tradicionalmente utilizada como acompañante en coupages pero aquí convertida en absoluta protagonista.

El vino nace de viñedos situados en páramos de altura, sobre suelos de arena calcárea y francoarenosa, lo que aporta un perfil mineral y vibrante. Su elaboración, la primera de un blanco en la bodega, combina fermentación en tinas de roble francés con una crianza sobre lías que se extiende entre 4 y 6 meses, afinándose hasta alcanzar alrededor de un año de evolución total.

El resultado es un blanco profundo, complejo y elegante, con notas de fruta blanca, cítricos, flores secas y matices minerales. En boca destaca por su frescura, su acidez tensa y una untuosidad que invita a la reflexión más que al consumo rápido. Un vino de guarda en clave blanca.