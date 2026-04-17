“Champagne teme a lo que tememos todos”: Olivier Krug se sincera ante la amenaza económica mundial

En un mundo en constante cambio, las marcas de lujo deben adaptarse para mantenerse relevantes sin perder su esencia. Especialmente en Champagne.

En una conversación reciente con Olivier Krug —quien vela por la calidad de la producción junto a Julie Cavil, responsable técnica y chef de cave— exploramos la visión a largo plazo de la marca, su enfoque en la artesanía y cómo se están adaptando a las nuevas tendencias de consumo.

Tuvimos la suerte de asistir al “Behind the Scenes” de Krug, un encuentro íntimo y personal que permitió descubrir el trasfondo y el universo de la Maison de un modo único.

Krug Behind the Scenes 2026 - Romain Berthiot

La experiencia, vivida de la mano de Olivier y Julie, desveló los procesos que hay detrás de cada botella de Krug: la historia de una casa que sigue siendo familiar, seis generaciones después. Además, se presentaron al mundo sus inéditas añadas desde la mítica Joseph Winery en Reims.

Un legado de artesanía

La Maison Krug, fundada en 1843 por Joseph Krug, nació con la convicción de elaborar el mejor champagne posible cada año, independientemente de las condiciones climáticas. Su filosofía —la de ofrecer “el champán de los champanes”— se ha transmitido de generación en generación.

Aunque hoy forma parte del grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), Krug ha preservado su carácter familiar y artesanal, manteniendo su legado como una de las casas más independientes dentro del conglomerado.

Krug Behind the Scenes 2026 - Romain Berthiot

A medida que enfrentan desafíos como el cambio climático y la evolución del consumo, su compromiso con la calidad y la transparencia continúa siendo su mayor fortaleza. La historia de Krug demuestra cómo una casa puede adaptarse y prosperar en un entorno cambiante, manteniendo intacta su esencia.

La visión de Joseph Krug estableció un marco excepcional para elaborar champanes de la más alta calidad. Según Olivier Krug, mantener esa consistencia es fundamental, aunque admite inquietudes sobre el futuro, especialmente ligadas al clima y la economía.

Krug Behind the Scenes 2026 - Romain Berthiot

Uno de los temas recurrentes en la conversación fue la transmisión del conocimiento y la pasión a las nuevas generaciones. La Maison ha apostado por incorporar jóvenes talentos a su equipo, propiciando un diálogo intergeneracional que mantiene viva su identidad.

“Creo que es muy importante que la Maison siga siendo relevante para una nueva audiencia, y no nos dormimos en los laureles”, explica el heredero. “Contratamos caras jóvenes para que salgan al mercado todos los días. Se trata de transmitir”.

Durante décadas, Krug fue considerada una casa selecta, asociada a un lujo reservado a pocos. Hoy, sin embargo, se percibe como sinónimo de generosidad y excelencia artesanal. La apertura al diálogo y la transparencia han estrechado la relación con los consumidores, que buscan comprender el arte detrás de cada cuvée más que el mero prestigio.

Krug Behind the Scenes 2026 - Romain Berthiot

Olivier Krug no tiene reparos en reconocer que solían ser “una casa un poco secreta y polvorienta”. Pero asegura que, en los últimos quince años, se han convertido en una de las maisons tradicionales más contemporáneas, también dentro del mundo del lujo.

“No solo en Champagne. La forma en que nos comportamos, la forma en que hablamos, las ideas de Krug, la transparencia... Es casi imposible visitar la Maison, pero la puerta está abierta. No decimos que no a la gente”.

En tiempos de deshumanización y lujo impostado, Krug se consolida como un lugar de encuentro y celebración. Las redes sociales, que antes eran impensables en el universo del champagne, se han convertido en aliadas de su filosofía, fomentando una comunicación directa y emocional con su comunidad global.

Krug Behind the Scenes 2026 - Romain Berthiot

“Nos gusta bromear, pero somos muy serios. Y hay mucha humildad en lo que hacemos”, defiende Olivier. “Creo que Krug tiene relevancia por la artesanía, por lo que hacemos, por la gente. Y mi sensación es que tenemos una presencia muy fuerte, mucha personalidad”.

Del cambio climático a la evolución del consumo

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la industria del champán es el cambio climático. Las cosechas tempranas y las condiciones extremas alteran la maduración de las uvas y, con ello, la expresión del vino. Krug se ha comprometido a preservar la frescura de sus cuvées, adaptando prácticas tradicionales a nuevas realidades vitícolas.

“El clima es un gran desafío porque va rápido. En 2003, por primera vez cosechamos en agosto. Y desde entonces lo hemos hecho seis veces. En una década, casi seis veces, es mucho”, se lamenta.

“¿Cómo mantienes la frescura del vino, la belleza del vino?”, se pregunta Olivier. “Cuando tienes una cosecha en agosto, las uvas tienen menos tiempo para madurar. Están maduras porque tienen azúcar y han perdido acidez, pero ¿son lo suficientemente expresivas? ¿Mantendremos la expresión?”.

Krug Behind the Scenes 2026 - Romain Berthiot

Ante nuevas tendencias, Krug busca conectar con un público más joven que valora experiencias auténticas y productos con historia. Una de sus estrategias ha sido fomentar el consumo por copas en restaurantes selectos, acercando la Maison a más personas sin diluir su exclusividad.

Sobre la corriente NoLo, Olivier opina: “Tal vez haya un riesgo si la gente se obsesiona con eso. Pero creo que la tendencia principal es que la gente está bebiendo menos y mejor, lo cual es una oportunidad para Krug”.

Cocinillas: Sabemos que eres muy optimista, pero ¿hay algo que temes ahora con Trump y todo lo que está sucediendo en el mundo?

Olivier Krug: “Champagne teme a lo que tememos todos. Es un poco aterrador, pero hace cien años, esta ciudad (Reims) estaba bajo las bombas. Más de mil muertes durante cuatro años de bombardeos. La Primera Guerra Mundial comenzó el 2 de agosto de 1914. El 4 de septiembre, los alemanes ya estaban en la ciudad. Todos los hombres se fueron a la guerra, las mujeres y los niños huyeron. Pero mi bisabuela se quedó”.

Krug Behind the Scenes 2026 - Romain Berthiot

No solo no abandonó la casa, sino que organizó la vida laboral en plena guerra y produjo Krug Private Cuvée 1915, un hito histórico de la Maison. “Su esposo, Joseph, mi bisabuelo, que era prisionero, enviaba cartas a su esposa para explicarle cómo conectar con los productores”, recuerda.

A pesar de la ocupación y las condiciones extremas, la bodega continuó produciendo cosechas singulares. “Sabemos lo que es una crisis. Y hablamos mucho sobre el largo plazo, esto me ayuda a mantenerme optimista”, añade Olivier Krug.

“La última crisis, en 2008, fue repentina, de la noche a la mañana todo se detuvo y se rompió. No soy economista, pero probablemente lo que venga ahora sea peor”, vaticina. “La diferencia es que Krug no estaba entonces en la posición que está ahora. Era débil. Ahora somos más fuertes”.