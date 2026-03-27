El blanco atlántico que está revolucionando el tapeo y otros vinos de barra infalibles para llevar el copeo a casa

Los vinos de barra despiertan la magia del tapeo espontáneo: esa copa que acompaña el pincho a pie de barra o el montadito improvisado en casa.

Sin pretensiones ni crianzas eternas, son frescos, vibrantes y económicos, listos para maridar con lo que surja... y alargar la charla hasta la madrugada.

Blancos eléctricos, tintos jugosos o rosados evocadores que transforman cualquier ración en experiencia. Esta es nuestra pizarra definitiva: siete imprescindibles para elevar tu próximo copeo con personalidad y sin complicaciones. En casa o en el bar de la esquina.

Muga Rosado

Este rosado de garnacha y viura pone el toque elegante a cualquier velada informal. Con una nariz festiva de fresa, melocotón y flores blancas, y una boca suave con volumen, acidez perfecta y final cítrico fresco que anima el pincho, Muga Rosado es el vino ideal para abrir cualquier ronda de copeo, y acompañar hasta el postre.

La garnacha da fruta, la viura estructura. Por eso es un rosado que marida de maravilla, por ejemplo, con una tosta de queso de cabra, mermelada de tomate y albahaca. Precio: 9,80 euros

K-Naia Blanco

Este mix de verdejo y sauvignon blanc elaborado por Bodegas Naia en Rueda, es un blanco canalla que conquista con sus aromas de lima, hierba fresca y fruta blanca crujiente. Chispeante en boca, súper refrescante con acidez cítrica que limpia cualquier tapeo.

El sauvignon da nervio al verdejo clásico. No pienses, sírvelo helado. Perfecto con boquerones en vinagre o mejillones en escabeche. Precio: 7,40 euros

Izadi Larrosa Rosado

Desde la Rioja Alavesa, Bodegas Izadi propone este rosado delicado con carácter, que seduce con frutas rojas frescas y flores blancas coquetas en nariz. Boca equilibrada, fresca, golosita y final amable que invita al segundo trago.

Una garnacha que funciona del aperitivo al postre, con una tabla de embutidos, unas gildas picantonas o una pizza de jamón y rúcula. Precio: 9,10 euros

Neko Godello

Este godello de Tampesta es un blanco atlántico moderno. Sus aromas de manzana, pera, flores blancas y el toque mineral de los suelos del Bierzo, dan paso a una boca con volumen y frescura, acidez precisa y largo recorrido.

Un vino que va más allá del “blanco básico”. Para copeo con personalidad. Pruébalo con zamburiñas a la plancha, pulpo a feira o bacalao al pilpil, el carácter salino potencia los bocados de mar. Precio: 8,90 euros

Bruberry Garnacha

Pura golosina a pie de barra: frutos rojos explosivos, hierbas mediterráneas, matices especiados y el toque balsámico de los viñedos del Montsant. Boca ligera y jugosa, taninos suaves, y final fresco que mantiene el ritmo del copeo.

Garnacha sin artificios, para compartir risas y raciones. Brutal con alitas picantes, chistorra frita o un buen bocadillo lomo-pimientos. Precio: 10 euros

Bardos Verdejo

El blanco más resultón de Rueda: nariz tropical madura, manzana verde y hierbas frescas de viñedo joven; boca sabrosa con buena acidez, volumen medio y final largo que prepara el siguiente bocado. Verdejo puro, sin complicaciones.

Para los que buscan un vino “fresquito” pero con carisma. En la barra, combina genial con una ensaladilla rusa bien o unos berberechos al natural. Precio: 7,90 euros

Homenaje Tinto

En Olite, corazón vinícola de Navarra, Bodegas Homenaje inicia 2026 renovando una de sus marcas más emblemáticas. Homenaje Tinto 2025 muestra un estilo actualizado, fiel al espíritu de barra y conversación amable.

Este coupage de tempranillo, garnacha, merlot, syrah y cabernet sauvignon, con cuatro meses de crianza en barrica, combina fruta madura y un toque especiado que redondea su carácter. Moderno y accesible, invita al disfrute informal sin renunciar a la calidad. Para brindar por lo que importa. Precio: 7 euros