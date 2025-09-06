La mejor tienda de vinos se esconde en este pueblo de Palencia: más de 300 etiquetas y productos de la zona

En el corazón de Saldaña, uno de los pueblos con más historia de Palencia, se encuentra una joya que ha logrado situarse en el mapa gastronómico nacional: Manjares & Saldaña, reconocida recientemente por la Guía Vinos Gourmets como la Mejor Tienda Especializada de España 2025.

No es casualidad: tras más de tres décadas de dedicación, este espacio regentado por Óscar Marcos desde 1991 se ha convertido en un auténtico templo del vino y de los productos selectos de la Montaña Palentina. Ha sido "todo capricho mío" asegura el propietario.

"Me gusta mucho lo que hago y me preocupo mucho en aprender todo mucho más y dar todas las facilidades al cliente, explicar a todos dentro de lo que se puede" cuenta Marcos, sobre los pasos que ha seguido para convertirse en referente.

Esta pasión le vino de familia: "Mi abuela era carnicera, era muy sibarita. Mi madre siempre ha sido muy tiquis miquis, buena cocinera con buen producto", cuenta sobre sus raíces.

Fue precisamente su madre, junto a su padre, quienes abrieron inicialmente la tienda. Primero fue supermercado, "antes era un espacio de 300 metros pero pasamos de un local a otro", cuenta Marcos, que tomó las riendas cuando sus padres se jubilaron.

El escaparate actual de Manjares & Saldaña.

Desde entonces está mano a mano con Lucía, su pareja, dedicados a la tienda y a hacer gala de los buenos productos que hay en ella a través de los muchos eventos que atienden los dos solos. "Nos apañamos de maravilla, hay que apurar al máximo los esfuerzos y las ideas".

Un viaje por España desde Saldaña

El establecimiento sorprende al visitante con una vinoteca que supera las 300 referencias, principalmente de bodegas españolas. Desde grandes clásicos de Rioja o Ribera del Duero hasta etiquetas menos conocidas de zonas emergentes, la selección está pensada para descubrir y disfrutar.

"Hay una zona de degustación donde la gente puede subir para catar vino y tomarse cualquier producto" explica el palentino, que todavía no ha organizado catas "porque no me da tiempo". Entre sus recomendaciones, "blancos hay muchos", pero a destacar un Flavus fermentado en barrica que me parece una pasada.

El repertorio de vinos de la tienda asciende a más de 300 referencias.

En el apartado de los tintos, repasa el de Jose Manuel Pérez, uno de Dominio del bendito, alguno de Abadía Retuerta y se detiene en "Paño de lágrimas, otro vino que hace un enólogo jovencito y es un vino muy asequible para todo el público".

Lejos de ser una simple tienda, Manjares & Saldaña es un espacio donde el vino se entiende como cultura. Aquí, cada botella viene acompañada de una recomendación, una historia o un maridaje perfecto.

Pero esta tienda no se limita al vino. "Trabajamos charcutería con mucho queso, jamones, embutido selecto, mucha conserva, algo de aceite y mucho vino" comparte sobre la oferta del espacio, cuya otra mitad de su atractivo está en los productos locales.

Los jamones ibéricos cortados a cuchillo, con la experiencia que les certifica. Entre su amplio surtido de quesos artesanos destaca el Savel, ese azul de Airas Moniz que levanta pasiones. Pero también recomienda un corteza lavada de quesería de La Vega y Roque, un queso castellano afinado en túnel.

La vitirina de quesos de Manjares & Saldaña.

Una parada obligatoria

El secreto de Manjares & Saldaña no es solo lo que vende, sino cómo lo hace. El trato cercano de Óscar y Lucía, la decoración cuidada y el ambiente relajado hacen que el visitante se sienta en casa desde el primer minuto.

Este escaparate a lo mejor de la gastronomía española no cierra ni domingos ni festivos, lo que convierte a este establecimiento en una parada obligada para quienes buscan un regalo, un capricho o, simplemente, darse un festín de sabores auténticos en plena Tierra de Campos.

En un tiempo en el que lo rural lucha por mantener su pulso, proyectos como este demuestran que la excelencia no entiende de tamaño ni de localización. A veces, el mejor vino no se encuentra en una gran ciudad, sino en un rincón inesperado de Palencia.