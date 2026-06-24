Abre en el Mercado de Chamartín: así es el nuevo puesto donde disfrutar del auténtico ritual en torno a la carne y la parrilla

Madrid suma un nuevo destino imprescindible para los amantes de la carne. En la planta alta del Mercado de Chamartín acaba de abrir sus puertas Afuego, el nuevo concepto impulsado por el Grupo Raza Nostra que transforma el acto de comprar carne en toda una experiencia gastronómica alrededor de la brasa.

Lejos de la imagen tradicional de la carnicería, Afuego nace con la vocación de recuperar el oficio, el consejo experto y el valor del producto bien seleccionado, pero adaptado a los nuevos hábitos del consumidor. El resultado es un espacio donde el fuego se convierte en protagonista y cada corte encuentra su mejor versión.

La propuesta se articula en torno a dos grandes pilares. Por un lado, una carnicería de nueva generación en la que el cliente recibe asesoramiento personalizado para elegir la pieza adecuada según el tipo de parrilla, el punto de cocción deseado o la receta que tenga en mente. Por otro, una zona de parrilla integrada que permite contemplar cómo el producto cobra vida sobre las brasas.

Detrás del proyecto se encuentra la experiencia del Grupo Raza Nostra, referente en cultura cárnica, que pone al frente del espacio a un maestro carnicero con más de cuatro décadas de oficio. Aquí, recuperar la conversación con el experto vuelve a ser parte esencial de la compra: desde cómo preparar una chuleta hasta qué corte elegir para una parrilla de carbón o una barbacoa doméstica.

El surtido está pensado para satisfacer a los más exigentes. Entre las estrellas destacan las carnes de vaca y buey, con cortes tan codiciados como el ribeye, el tomahawk, el porterhouse o el t-bone, además de piezas menos conocidas pero muy apreciadas por los aficionados, como la cabrería o el bodoque. El cerdo ibérico ocupa también un lugar destacado con clásicos como la presa, el secreto, la pluma o el lagarto, mientras que el cordero encuentra su máximo exponente en el Ternasco de Aragón I.G.P., especialmente valorado por su equilibrio y ternura en la parrilla.

Afuego, el nuevo espacio gastronómico del Grupo Raza Nostra.

La selección de razas es otro de los grandes atractivos del espacio. Conviven referencias nacionales como la Rubia Gallega, la Sayaguesa o la Cachena con prestigiosas variedades internacionales como Wagyu, Angus, Simmental o Ayrshire. A ellas se suman razas portuguesas ancestrales como la Minhota, Barrosa o Maronesa, reconocidas por la profundidad de su sabor y su carácter singular.

Todas las piezas proceden de las cámaras de maduración de Raza Nostra y se exhiben en un gran expositor vertical que funciona como escaparate del producto y declaración de intenciones: aquí la carne es la auténtica protagonista.

Pero Afuego aspira a ser mucho más que un punto de venta. El diseño del espacio permite que el cliente acceda al área de trabajo junto al carnicero y observe el proceso de preparación de cada corte, reforzando la conexión con el producto y el oficio. Además, el establecimiento acogerá degustaciones, talleres y demostraciones dirigidas a quienes desean perfeccionar el arte de la parrilla.

Con esta apertura, el Mercado de Chamartín incorpora un nuevo referente gastronómico que reivindica el tiempo, el conocimiento y el respeto por el producto. Porque en Afuego no solo se compra carne: se celebra el ritual del fuego.