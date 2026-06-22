Repsol ficha a 60 famosos para que recomienden sus restaurantes: los bares favoritos de Resines, Coixet o Fangoria

Este domingo 21 de junio ha tenido lugar el solsticio de verano, una fecha que sirve para dar el pistoletazo de salida a las vacaciones de verano y que la Guía Repsol ha aprovechado para dar también comienzo a las suyas.

Y como no hay verano sin bares, terrazas, restaurantes y chiringuitos que nos marquen el camino, la prestigiosa guía gastronómica ha lanzado este lunes su nueva hornada de Soletes Repsol, pero esta vez las recomendaciones vienen de parte de algunos de los artistas más admirados dentro del panorama español.

Desde figuras del cine como Antonio Resines o Isabel Coixet, gente de la esfera musical como Arde Bogotá, Fangoria o Café Quijano o presentadores de televisión como Marc Giró, son 60 los famosos los que estas vacaciones serán el faro que indique a qué lugares ir si queremos que nuestro verano sea inolvidable.

La imagen es de película: Antonio Resines disfrutando de un salpicón junto al Cantábrico en la terraza de Joseín, en Comillas, o Toni Acosta entregándose a unas papas arrugadas con mojo picón en Casa África, en Taganana, al norte de Tenerife. Son recomendaciones íntimas, alejadas de la alta gastronomía y centradas en esos lugares que uno guarda en la memoria por su autenticidad.

La directora de Guía Repsol, María Ritter, resume el espíritu de esta iniciativa: reconocer esos negocios pequeños y honestos donde se trabaja con pasión para ofrecer espacios de desconexión y disfrute. En definitiva, sitios agradables y asequibles que cualquiera recomendaría a un amigo.

Toni Acosta en Casa África, en Tenerife. Alfredo Cáliz.

El mar es uno de los grandes protagonistas de esta edición. La actriz Silvia Abril se declara incondicional de Punta Roca by Tibu-Ron, en Castelldefels, donde, asegura, se come "casi con los pies en el agua". La escritora Elvira Lindo propone la paella del chiringuito de su pueblo, Ademuz, mientras que la actriz Clara Alvarado invita a descubrir Playa Madre, en la costa asturiana de Caravia.

También el dúo argentino Miranda! y la escritora canaria Lana Corujo apuestan por establecimientos donde el paisaje y la gastronomía se funden en una misma experiencia.

El sur vuelve a imponerse como destino favorito cuando llegan las vacaciones. Carlos Sobera se deja seducir por los atardeceres y el pescado de La Loma, en Chiclana de la Frontera; Los Nikis recomiendan el pisto con huevo y papas de Venta Molina, en la playa de El Palmar, y la periodista Isabel Jiménez encuentra refugio en Costamarga, en Aguamarga, una de las joyas del litoral almeriense.

El grupo musical Alcalá Norte en Crítico, en Madrid, de hamburguesas y cervezas.

La música también tiene su propio mapa gastronómico. Los integrantes de Arde Bogotá señalan el Rockola Summer Club, en La Azohía; Pablo Carbonell reivindica el ambiente de Pez Limón, en Zahara de los Atunes, y el grupo Sanguijuelas del Guadiana hace una excepción a su devoción por Extremadura para recomendar O Chiringo, en la playa de la Magdalena de Cedeira.

No faltan tampoco las direcciones urbanas. En Madrid, Fele Martínez y Miguel Maldonado coinciden en el bar Los Tiernos, en La Latina; Verónica Dulanto y Marta Hazas prefieren la terraza de Picalagartos, en plena Gran Vía; mientras que músicos como Niña Polaca, Miss Caffeina o Anni B Sweet se citan en la coctelería Marrufo. Antonio Carmona encuentra su remanso en el Kiosko Moret, en el Parque del Oeste, y Alaska sigue fiel a Zara, la histórica casa de comidas donde incluso existe un plato que lleva su nombre.

Barcelona también dibuja su propia ruta de recomendaciones. La actriz Natalia de Molina comenzaría el día en Flor de Gràcia; Axel Pi, batería de Sidonie, se detendría para tomar un vino en Zim, en el Gòtic; el grupo Elefantes apostaría por el legendario Els 4 Gats, e Isabel Coixet reivindica Oblicuo, una coctelería donde el atractivo no solo está en los cócteles, sino también en el cuidado del sonido y la experiencia sensorial.

Isabel Coixet tomándose un cóctel en Oblicuo.

Y como todo verano necesita un helado, la lista de favoritos incluye los de Hijos de la Luna, en Santander, recomendados por Leonor Watling e Irene Escolar; Hijos de la Nata, en Barcelona, donde repiten Carlos Sadness e Isabel Coixet; la Antigua Lechería de Valencia, imprescindible para Antonio Muñoz Molina, y las heladerías artesanas de Ayamonte y Gáldar que conquistan al diseñador Modesto Lomba y a la cantante Marilia Monzón.

La nueva edición de los Soletes se ha presentado en Almería, una de las provincias más codiciadas durante la temporada estival y símbolo de esa gastronomía sin artificios que reivindica Guía Repsol. Con esta entrega, el distintivo amarillo supera ya los 5.500 establecimientos repartidos por todo el país.