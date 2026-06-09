Adela Basteiro, la gallega que dejó 'Casa Hortensia' tras 40 años para dignificar la buena mesa: "No podía jubilarme así"

Adela Basteiro es una de las figuras clave de la hostelería tradicional madrileña de las últimas cuatro décadas. Fundadora de Casa Hortensia junto a su marido José Luis en 1985, ha estado al frente de un restaurante que se convirtió en referencia de la cocina asturiana en la capital, especialmente conocido por su fabada y su cocina casera de producto.

Tras décadas de crecimiento —de un pequeño local en la calle Olivar a un gran comedor en el Centro Asturiano de Madrid—, el negocio fue traspasado en 2021 al Grupo Ardosa por motivos personales y de salud familiar.

Sin embargo, su relación con el proyecto se mantuvo como trabajadora durante varios años, hasta que en 2025 decidió abandonarlo definitivamente tras un progresivo desacuerdo con el nuevo modelo de gestión, centrado en la rentabilidad, los turnos de mesa y una mayor rotación de clientes.

Basteiro defendía un modelo más tradicional, basado en el cuidado del cliente, la continuidad generacional y la cocina sin alteraciones en producto ni calidad. "No podía jubilarme así", cuenta la gallega aún con la convicción firme de la decisión que tomó.

Su salida no supuso el final de su trayectoria. Poco después abrió un nuevo restaurante en la calle Magdalena de Madrid, a un paso de Antón Martín, donde retoma su cocina de siempre bajo su propio nombre, cerrando simbólicamente el círculo con sus orígenes en el barrio donde comenzó su carrera en la hostelería.

El restaurante Adela Basteiro, que abrió sus puertas el pasado otoño. Sara Fernández

40 años para completar el círculo

La historia de Adela Basteiro empieza mucho antes de que Madrid alabara su fabada asturiana. En 1985, Adela, su marido José Luis y Hortensia —la mujer que le enseñó el oficio— fundaron Casa Hortensia en la calle Olivar, en el corazón de Lavapiés. Venían de años de trabajo duro en hostelería, de jornadas interminables y de una escuela antigua donde el cliente era casi de la familia.

Aquella primera Casa Hortensia era un restaurante modesto, de unas sesenta plazas, donde la cocina se construía desde el rigor y la repetición paciente. Veinte años después dieron un salto a la calle Farmacia, al edificio del Centro Asturiano de Madrid.

Pasaron de cocinar para unas decenas de personas a servir cientos de cubiertos. “Lo importante de un restaurante es la cocina. Y no es lo mismo cocinar para 70 personas que para 300”, recuerda.

Uno de los muchos reconocimientos que luce Adela Basteiro en su nuevo espacio. Sara Fernández

Pero funcionó. Funcionó hasta convertir Casa Hortensia en un templo de la cocina tradicional asturiana en Madrid, una dirección imprescindible para quienes veneran la fabada, la merluza má fresca, el arroz con leche cremoso y las sobremesas sin prisa.

La fabada, precisamente, terminó por convertirse en símbolo y carta de presentación. Basteiro presume con la tranquilidad de quien conoce sus números de haber vendido cerca de 30.000 kilos de fabes. Una cifra que explica por qué generaciones enteras cruzaban Madrid para comer en aquella mesa.

En 2021, la enfermedad de José Luis obligó a replantearlo todo y la pareja decidió traspasar Casa Hortensia al Grupo Ardosa. Sus hijos no seguirían el negocio y Adela necesitaba tiempo para cuidar a su marido.

Con el fin de preservar el legado tras tanto construido, continuó trabajando allí, ya no como propietaria, sino como empleada. Seguía siendo la cara reconocible de la casa, la mujer a la que los clientes saludaban al entrar y preguntaban por la fabada.

La cocinera gallega Adela Basteiro en su restaurante.

Pero la nueva gestión apostó por un modelo de mayor rentabilidad, con rotación de mesas, horarios más medidos y una lógica empresarial propia de la hostelería contemporánea que Basteiro veía con preocupación.

“Casa Hortensia era un restaurante familiar, tradicional. No podías decirle a una mesa de cuatro generaciones que se levantara en hora y media. Subir precios puede ser necesario, pero no tocar ni el producto ni la esencia", explica.

Se negó a asumir ciertas decisiones, pero la muerte de José Luis, agravó el desgaste emocional. Para Adela, el restaurante se había convertido en refugio: llegaba a las ocho de la mañana y se marchaba de noche. Pero ya no se sentía en casa.

Algunos de los platos más icónicos que sirve en su restaurante Adela Basteiro. Sara Fernández

“Me sentía como Judas”, dice recordando la sensación de estar traicionando el trabajo de toda una vida, el recuerdo de su marido, las enseñanzas de Hortensia y, sobre todo, a sus clientes. “Si Casa Hortensia llegó donde llegó fue por el cliente fiel”, insiste.

Un restaurante con nombre propio

En marzo de 2025 dejó atrás un sueldo cómodo y cuarenta años de historia. Poco después apareció un pequeño local disponible en la calle Magdalena, a pocos pasos del mercado de Antón Martín y muy cerca de la zona donde había comenzado todo. El azar (o la intuición) hizo el resto.

El nuevo proyecto que comparte nombre con la gallega ocupa el espacio donde durante años funcionó otro asturiano clásico y tiene algo de refugio. Su revestimiento en madera, aire rústico, una sala íntima para sobremesas largas y una barra generosa donde la tortilla de Hortensia reclama protagonismo se esfuerza por convertir el sitio en hogar.

La fabada asturiana a por la que los clientes vuelven después de 40 años. Sara Fernández

Aquí vuelven la fabada, las almejas a la marinera, las chuletitas de cordero, la merluza y un arroz con leche que sigue funcionando como cierre sentimental de la comida. Las raciones son generosas, el trato familiar y el producto sigue siendo la línea roja.

Esta resistencia silenciosa ha logrado que en las palabras que comparte Basteiro suenen a felicidad. La que siente ahora al cocinar y poder delegar en su equipo —muchos llegados con ella de Casa Hortensia— para desconectar.

Quizá por eso Casa Adela funciona como un epílogo y un comienzo al mismo tiempo. Cada plato de fabada que sale de la cocina de Adela después que abrió de nuevo sus puertas, cierra un círculo iniciado en la calle Olivar y supone en homenaje a José Luis, el hombre que durante décadas gestionó reservas, organizó mesas y saludó a generaciones enteras de clientes.

Adela Basteiro en su cocina.

Aquellos que la siguieron desde Lavapiés al Centro Asturiano. Y ahora vuelven a cruzar Madrid para sentarse otra vez frente a una fabada que sabe exactamente a lo que recuerdan. “No quería desaparecer por la puerta de atrás”, dice.