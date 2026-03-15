Vuelve Carolina, el restaurante más barato de Quique Dacosta en el centro de Valencia y con uno de los platos más copiados

Bajo el sello de Quique Dacosta conviven 13 restaurantes totalmente diferentes, unidos únicamente por unos valores comunes: honestidad, excelencia y espíritu mediterráneo.

Lejos de sus restaurantes de tres y dos estrellas Michelin, Vuelve Carolina cumple 15 años de éxitos al margen de la alta gastronomía, aunque sin renunciar nunca a la calidad, pues su objetivo primordial es ser un punto de encuentro para los valencianos donde divertirse y disfrutar de una buena mesa.

Eso lo convierte en el restaurante más asequible del chef extremeño con siete estrellas Michelin, con un ticket medio de 55 euros por comensal.

Mejores Patatas Bravas Creativas de Madrid Fusion 2024 de Vuelve Carolina. Grupo Quique Dacosta

En estos momentos, Vuelve Carolina se encuentra en plenas Fallas, la fiesta que paraliza Valencia, sus comensales salen a la calle entre plato y plato a escuchar la mascletà en la Plaza del Ayuntamiento.

Pero están de doble celebración. Este año coincide con el 15 aniversario del restaurante, por ello lo celebran con 15 platos emblemáticos de su trayectoria.

Un nombre con historia

Pocos restaurantes tienen detrás de su nombre una historia tan peculiar como esta. Quique Dacosta confiesa que el proceso de bautizar el local le quitó el sueño durante semanas.

Tenía dos asesores encima y ninguna propuesta convencía. No quería nada obvio, nada que oliera a producto ni a territorio. Nada de "La Gamba", nada de "Denia", nada de Valencia en mayúsculas.

La solución llegó de manera inesperada, como suelen llegar las mejores ideas. "Estaba leyendo un libro y había una frase que era Vuelve Carolina", recuerda el chef.

Pero la confirmación definitiva llegó en casa de su madre, una mujer que siempre tiene revistas de moda por todos los rincones. Allí, entre las páginas de una Vogue, encontró un artículo sobre Karolina Kurkova, la modelo rusa. Dacosta recortó la página, se la guardó en el bolsillo y no dijo nada a nadie.

"Hablé con el diseñador gráfico y le dije que el nombre iba a ser ese. Empezamos a trabajar con bastante secretismo", explica entre risas. Dacosta llamó a sus dos asesores a la una de la madrugada, les comunicó el nombre y apagó el teléfono. Al día siguiente tenía el buzón lleno de mensajes: por primera vez en la historia, los dos asesores coincidían en algo. Y era que el nombre no les gustaba nada.

El tiempo les dio la razón a él. Vuelve Carolina nació con una identidad visual construida alrededor de la figura femenina, con postales que ilustraban a mujeres icónicas como Carolina de Mónaco.

Llanda de pollo coreana, plato de 2025 de Vuelve Carolina. Grupo Quique Dacosta

Un homenaje discreto pero constante a la mujer que ha acompañado al restaurante durante estos 15 años. Hasta el diseño gráfico del local lleva firma femenina: Paula Bonet, la ilustradora valenciana, fue la artista elegida para darle forma visual al proyecto.

Por si fuera poco, en aquella época sonaba sin parar en las radios Carolina, el hit de M-Clan.

El restaurante que nació de una crisis

Vuelve Carolina abrió sus puertas el 3 de enero de 2011, apenas cuatro meses después de que Dacosta pusiera en marcha Mercat Bar en Valencia. Su segundo restaurante llegó como el contrapunto natural.

España atravesaba una crisis económica y los manteles de hilo empezaban a quedar lejos del estado de ánimo colectivo. Dacosta lo leyó con claridad: había llegado el momento de una nueva forma de salir a comer.

Servilletas de papel, cocina vista, una larga barra, ambiente cercano y una idea completamente abierta de la tapa: desde un nigiri hasta un sepionet con habitas para compartir. Bocados pensados para disfrutar sin protocolo, sin pretensiones y sin que el precio fuera un obstáculo.

Su filosofía era clara desde el primer día: un viaje por el mundo a través de la comida, en clave casual y festiva. "Si la tendencia eran los ceviches, los metíamos. Si me había ido a Hong Kong, volvía con el kimchi", explica Dacosta.

Cóctel Rigoberta (2022). Grupo Quique Dacosta

Con un aforo para 200 personas y los jefes de cocina Gonzalo Silla y Giuseppe Vono al frente de los fogones, Vuelve Carolina se convirtió en toda una novedad.

El plato más copiado

Entre todos los platos que han pasado por la carta de Vuelve Carolina en estos 15 años, hay uno que ha trascendido las paredes del restaurante para convertirse en una referencia de la gastronomía española contemporánea: el cubalibre de foie.

Un aperitivo que nació hace década y media y que, según el propio Dacosta, se ha convertido en uno de los platos más imitados por otros chefs. "Es conocimiento donado", afirma.

Precisamente para evitar que esa influencia opere en sentido inverso, Dacosta tomó hace años una decisión radical: dejó de leer libros de cocina y críticas gastronómicas. "Seguramente los libros de los colegas que más admiro podrían influenciarme sin querer". Una frase que lo dice todo sobre su manera de entender la creatividad.

15 años, 15 platos

Para celebrar el aniversario, Vuelve Carolina ha preparado un recorrido gastronómico por su propia historia. Cada tres semanas, uno de los 15 platos más emblemáticos de estos 15 años aparecerá como fuera de carta.

El recorrido arranca en 2011 con el mejillón tigre y avanza año a año: el pan bao de papada a la llama (2012), el ravioli de txangurro (2013), el yogur y violetas (2014), el papel de presa (2015), las mollejas tostadas con fideos crujientes de patata (2016), las gambas bravas (2017), los patacones (2018), la pastela de cordero al ras al hanout (2019), la tarta de queso y frutos rojos (2020), las costillas de jabalí fritas con salsa búfalo (2021), el cóctel Rigoberta (2022), el arroz cenizas (2023), las bravas Vuelve Carolina (las Mejores de España por Madrid Fusión en 2024), la llanda de arroz de pollo coreano (2025) y el pan chino de tonyina (2026).

Pan bao de papada a la llama (2012). Grupo Quique Dacosta

Un listado que es, en realidad, un mapa sentimental de década y media de bocados para compartir sin protocolo.

¿Quién está detrás del restaurante?

Resulta difícil hablar de Vuelve Carolina sin hablar del hombre que lo creó. Quique Dacosta llegó a Denia desde Jarandilla de la Vera, en Extremadura, con 14 años y 1.400 pesetas en el bolsillo, dinero que había ganado recogiendo frutos rojos y tabaco durante el verano.

Denia era, para aquel chico de pueblo, algo parecido a Miami. No tenía vocación de cocinero. Entró en un restaurante porque fue donde le dieron trabajo.

Décadas después, ese chico con 1.400 pesetas tiene siete estrellas Michelin, 13 restaurantes y uno de los nombres más respetados de la gastronomía española.