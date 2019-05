Mercadona Listo para Comer, probamos lo nuevo para ahorrar tiempo y trabajo cocinando

Lo mejor: Ensaladas buffet Dirección: Calle Beethoven, 11406, Cádiz, España Teléfono: 956 32 54 29 Horario: Lu-Sa 09:00-21:30 Precio: 10 € Tipo de cocina: Española Nota: 3,5/5



Mercadona se ha propuesto ser una opción competitiva para que no tengas que cocinar en casa a diario, especialmente si tienes que comer en el trabajo y te toca estar todos los días con el táper de un lado para otro.

Para conseguirlo, está implantando en muchas de sus tiendas una nueva sección de platos preparados que lleva por nombre Listo para comer y que en Cocinillas ya la hemos podido visitar.

Nos hemos encontrado una oferta gastronómica variada con la calidad habitual de Mercadona en la que sorprenden los precios tan comedidos de todos los platos. Se nota que la cadena valenciana de supermercados está firmemente decidida a apostar fuerte en el sector del take away y que los tengas en cuenta en ocasiones tales como cuando quieres pasar el día en la playa y no quieres complicarte la vida con lo que te llevas para comer o cuando llegas tarde a casa para comer y no te ha dado tiempo -ni te dará- a preparar nada o ese día que no te ha dado tiempo a prepararte un táper para llevar al trabajo.

Así es la carta de Mercadona Listo para comer

Pizzas y pastas "a la carta", buffet de ensaladas, hamburguesas, sushi, tortillas, croquetas y platos de cuchara como las lentejas o la fabada. También hay café, pero lo que no nos ha gustado es que la zona de bollería a granel y recién hecha sigue estando donde estaba y, en este caso, está en la otra punta del supermercado. Resulta incómodo si entras con intención de cogerte un café y una pieza de bolleria para desayunar o merendar.

Platos tradicionales

Nos encontramos:

Ensaladilla rusa

Albóndigas a la jardinera

Fabada

Lentejas

Magro de cerdo con pisto

Paella mixta

Migas

Fideuá

Pollo asado

Costillas asadas a la barbacoa

Berenjena rellena

Tortilla de patata y calabacín

Tortilla de patata y cebolla

Patatas asadas

Croquetas de cocido

Croquetas de jamón

Croquetas de pollo asado

Croquetas de espinacas, pasas y piñones

Croquetas de Roquefort y Cebolla caramelizada

Albóndigas de bacalao

En esta sección los precios oscilan entre los 3,50 y 4,50 euros la ración. Las croquetas se venden por unidad a 0,50 euros. La tortilla de patata entera tiene un precio de 7,00 euros (ración por 2,00 euros), y tanto el costillar de cerdo a la barbacoa como el pollo asado entero cuestan 6,00 euros.

Sándwiches y bocadillos

Bocadillo serranito , con pan chapata, lomo, jamón serrano, tomate, queso y pimiento frito. (3,50 €)

, con pan chapata, lomo, jamón serrano, tomate, queso y pimiento frito. (3,50 €) Hamburguesa con queso, de vacuno, con pan brioche, queso cheddar, cebolla picada, ketchup y mostaza. (2,50 €)

de vacuno, con pan brioche, queso cheddar, cebolla picada, ketchup y mostaza. (2,50 €) Sándwich de pollo, con pan integral, canónigos, tomate, queso fresco, aguacate, pollo, mostaza y mayonesa. (2,50 €)

Pastas y pizzas "a tu gusto"

Tanto las pastas como las pizzas pueden pedirse con ingredientes a gusto del consumidor.

En el caso de las pizzas, disponibles en tamaño individual (7,00 euros) y familiar (10,00 euros), se puede elegir la salsa base (tomate o nata), a la que se añade queso, y los toppings que elige el cliente.

Para las pastas se puede elegir entre pastas sin relleno (macarrones o espaguetis a 4,00 euros la ración) y con relleno (carne, queso, ricotta y espinacas, queso y pera a 4,50 euros la ración) que se pueden combinar con cuatro salsas (boloñesa, carbonara, pesto y trufa) y a las que se puede añadir queso Grana Padano.

El buffet de ensaladas que te sacará de muchos apuros

Confieso que una de las cosas que más me han sorprendido es lo bien surtido que está el buffet de ensaladas, que esperamos vayan reponiendo de manera ágil a medida que se vayan acabando los ingredientes.

Por un precio de 4,00 euros podemos coger todo lo que quepa en un bol de tamaño generoso para albergar una ración de comida de plato único con una selección de ingredientes muy interesantes para elegir:

Vegetales: lechuga iceberg, mezcla de brotes tiernos, cebolla tierna, pepino, tomate cherry, maíz dulce, zanahoria.

lechuga iceberg, mezcla de brotes tiernos, cebolla tierna, pepino, tomate cherry, maíz dulce, zanahoria. Alimentos proteicos :pollo, dados de pavo, atún, surimi, queso de cabra, queso mozzarella, huevo cocido.

:pollo, dados de pavo, atún, surimi, queso de cabra, queso mozzarella, huevo cocido. Alimentos ricos en carbohidratos : Pasta, quinoa.

: Pasta, quinoa. Aliños y aderezos: aceite, vinagre, sal, frutos secos.

El sushi y la comida japonesa de Mercadona

La nevera de sushi está llegando a muchos establecimientos de Mercadona, no solo a los que estrenen la sección Listo para comer. En ella, aparte de sushi podemos encontrar otros platos típicos de la cocina japonesa como las gyozas. Como suele ser habitual en Mercadona, los productos de estas neveras están impecablemente etiquetados para que cualquier persona que sufra alguna alergia o intolerancia sepa enseguida cuáles puede comer y cuales no, así pues, los productos de esta sección están divididos en cinco grupos:

Con pescado crudo

Sin pescado crudo

Sin pescado

Sin gluten

Vegano

Los precios del sushi son bastante comedidos y casi todas las opciones cuestan entre 3,00 y 5,00 euros, aunque también hay bandejas grandes y muy grandes, pensadas para reuniones familiares o de amigos con precios que van desde los 9,00 euros hasta los 30,00.

Todo a la vista del cliente

Toda la zona de procesado y manipulación de alimentos de esta nueva sección de Mercadona se encuentra a la vista del cliente.