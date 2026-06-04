El pueblo perfecto para huir del calor y comer chuletones exquisitos: con piscina natural y un balneario del siglo XX

¿Hay algo más reconfortante en pleno verano que darse un chapuzón en una poza de agua fresca rodeada de robles centenarios y rematar el día con un buen chuletón?

Ese podría ser uno de los planes en Guitiriz, un municipio de la comarca lucense de Terra Chá, a medio camino entre A Coruña y Lugo, en pleno corazón verde de Galicia.

Aquí el agua lo es todo. No en vano, Guitiriz fue durante décadas uno de los grandes destinos termales del país, y todavía hoy presume de manantiales medicinales, piscinas fluviales y un balneario centenario que ha vuelto a abrir sus puertas.

Un balneario con más de un siglo de historia

La historia termal de Guitiriz arranca en el siglo XVIII, cuando el doctor José Lázaro, médico cirujano del Hospital de Santiago descubrió las propiedades terapéuticas de las aguas de la zona.

En 1902, las aguas de la Fonte de San Xoán de Lagostelle fueron declaradas de utilidad pública, y en 1908 se fundó el balneario original, que pronto se situó entre las instalaciones termales de mayor prestigio de España.

En aquellos años, "tomar las aguas" era toda una costumbre social. Las de Guitiriz , que brotan a unos 17 ºC, se recomendaban para dolencias hepáticas, digestivas y de la piel y rivalizaban con balnearios tan célebres como los de Caldas o Caldelas de Tui.

Durante la Guerra Civil Española, la infraestructura del balneario fue incautada para operar como el Hospital Militar Juan Cancela, destinado a la convalecencia de las tropas de origen marroquí que combatían en el frente.

Este hecho histórico motivó la edificación en 1937 de una pequeña mezquita dentro del propio recinto del balneario para facilitar el culto de los soldados heridos.

La construcción cuenta con un patio de sienes (sahn), dos puertas laterales con arcos de herradura y dovelas policromadas, una sala de abluciones (sabil) y la sala de oración (haram) orientada hacia La Meca, ubicándose en sus inmediaciones el cementerio militar islámico, conocido popularmente como el "cementerio de los moros".

Tras sufrir un declive en la década de 1970 debido a la preferencia del turismo masivo hacia destinos de soleadas playas mediterráneas, el complejo experimentó una rehabilitación integral y reapertura en 2003, para volver a cerrar sus puertas en 2017.

En 2023, la cadena Iberik lo rehabilitó por completo y lo reabrió como gran balneario y hotel de cuatro estrellas con 103 habitaciones, un spa de 4.000 m² y una finca de más de 40 hectáreas de bosque que son un paraíso terrenal.

El río Escádebas y la piscina de Os Sete Muíños

A apenas un kilómetro del centro se esconde uno de los rincones más bonitos del pueblo, el área recreativa de Os Sete Muíños, sobre el curso del río Escádebas.

El topónimo alude a las siete ruedas de moler que llegaron a funcionar en los cinco molinos de granito que jalonan el cauce.

Aguas abajo, un pequeño embalse forma una piscina natural habilitada para el baño, encajada entre rocas graníticas y muy frecuentada en los días de calor.

El conjunto se completa con saltos de agua, puentes de madera, vegetación autóctona y un parque infantil, en un entorno fresco y sombreado, ideal para escapar de las altas temperaturas.

¿Qué comer en Guitiriz?

Galicia es tierra de buena carne, y Guitiriz no es una excepción. Por aquí triunfan el chuletón de ternera, la carne asada, el churrasco y el entrecot, casi siempre precedidos de un buen caldo gallego o de una buena ensalada.

Y como producto local con sello propio, la torta de millo, un dulce de maíz que, según la tradición, se inventó en el propio municipio.

Para disfrutar de todo esto, lo mejor es sentarse a la mesa del restaurante del Gran Balneario de Guitiriz, que apuesta por una cocina de producto de kilómetro cero y es una opción excelente si se aprovecha la escapada para disfrutar también del spa.

A apenas 100 metros del balneario, el Hostal Restaurante La Casilla, fundado en 1945, es otra parada segura para los amantes de la carne.

Su chuletón de ternera, a un precio imbatible, la ternera asada y el churrasco comparten carta con clásicos del mar, como las almejas a la marinera o el rape, además de menús del día y postres caseros con muy buena relación calidad-precio.

Rutas para descubrir Guitiriz en un día

Ruta de Os Sete Muíños. Recorrido fluvial corto y fácil, apto para niños, que remonta el río Escádebas entre molinos, pozas y pequeñas cascadas hasta la Fonte de Escádebas. El plan perfecto para combinar paseo y baño.

Un tramo de la PR-G 99 Ruta da Auga. Sendero lineal de unos 20 kilómetros y dificultad baja que sigue los ríos Parga y Ladroil y enlaza las tres fuentes medicinales del municipio: Valdovín, San Xoán de Lagostelle y Santo Domingo (Pardiñas). Se puede hacer entero o por etapas.

Conjunto de San Alberte (parroquia de Sambreixo). Un puente de origen romano, una capilla gótica de los siglos XIII-XIV y un frondoso bosque a orillas del río Parga.

Mirador de San Breixo por la Ruta das Bidueiras. Sendero circular que asciende suavemente hasta el mirador, atravesando el vivero forestal y los abedules que dan nombre al recorrido.

Ruta de San Xoán. Desde la plaza del mercado, junto a la iglesia de San Xoán, hasta el área recreativa de San Xoán, con su embalse, su Aula Forestal y otra zona de baño en plena naturaleza.

Casco urbano y entorno del balneario. Un paseo tranquilo para cerrar la jornada antes del último chapuzón en la piscina natural de Os Sete Muíños.

¿Cómo llegar a Guitiriz?

En tren. Guitiriz cuenta con estación de tren propia, al sur del núcleo urbano, operada por Renfe. Por ella pasan trenes de media distancia que la conectan con A Coruña, Ourense y Monforte de Lemos. Conviene consultar horarios actualizados en Renfe antes de viajar.

En autobús. Existen líneas regulares de la red de transporte público de Galicia que comunican Guitiriz con A Coruña y Lugo, con parada en el propio pueblo (zona de Campo da Feira / Avenida da Coruña).

Los horarios varían según la temporada, así que es recomendable comprobarlos en la web de la Xunta o de las compañías operadoras (Monbus, Arriva).

En coche. Es la opción más cómoda. Guitiriz está junto a la autovía A-6 (Madrid–A Coruña), que cruza el municipio, además de la antigua N-VI.

Desde A Coruña son unos 57 km (alrededor de 40 minutos) y desde Lugo, unos 35 km (media hora). Santiago de Compostela queda a unos 70 km.