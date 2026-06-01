El verano más prometedor de Andreu Genestra: ahora lleva su cocina a un hotel de lujo que aloja a la jet set europea

Este verano para Andreu Genestra tiene algo de eso: consolidación, expansión y, sobre todo, reafirmación de una manera de entender la gastronomía profundamente ligada al territorio.

El cocinero mallorquín —galardonado con una estrella Michelin, una estrella verde y dos soles Repsol— afronta los próximos meses con una colección de proyectos que dibujan probablemente el mapa más ambicioso de toda su carrera.

Pero lejos de hablar de crecimiento en términos empresariales, Genestra insiste en la singularidad que envuelve a cada uno de ellos.

“Siempre está por venir el mejor verano”, afirma cuando se le dice que este es el suyo. A lo ya 'construido' lo que está construyendo este año no responde tanto a una lógica de expansión sino a una voluntad de crear lugares con identidad propia, donde paisaje, producto y cocina formen parte de un mismo relato.

La gran apuesta: La Reserva Rotana

El movimiento más relevante de esta temporada es, sin duda, su desembarco en La Reserva Rotana, uno de los complejos más emblemáticos y discretamente exclusivos de Mallorca.

Fundado en 1997 por Juan Ramón Theler y la princesa Loretta Zu Sayn-Wittgenstein, el resort fue durante años refugio de figuras internacionales como Boris Becker, Elle Macpherson o Mónica Naranjo.

Ahora, mientras el hotel de cinco estrellas culmina una profunda renovación que concluirá en julio, Genestra ha asumido la dirección culinaria de todo el complejo: hotel, golf privado y agroturismo incluidos.

Mayolet es el primer paso antes de la culminación de esta nueva etapa. Ubicado en el valle que se extiende a los pies de la colina donde se alza la finca principal, entre viñedos y huertos, el nuevo restaurante del agroturismo nace como un homenaje contemporáneo a los antiguos cellers mallorquines, ahora que algunos de ellos están siendo recuperados, como es el caso de Celler Tonet (antiguo Can Marrón) a manos de la también mallorquina María Solivellas.

La propuesta de Genestra en Mayolet trabaja desde la memoria, sí, pero también desde una depuración muy personal del recetario isleño. En su carta aparecen clásicos reinterpretados.

En ella se pueden encontrar platos como sus berenjenas rellenas de merluza y gambas, tomates especiados, fondos delicados, cocina de fuego lento y una obsesión constante por el producto cercano.

La cocina del cambio

Si algo atraviesa el discurso de Genestra es la sensación de que la gastronomía vive un cambio de paradigma irreversible.

“Las normas del juego han cambiado”, reconoce sin rodeos. Para él, la pandemia aceleró una transformación que afecta tanto al cliente como a los propios restaurantes. Cambian los hábitos, cambia el consumo y cambia también la manera de entender el lujo gastronómico.

Frente a quienes siguen defendiendo modelos inamovibles, Genestra parece haber optado por una adaptación inteligente. No renuncia a la excelencia ni a la ambición culinaria, pero sí cuestiona ciertos códigos tradicionales de la alta cocina.

Por eso resulta significativo que uno de sus discursos más contundentes tenga que ver precisamente con la sostenibilidad. Y no desde el marketing.

Durante años, Genestra fue uno de los rostros más visibles de la gastronomía sostenible en España. Huertos propios, recuperación del cerdo negro mallorquín, artesanía local, producción agrícola integrada o trabajo con proveedores de proximidad formaban parte de su ADN mucho antes de que la estrella verde Michelin pusiera el foco sobre ello.

“Yo hice el huerto hace catorce años, cuando nadie hablaba de esto”, recuerda, haciendo referencia al que custodian en el hotel Zoëtry, donde sigue cocinando una temporada más.

Andreu Genestra en el huerto que surte a su restaurante en el hotel Zoëtry.

Pero quizá lo más interesante de su planteamiento es que rechaza convertir la sostenibilidad en un eslogan. Para él, cocinar desde el entorno no es una pose ética, sino una manera de ofrecer algo irrepetible.

“No me interesa hacerlo por una medalla. Me interesa darte algo que solo puedas probar aquí”, compartía sobre la decisión tomada por la Guía Michelin de deshacerse de las Estrellas Verdes.

Ese pensamiento alcanza probablemente su máxima expresión en otro de sus proyectos más singulares. La Foradada, el espacio que ocupa en la pequeña península al noroeste de la isla, conocida por su mirador con una de las mejores panorámicas de Mallorca.

Las mesas con inmejorables vistas desde el Foradada Mirador.

Allí no hay agua corriente, ni red eléctrica convencional. Todo funciona con placas solares y depósitos de agua transportados periódicamente y la cocina trabaja exclusivamente con fuego y brasas.

Más que un restaurante sostenible, parece una cocina obligada a dialogar con las limitaciones reales del entorno.

Y quizá por eso Genestra se permite ironizar sobre la estrella verde Michelin: “Aquí ya me río de la sostenibilidad”, comentaba entre risas. “No es un concepto. Es que no hay otra manera de hacerlo”.

Mientras tanto, Genestra sigue multiplicando su presencia: Aromata, Yuk, los proyectos internacionales de Lío —incluida la apertura en Mykonos— y ahora Rotana conforman una estructura gastronómica compleja, pero sorprendentemente coherente.

Porque, aunque cada proyecto tenga personalidad propia, todos parten de una misma idea: construir experiencias conectadas con el lugar donde suceden.

Incluso en el caso de Lío, donde la expansión internacional podría haber derivado hacia una cocina globalizada, Genestra insiste en preservar el producto local como eje central. “Si voy a Mykonos, quiero que me den Mykonos”, resume.