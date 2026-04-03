El pueblo medieval declarado Conjunto Histórico con bellas iglesias del siglo XIV y la tortilla de patata más famosa de Galicia

Cuando uno llega por primera vez a Betanzos siente que el tiempo se ha detenido en algún punto de la Baja Edad Media.

Paseando por sus callejuelas empedradas, que ascienden desde el río Mandeo entre soportales de piedra, fachadas con balconadas y puertas de muralla en pie desde el siglo XIV, el viajero podría pensar que se encuentra en medio del decorado de alguna película histórica muy bien documentada.

Pero no, el casco antiguo de esta localidad coruñesa es real. Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1970, mantiene aún hoy en día una densidad monumental digna de ser visitada.

Villa desde 1219 por decisión de Alfonso IX de León y ciudad desde 1465 por decreto de Enrique IV, Betanzos llegó a ser capital de una de las siete provincias del antiguo Reino de Galicia hasta 1833.

Bellas iglesias góticas

Su historia está ligada a la Casa de Andrade, cuyo miembro más influyente, Fernán Pérez de Andrade O Boo, impulsó la construcción de la iglesia de San Francisco, el mejor ejemplo del gótico mendicante franciscano en Galicia.

Su sepulcro, sostenido por un oso y un jabalí, descansa junto a una de las colecciones de escultura funeraria medieval más relevantes de España.

Betanzos cuenta con otros dos templos góticos. Además de San Francisco, la iglesia de Santa María do Azogue exhibe un retablo flamenco con catorce tallas de gran valor.

La de Santiago, en la cima de la colina, conserva una portada dedicada al Apóstol y la torre del reloj adosada, del siglo XVI.

El visitante tampoco debería perderse el Parque del Pasatiempo, jardín enciclopédico del siglo XIX costeado por los hermanos García Naveira, emigrantes retornados de Argentina que tuvieron un importante papel en el desarrollo de la villa y construyeron el que podría considerarse el primer parque temático de España.

La tortilla de Betanzos: cuatro ingredientes y un siglo de historia

Tortilla de patata al estilo Betanzos

Si Betanzos es conocida en toda España por algo más allá de su patrimonio histórico, es por su tortilla de patata. La versión betanceira es inconfundible: fina, dorada por fuera y jugosa por dentro, con el huevo apenas cuajado.

La teoría más aceptada sobre su origen apunta a Angelita Rivera, propietaria del restaurante La Casilla, que empezó a servirla hacia 1910. La receta, heredada de su madre y su abuela, se popularizó con tal rapidez que los establecimientos vecinos no tardaron en adoptarla.

Solo lleva cuatro ingredientes: huevos de gallinas camperas, patata gallega variedad Kennebec, aceite de oliva virgen extra y sal. Sin cebolla.

La patata se corta en láminas finas, se fríe hasta que se empiezan a dorar los bordes y se mezcla con mucho huevo apenas batido. Sartén casi vuelta y vuelta, lo justo para que cuaje una fina capa exterior.

Cada octubre, la Semana de la Tortilla reúne a una veintena de locales y a un jurado profesional que elige la mejor del año.

Dónde comer tortilla de Betanzos en Betanzos

El epicentro tortillero se concentra en torno a dos callejones del casco histórico: la Travesía do Progreso y la Venela do Campo. En apenas cien metros se concentran los establecimientos que más premios han acumulado en décadas de oficio.

Mesón O Pote. Uno de los más galardonados; su propietario, Alberto García, ganó el título de mejor tortilla de España en Alicante Gastronómica. Utiliza patata de Xinzo de Limia y huevos camperos de Palas de Rei. Dispone de un segundo local más amplio, A Raxería do Pote.

Casa Miranda. Pepa Miranda lleva más de cuatro décadas cocinando y ha ganado cinco oros en el concurso anual (2011, 2012, 2013, 2015 y 2019). Local pequeño, siempre lleno, pero merece la pena.

Bar Galicia. Ganador en 2021 y 2022. Para quienes buscan la versión más líquida de la tortilla de Betanzos. Sin carta fija y con ambiente de taberna de toda la vida.

La Casilla. El local donde nació la tortilla de Betanzos hacia 1910. Fundado por Angelita Rivera y su marido Pedro, sigue ofreciendo la receta original más de un siglo después.

Onze. Perfecto para tomar raciones de tortilla, pulpo y croquetas. Decoración cuidada y ambiente menos concurrido que los locales anteriores.

Pizzería Sinuessa. La sorpresa de la ruta. Pizzería de tradición siciliana que lleva abierta más de 40 años en Betanzos y que ha ganado el premio a la mejor tortilla en varias ediciones del concurso.

Una tortilla que traspasa fronteras

La tortilla de Betanzos es un elemento de identidad local con fama mundial. Publicaciones como Le Monde y National Geographic le han dedicado reportajes, y la segunda ha llegado a sugerir que merecería su propia Denominación de Origen.

En Madrid, establecimientos como Taberna Pedraza o La Penela han exportado la receta con éxito, pero los cocineros de Betanzos insisten en que la tortilla puede viajar, el contexto no.

Por eso, Betanzos merece un día completo. Las tres iglesias góticas, las puertas de la muralla, el Parque del Pasatiempo y un pincho de tortilla en la Travesía do Progreso componen una ruta en la que el patrimonio y la gastronomía se presentan como un matrimonio bien avenido.