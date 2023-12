Probamos la nueva Cosori Turbo Blaze, la freidora de aire de la que todo el mundo habla bien en Internet

La freidora de aire es uno de esos electrodomésticos que a mí me ha cerrado la boca a base de bien. Con bastante escepticismo, me compré una hará unos seis años para conocer mejor las funciones del aparato y poder hablar de ella con propiedad, pero, en el fondo, estando convencida de que acabaría desterrada en el estante más inaccesible de la cocina por no usarla.

Confieso que, de buenas a primeras, me parecía un poco absurdo tener otro cacharro que es como un minihorno si yo ya tenía un horno en casa, en realidad dos, porque mi microondas tiene función de convección y también puedo hornear en él. Me equivocaba, no me da ningún apuro reconocer que me tuve que comer mis recelosos pensamientos iniciales. Desde que tengo la airfryer, el horno prácticamente sólo lo uso para hacer pan y eso porque mi primera freidora de aire era sólo de 3 litros de capacidad y no me permitía hacerlo en las cantidades que yo quería.

El caso es que, después de estos años de uso intenso de ese 'cajón mágico' en el que tú metes la comida, marcas tiempo y temperatura y esperas a que suene el chivato para abrirlo y sacar algo delicioso, mi pequeña freidora necesitaba ya el relevo. Desde hace tiempo tenía claro que, cuando llegase este momento, quería probar una Cosori, pues es la marca de la que más gente habla en Instagram y una de las más vendidas según las estadísticas de Amazon y, por supuesto, yo quería saber si es oro todo lo que reluce. Y ya os adelanto que sí, que la Cosori brilla por sí sola.

Cosori Turbo Blaze, más compacta, más silenciosa y más rápida

Mi vieja freidora de aire de 3 litros de capacidad frente a la nueva Cosori Turbo Blaze de 6 litros

Una de las cosas que tenía claras a la hora de elegir un nuevo modelo de freidora de aire para casa era que tenía que tener más capacidad, pues aunque a diario cocine solo para mí, me gusta hacer batch cooking y con mi freidora antigua como mucho podía cocinar un par de raciones. Pero también necesitaba que mi nueva airfryer no fuese demasiado grande, porque mi cocina es pequeña y este es un electrodoméstico que a mí me es cómodo tener a mano, así que la nueva tenía que caber en el sitio que ocupaba su predecesora.

Creo que la imagen habla por sí sola, la Cosori Turbo Blaze, el modelo que me he animado a probar, no puede ser más compacta (mide 34 x 30 x30 cm), sin ser la antigua especialmente grande comparada con otros modelos de 3 litros de su época, resulta bastante más grande que la nueva Cosori con el doble de capacidad. Primera prueba superada. Este nuevo modelo no solo es compacto sino que, además, tiene un diseño muy cuidado que hace que no desentone en prácticamente ninguna cocina.

Uno de los elementos clave en una freidora de aire es precisamente el que le da ese nombre, el ventilador, que, gracias a él circula el aire caliente en el interior de la freidora permitiendo que los alimentos se cocinen de manera uniforme. Suele ser también un elemento ruidoso, no tanto como el ventilador de la campana extractora, pero sí molesto en muchos casos. Con la nueva Cosori Turbo Blaze, esto también mejora, el ventilador puede funcionar a cinco niveles distintos de potencia según el programa seleccionado y, aún trabajando a la potencia máxima, no resulta para nada estresante. Segunda prueba superada.

Si seguimos repasando las características técnicas de este modelo, vemos que la Cosori Turbo Blaze incorpora un motor DC de 1725 W de potencia que, según Cosori, reduce hasta en un 46 % el tiempo de cocción con respecto a otras freidoras. Para calcular este dato han utilizado un modelo anterior de Cosori, el CP158. Sin haber hecho cálculos precisos para comparar esta freidora con la que yo tenía, pero habiendo cocinado un buen número de cosas a lo largo del mes que la llevo probando, puedo confirmar que, efectivamente, la Turbo Blaze hace honor a su nombre y es mucho más rápida. Tercera prueba superada.

Otros datos técnicos que me parece importante tener en cuenta son el rango de temperaturas, que va desde los 40 hasta los 230 ºC y que todos los materiales están libres de BPA y PFOA.

Muy fácil de utilizar

La parte superior de esta freidora de aire es un panel táctil que se activa al encender la freidora. Su manejo no puede ser más intuitivo, arriba tenemos el visor que nos permite ver la potencia del ventilador, la temperatura y el tiempo restante de cocción y los botones táctiles para modificar estos valores y abajo tenemos el botón de encendido a la izquierda, un botón de play/pause para iniciar o detener la ejecución de la cocción a la derecha y, en el centro, los programas que ya vienen configurados por defecto.

Air Fry: Es la función genérica de cualquier airfryer, la que usaremos para freír patatas, carne, alitas de pollo...

Es la función genérica de cualquier airfryer, la que usaremos para freír patatas, carne, alitas de pollo... Roast: Similar a la anterior, pero utilizando una temperatura un poco más elevada para cuando queramos un exterior más tostado.

Similar a la anterior, pero utilizando una temperatura un poco más elevada para cuando queramos un exterior más tostado. Grill: Es como la función grill del horno y sirve para gratinar o para dorar algún ingrediente como paso previo a una cocción prolongada a una temperatura inferior.

Es como la función grill del horno y sirve para gratinar o para dorar algún ingrediente como paso previo a una cocción prolongada a una temperatura inferior. Frozen: Para freír alimentos congelados sin descongelarlos previamente. Es la función que hemos de utilizar si queremos freír patatas congeladas, nuggets o cualquier cosa del estilo que tengamos en el congelador.

Para freír alimentos congelados sin descongelarlos previamente. Es la función que hemos de utilizar si queremos freír patatas congeladas, nuggets o cualquier cosa del estilo que tengamos en el congelador. Preheat: Sirve para precalentar la freidora y tarda solo 4 minutos en hacerlo.

Sirve para precalentar la freidora y tarda solo 4 minutos en hacerlo. Reheat: Esta función nos permite recalentar sobras con el ventilador funcionando a baja potencia para que los alimentos no se resequen.

Esta función nos permite recalentar sobras con el ventilador funcionando a baja potencia para que los alimentos no se resequen. Dry: Es una función específica para deshidratar alimentos que, a priori, no parece que vaya a tener mucho uso en una cocina doméstica, pero cuando pruebas a deshidratar frutas cortadas en láminas y descubres que sin complicarte nada la vida puedes hacer un snack crujiente y saludable ya no hay vuelta atrás. Existe un accesorio consistente en unas rejillas apilables para poder hacer mucha cantidad.

Es una función específica para deshidratar alimentos que, a priori, no parece que vaya a tener mucho uso en una cocina doméstica, pero cuando pruebas a deshidratar frutas cortadas en láminas y descubres que sin complicarte nada la vida puedes hacer un snack crujiente y saludable ya no hay vuelta atrás. Existe un accesorio consistente en unas rejillas apilables para poder hacer mucha cantidad. Bake: Es una función específica para hornear bizcochos a la que se le puede sacar mucho partido, pues en la cesta de la Cosori Turbo Blaze se puede meter sin problemas un molde redondo de hasta 22 cm de diámetro.

Es una función específica para hornear bizcochos a la que se le puede sacar mucho partido, pues en la cesta de la Cosori Turbo Blaze se puede meter sin problemas un molde redondo de hasta 22 cm de diámetro. Proof: Esta es una función que convierte nuestra freidora de aire en una pequeña cámara de fermentación para cuando necesitemos leudar una masa de pan o bollería.

Esta es una función que convierte nuestra freidora de aire en una pequeña cámara de fermentación para cuando necesitemos leudar una masa de pan o bollería. Warm: Es un programa pensado para mantener la comida caliente que puede ser muy útil cuando estás liado en la cocina cocinando varias cosas a la vez.

Lo que más me está gustando cocinar en la Cosori Turbo Blaze

El pollo asado recién salido de la Cosori Turbo Blaze sin filtros

Ya antes de probar esta freidora me declaraba fan absoluta de las verduras asadas en la airfryer y de las crujientes y nada grasientas alitas de pollo, pero la posibilidad de asar un pollo entero me resultaba de lo más atractiva. Tanto es así que esa fue la primera prueba en cuanto llegó a mi cocina. Y tanto me sorprendió el resultado que opté por hacerle esa foto con el móvil directamente en la cocina, sin ningún tipo de filtro ni decorado, así es como queda un pollo entero sazonándolo con las especias que más te gusten, frotándolo con aceite por todas partes, metiéndole un limón cortado en cuartos por ya sabéis dónde y cocinándolo en la Cosori.

Como el pollo es un alimento voluminoso, para asegurarnos de que no toca directamente la resistencia que está en la parte superior, lo que hacemos es retirar la rejilla de la cesta y cocinarlo sin ella. Función Air Fry, primero 30 minutos con las pechugas hacia abajo a 185 ºC y, a continuación, otros 30 minutos con las pechugas hacia arriba a 180 ºC. Una vez terminada la cocción, lo dejamos reposar 10 minutitos más y ya está, con eso tenemos listo uno de los pollos asados más jugosos que he probado nunca. Lo siento por mi delivery de pollos asados favorito, pero creo que a partir de ahora nos vamos a ver con menos frecuencia.

Lo que la Cosori Turbo Blaze no ha conseguido que me guste

A lo largo de estas semanas de pruebas antes de escribir estas primeras impresiones he cocinado varias cosas: he frito pimientos de Padrón, que es maravilloso cocinarlos en este electrodoméstico porque cuando los fríes en sartén acostumbran a saltar -y con ello salpicar aceite hirviendo que si no te quema a ti, te pone perdida la cocina- y en la airfryer ya pueden saltar o hacer el pino si les apetece, que ellos quedan estupendos, la cocina acaba limpia y yo feliz.

También he recalentado un trozo de pierna de cordero asada que tenía envasada al vacío de un batch cooking anterior y quedó increíble; he frito patatas; he asado patatas, berenjenas y boniatos; he hecho, cómo no, alitas de pollo y hasta he asado un pollo entero -bueno, en realidad, he asado varios-. Todo ha sido un éxito.

[Croquetas de jamón perfectas: la mejor receta y todos los trucos para hacerlas en casa]

Pero también les he dado una nueva oportunidad a las croquetas, no me gustaba como quedaban en mi freidora vieja y siguen sin gustarme. Yo creo que no es culpa de la freidora, sino manía mía. Yo me he empapado de los consejos que leo por ahí y sí, consigo hacer unas croquetas dignas de Instagram, si me apuras hasta de Pinterest, quedan doradas, apetecibles, pero al catarlas para mí siguen sin funcionar. El rebozado, para mi gusto, aunque crujiente, queda demasiado deshidratado, esto es, reseco y el interior de la croqueta se calienta de tal manera que, cuando terminas de freírla, tienes que esperar un buen rato para poder comértela.

No es algo que en el momento actual de mi vida me suponga un drama, porque también lo que pienso es que no hay necesidad de freír las croquetas en la freidora de aire, una croqueta en sí misma ya lleva una considerable cantidad de grasa y harina que hacen que sea muy calórica. Es un alimento de consumo ocasional al que una fritura convencional no le va a hacer que sea menos saludable -aunque mi yo del pasado seguramente te habría dicho lo contrario pensando que cualquier recorte de calorías es siempre bien recibido-, pero ahora, si me como una croqueta, quiero hacerlo con todas las consecuencias. Conclusión, siguen sin gustarme las croquetas en airfryer.

Contenido de la caja y precio de la Cosori Turbo Blaze

Los que hayáis visto la freidora por redes sociales seguramente os habréis fijado en que algunas tienen el mango de la cesta y el embellecedor bajo la pantalla en color rosado y la mía los tiene en color gris. Se trata del mismo modelo, la única diferencia es que la rosa es el modelo Chef Edition que viene con un accesorio para hacer brochetas y cuesta 179,99 euros y yo, como ya tenía un montón de accesorios de mi freidora anterior, he optado por la versión estándar -la gris-.

En esta versión más básica, en la caja solo viene la freidora con la rejilla para la cesta, que se puede quitar y poner según lo que vayamos a preparar, el manual de instrucciones y un pequeño libro con recetas a todo color. Este modelo más básico tiene un precio de 169,99 €, aunque en el momento de escribir este artículo se encuentra en oferta en Amazon por 139,99 €, un precio que, sin duda, la convierte en un electrodoméstico muy atractivo como regalo de Reyes.

