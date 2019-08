Los libros de recetas de videojuegos más curiosos del mercado

Si eres un habitual de los videojuegos y además te gusta la cocina, tal vez sepas que existen libros de recetas de videojuegos basadas en sus personajes, sus aventuras, los escenarios donde tienen lugar o bien son las recetas de lo que podrían comer.

El último videojuego en anunciar que lanzará su propio libro de recetas es 'Overwatch' y estará disponible desde el 1 de octubre pero ya se puede reservar en Amazon.

Para quienes anden un poco más despistados, 'Overwatch' es un videojuego de disparos en el que hay dos equipos que se enfrentan en diferentes escenarios. A cada bando perteneces determinados personajes con un trasfondo (o "lore") bastante definido.

Foto: Receta del libro de 'Overwatch'

El libro contendrá 90 recetas, todas ellas inspiradas en sus personajes, adaptándose a sus características, su historia, los escenarios, etc. y sus orígenes, ya que las recetas tendrán mucha relación con este último punto. De ese modo, los fans de 'Overwatch' podrán conocer más de cada uno de ellos.

Algunas de las recetas que podemos ver ya en la preventa de Amazon son el helado 'Orisas Sundae', el té 'Valkyrie's Flight' o el batido 'The 76'.

Libros de recetas de videojuegos

Pero este no es el único videojuego que decide editar su libro de cocina. Hay muchos más dispuestos a saciar el hambre de los gamers. Y la verdad que sus recetas no suenan nada mal.

El libro de recetas de 'Fallout'

Foto: Fallout

Los videojuegos de rol ambientados en los siglos XXII y XXIII de 'Fallout' llevan saliendo al mercado desde 1997, así que cuenta con una fiel legión de fans. Quienes quieren llevar el juego un paso más allá disponen del libro de recetas de 'Fallout', gracias al cuál puedes preparar en casa la "Nuka-Cola" (la bebida más famosa de este universo, inventada antes de la gran guerra, y cuyos tapones se usan como moneda); los "Mac&Cheese con queso Blamco", otro de los alimentos básicos en el videojuego.

El libro de recetas de 'The Elder Scrolls'

Foto: Receta del libro de 'The Elder Scrolls'

La serie de videojuegos de rol 'The Elder Scrolls' deja gran libertad al jugador para moverse y realizar misiones. Su carácter épico se desarrolla en el continente de Tamriel y en él se inspiran muchas de las recetas que se pueden encontrar en el libro de cocina de 'The Elder Scroll'. Los nórdicos, los bosmer y khajiitas desvelaran sus secretos de cocina y aprenderás a hacer platos como el soufflé "Sunlight", el guiso de manzana y col que puede hacerse en el videojuego y algunos postres más. 60 recetas en total representadas con fotografías muy cuidadas en el libro.

El libro de recetas de 'World Of Warcraft'

Foto: Receta del libro de 'World Of Warcraft'

También conocido popularmente como WoW, este videojuego de rol multijugador en línea, 'World of Warcraft', cuenta con su libro oficial de recetas. Platos dulces y salados con los que se puede preparar un auténtico festín al estilo de los jefes de guerra del juego. Ya seas de la horda o de la alianza (los bandos del juego), hay recetas representativas de ambos, ya que cuenta con 100 propuestas diferentes.

Elabora pan de batata, chile "aliento de dragón" e incluso podrás recrear las garras de un rylak (criatura del juego).

El libro de recetas de 'Hearthstone'

En su caso se trata de un juego de cartas online, lo que no quita para que sean coleccionables. Está inspirado en el mundo de Warcraft y las partidas son entre dos jugadores. Uno de los modos en los que se puede jugar es la batalla en la taberna. Precisamente este libro de cocina inspirado en Hearthstone nos trae las recetas que se servirían en esa misma taberna.

Por supuesto no faltan las bebidas con las que saciar la sed como los cócteles, los mocktails sin alcohol, multitud de platos y salsas y propuestas dulces.

Cocina Geek, la unión de varios títulos

Foto: Receta de 'Cocina Geek'

Si no sabes con cuál de estos libros te quedarías, hay una opción más y además en castellano: el libro 'Cocina Geek: Recetas sencillas para paladares frikis'. En él encontrarás elaboraciones de diferentes universos como 'The Legend of Zelda', 'Final Fantasy', 'Ni No Kuni', 'Resident Evil', etc. Un libro pensado especialmente para paladares frikis que gozarán con las 55 recetas que contiene. Como las galletas rupia de Zelda o el arroz al curry de Final Fantasy con el que podrás conocer a qué saben los chocobos y moguris.

Parecía imposible pero así es como gastronomía y el mundo de los videojuegos se unen. Y el resultado no puede ser más sabroso.