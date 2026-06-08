Jordi Cruz, chef: "El bizcocho de chocolate más rico no se hace con harina, ponle sólo huevos, azúcar y mantequilla"

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Hay pocos dulces en la repostería mundial que generen tanta unanimidad como el bizcocho de chocolate. No importa la cultura, la edad o el idioma: le pones una porción enfrente a alguien y, automáticamente, sus ojos se iluminan. Es el rey indiscutible de las vitrinas de las cafeterías, el protagonista de los cumpleaños y el refugio definitivo para los días grises. Pero, ¿qué tiene este postre que lo hace tan magnético?

El bizcocho de chocolate no es solo comida; es un mecanismo de confort. Psicológicamente, está ligado a la nostalgia y a la recompensa. Desde pequeños, el chocolate se asocia con las celebraciones, los mimos y los momentos de descanso. Por eso, morder una rebanada esponjosa de este bizcocho produce un efecto casi medicinal.

A diferencia de postres más complejos o pretenciosos (como un soufflé que se desinfla con mirarlo o una tarta de alta cocina llena de texturas 'extrañas'), el bizcocho es honesto, democrático y cercano. No juzga, no exige etiqueta y siempre cumple lo que promete: placer inmediato.

Detrás de nuestra devoción por este bizcocho hay una base científica innegable. El cacao no es un ingrediente cualquiera; es un cóctel de compuestos químicos diseñados por la naturaleza para hacernos sentir bien: y es que el consumo de chocolate estimula la producción de endorfinas, las hormonas de la felicidad, generando una sensación de bienestar y relajación.

Por otra parte, el triptófano, un aminoácido presente en el cacao ayuda al cerebro a producir serotonina, el neurotransmisor que regula nuestro estado de ánimo y nos ayuda a combatir el estrés.

Finalmente, el cerebro humano se rinde ante la combinación de una textura esponjosa que cede al morderla y la humedad que libera el sabor del cacao de forma gradual en el paladar.

Así pues, el bizcocho de chocolate es el equilibrio perfecto en el mundo de los postres: tiene la ligereza necesaria para no empalagar, pero la intensidad suficiente para saciar el antojo más exigente.

Bizcocho de chocolate sin harina de Jordi Cruz

Hay muchas formas de hacer un bizcocho de chocolate. La que nos propone el reconocido chef Jordi Cruz no puede ser más sencilla. Sólo necesita cuatro ingredientes básicos: huevos, azúcar, chocolate negro y mantequilla. Nada más y nada menos.

¿Y la harina? Esta receta no lleva harina, no la necesita, así que es libre de gluten y alta en proteínas. "Queda con una textura entre bizcocho y mousse horneada, profunda en sabor a chocolate y absolutamente espectacular", asegura el cocinero. Todos los detalles del plato, justo a continuación.

Ingredientes Huevos, 8

Azúcar, 50 g

Chocolate negro 70%, 250 g

Mantequilla, 100 g Para acompañar (opcional) Nata para montar, 500 ml

Azúcar glas vainillado, 50 g Paso 1 Precalienta el horno a 160 °C y coloca una bandeja con agua caliente en la parte inferior para generar humedad. Paso 2 Separa las yemas de las claras. Monta las yemas con la mitad del azúcar hasta que estén muy espumosas y blanqueadas. Paso 3 Derrite la mantequilla junto al chocolate en el microondas, poco a poco y removiendo entre tandas para que no se caliente en exceso. Paso 4 Con el bol perfectamente limpio, monta las claras. Cuando empiecen a espumar añade el resto del azúcar y continúa hasta obtener un merengue firme. Paso 5 Une el chocolate fundido con las yemas montadas y después incorpora el merengue con movimientos envolventes para mantener el aire. Paso 6 Pasa la mezcla a un molde engrasado y hornea durante 50 minutos a 160 °C con humedad en el horno. Paso 7 Una vez listo, si quieres puedes servirlo con helado, toffee o una nata montada a la vainilla.

Si quieres combinar el bizcocho con otros ingredientes, cabe tener en cuenta que se lleva bien con la acidez de los frutos rojos, la madurez del plátano, el toque crujiente de los frutos secos y, por supuesto, con el aroma del café. Es un clásico que se adapta a todo: puede ser el desayuno más humilde de un martes por la mañana o, con una capa de cobertura brillante, transformarse en la tarta más elegante de una cena de gala.

En definitiva, hablar del bizcocho de chocolate es hablar de cultura popular y de amor por las cosas sencillas. Es el recordatorio de que, a veces, la felicidad no requiere de grandes lujos, sino de una porción tierna, oscura y profundamente aromática sobre el plato.