Jordi Cruz, chef, triunfa con el tiramisú más fácil: no lleva licor y se hace con mascarpone y 12 yemas de huevo
Una receta contemporánea de uno de los dulces italianos por excelencia.
El delicioso tiramisú italiano nunca se fue del todo, pero ahora parece que está viviendo una 'segunda juventud' mediática. Cada vez está más presente en redes, con versiones de todo tipo (algunas más apetecibles que otras).
La clave de su éxito es que representa el equilibrio perfecto entre varios mundos: el mascarpone aporta una cremosidad grasa que acaricia el paladar; el café otorga un contrapunto amargo que limpia la boca; el cacao ofrece un toque terroso final; y el contraste de texturas entre el bizcocho empapado y la nube de crema es una fantasía.
Como decíamos, ahora encontramos multitud de sabores innovadores, como el tiramisú de pistacho, tiramisú de Lotus, e incluso tiramisú de té matcha, pero mucha gente sigue prefiriendo la receta tradicional con licor Amaretto o la receta contemporánea sin licor.
Tiramisú contemporáneo con 6 ingredientes
El chef Jordi Cruz, al frente del restaurante ABaC en Barcelona, ha compartido en su Instagram ambas recetas: la tradicional y la contemporánea, para que así sus seguidores puedan elegir libremente cuál prefieren.
Nosotros hemos escogido compartir aquí la contemporánea, pues es mucho más fácil ya que tiene muchos menos ingredientes (sólo seis), tal y como explica Jordi: "Pocos ingredientes, técnica y tiempo. Con estos tres elementos, el resultado es un tiramisú cremoso, equilibrado y lleno de sabor".
En definitiva, "una versión limpia y directa del tiramisú, donde el protagonismo lo tienen el café, el mascarpone y una técnica bien ejecutada". Tenéis todos los detalles de la elaboración justo a continuación.
Ingredientes
- Yemas de huevo, 12
- Azúcar, 350 g
- Queso mascarpone, 1kg
- Café moka (intenso y frío)
- Bizcochos savoiardi
- Cacao amargo en polvo (para decorar)
Paso 1
Prepara un buen café moka intenso y déjalo enfriar completamente (puedes ayudarte de un baño de hielo para acelerar el proceso).
Paso 2
Ahora coloca las 12 yemas y el azúcar en un bol y móntalos rápido (con máquina profesional, batidora de mano eléctrica con varillas o varillas manuales) durante unos 3-4 minutos o hasta obtener una mezcla aireada y de color más claro.
Paso 3
Una vez montado, añade el mascarpone al bol y sigue mezclando, pero más suave, y ve subiendo poco a poco la velocidad durante unos 5 minutos, hasta conseguir una crema densa y bien montada.
Paso 4
En un recipiente aparte, prepara la base del tiramisú colocando una fina capa de la crema montada en el fondo.
Paso 5
Ahora es el momento de 'construir' el tiramisú. Para ello, primero moja los savoiardi en el café 1-2 segundos por cada lado, sin empaparlos en exceso. Y luego coloca una primera capa de bizcochos bien ajustados y añade encima una capa de crema de aproximadamente medio centímetro.
Paso 6
Repite el proceso con otra capa de bizcochos y termina con una última capa de crema.
Paso 7
Ahora cubre el recipiente y deja que repose en la nevera entre 8 y 12 horas para que coja estructura y se integren los sabores.
Paso 8
Para terminar, justo antes de servir, espolvorea una fina capa de cacao amargo por encima y listo.
Dudas frecuentes
¿Por qué me queda líquido? Suele pasar por exceso de café, crema poco firme o bizcochos demasiado empapados.
¿Qué mascarpone uso? Mejor mascarpone auténtico; sustituirlo por queso crema cambia bastante la textura y el sabor.
¿Hay que usar huevos crudos? La receta clásica sí, pero muchas versiones caseras los omiten o usan huevos pasteurizados por seguridad.
¿Puedo usar café templado? No es lo ideal; el café debe estar frío para no ablandar demasiado los bizcochos ni la crema.
¿Cuándo se pone el cacao? Mejor al final, justo antes de servir, para que no absorba humedad y se apelmace.
¿Qué error arruina más el tiramisú? Mezclar demasiado la crema o montar poco las claras, porque pierde aire y queda pesada.
¿Cuántas capas conviene hacer? Normalmente dos o tres; si haces demasiadas, el postre puede perder estabilidad.
¿Se puede preparar el día antes? Sí, de hecho suele quedar mejor al día siguiente porque los sabores se integran.
¿Puedo congelarlo? Sí, pero la textura puede cambiar un poco al descongelar; no queda tan fina como recién hecho.