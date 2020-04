Bizcocho de avena y zanahoria, con poco azúcar y muchas vitaminas

Total: 45 min

Comensales: 8

Un buen bizcocho casero es una de las cosas más ricas que existen, pero, reconozcámoslo, llevamos mes y medio horneando bizcochos por encima de nuestras posibilidades. No me malinterpretéis, pero es que me resulta muy curioso que todos los años por estas fechas suele ser la época en la que nos tomamos más en serio lo de comer de manera saludable con el fin de lucir tipo en verano. Así que hoy os voy a proponer un bizcocho de avena y zanahoria, algo así como un bizcocho de transición para iniciar el camino por las distintas etapas que nos llevarán al fin de la cuarentena.

Ingredientes Para el bizcocho Harina de avena o copos de avena triturados, 350 g

Huevos, 4

Aceite de girasol, 150 ml

Zanahorias ralladas, 200 g

Sirope de ágave, 75 ml

Impulsor químico, 1 sobre

Canela en polvo, 1/2 cucharada Para la decoración (opcional) Queso fresco batido sin grasa, 4 cucharadas

Crema de queso baja en grasas, 2 cucharadas

Sirope de ágave, 2 o 3 cucharadas

Esencia de vainilla, 1 cucharadita

Zanahoria, 1 trozo

Paso 1

Precalentamos el horno a 180ºC. En un bol amplio mezclamos los huevos con el sirope de ágave y batimos con unas varillas eléctricas hasta que blanqueen y dupliquen su volumen.

Paso 2

Añadimos el aceite en forma de hilo mientras continuamos batiendo con una varilla manual.

Paso 3

Mezclamos la harina de avena (o los copos de avena triturados) con el impulsor y la canela en polvo. Tamizamos las mezcla de harina sobre la mezcla de huevo. Mezclamos con la varilla manual hasta tener una crema homogénea. Finalmente añadimos las zanahorias ralladas y las integramos bien en la masa.

Paso 4

Echamos la masa en un molde forrado con papel de horno y horneamos durante 40 minutos a 180ºC o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.

Paso 5

Cuando el palillo salga limpio, sacamos del horno. Esperamos 10 minutos, desmoldamos y dejamos enfriar sobre una rejilla.

Paso 6

Podemos decorar nuestro bizcocho cubriéndolo con una crema de queso y un poco de zanahoria rallada o unas flores de zanahoria.