Yogur griego, cuatro formas de hacerlo en casa con y sin yogurtera

Total: 12 h

Comensales: 8 ud

Si eres de los que prefieren los yogures griegos antes que ningún otro, te habrás dado cuenta de que estos días no los tienen en muchos supermercados. No te tortures, no es que has llegado tarde y otros se los ha llevado, es que muchos supermercados han optado por no traerlos y así poder traer más referencias básicas. Por eso, para que no tengas que echar de menos el placer de degustar tan cremosos yogures te enseñamos a hacerlos en casa.

Ingredientes Leche entera a temperatura ambiente, 500 ml

Nata para montar a temperatura ambiente, 400 ml

Yogur natural a temperatura ambiente, 125 g

Leche en polvo entera a temperatura ambiente, 60 g (opcional)

Cómo hacer yogur griego con yogurtera

Si tienes una yogurtera por algún armario de la cocina, es la opción más cómoda. Sácala de ese armario, lava bien cada uno de los vasitos y sus tapas y ya verás qué juego te va a dar durante los próximos días.

Paso 1

Si tienes leche en polvo, disuélvela en la leche entera, añade la nata y el yogur y mezcla todo con ayuda de una cuchara. No uses batidora, pues no interesa que la mezcla coja aire.

Paso 2

Repártela en los vasitos de la yogurtera, tápala, enciéndela y déjala funcionar durante toda la noche. Por la mañana apágala, deja que los yogures se enfríen y déjalos en la nevera durante al menos cuatro horas antes de consumirlos.

¿Se puede hacer yogur griego sin yogurtera?

Para hacer yogur griego casero lo único que necesitas es conseguir que tus yogures se mantengan a unos 45ºC durante unas horas para que se produzca la fermentación y eso es más fácil de conseguir de lo que piensas, puedes usar desde un termo en el que puedes hacer a la vez tanta cantidad de yogur como capacidad tenga el termo hasta un robot de cocina tipo Thermomix, o aprovechando el calor residual de los radiadores de la calefacción en invierno, o dentro del horno aprovechando el calor residual después de haber horneado un bizcocho o un pan.

Cómo hacer yogur casero usando un termo

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la capacidad de nuestro termo para recalcular las cantidades de ingredientes si fuera necesario.

Paso 1

Mezclamos la leche en polvo, la leche y la nata hasta que alcance una temperatura de 50ºC -sin pasarnos, porque si subimos de ahí se morirán las bacterias encargadas de hacer el yogur y no conseguiremos nada-. Cuando la mezcla esté a 50ºC, añadimos el yogur natural que debe estar a temperatura ambiente -unos 20ºC- y mezclamos con suavidad.

Paso 2

Inmediatamente pasamos la mezcla a un termo, lo cerramos y lo dejamos toda la noche en un lugar abrigado de la casa. Un buen sitio suele ser cerca del motor de la nevera.

Cómo hacer yogur casero con un robot de cocina

También es muy fácil hacer yogures caseros utilizando el accesorio de cocción al vapor de cualquier robot de cocina tipo Monsieur Cuisine Plus, Connect o Thermomix. Es muy fácil, porque no pienses que vas a tener que estar con la máquina funcionando durante horas, solo la necesitas para ponerlos a la temperatura óptima y luego será cuestión de mantenerlos bien abrigados envueltos en trapos de cocina y, si es posible, dentro de una bolsa térmica de esas de los congelados, que de la misma forma que conservan el frío, también conservan el calor.

Paso 1

Introducimos en el vaso la leche, la nata y la leche en polvo. Mezclamos durante 40 segundos/velocidad 1.

Paso 2

Calentamos durante 4 minutos/ 37ºC / velocidad 1. Agregamos el yogur. Mezclamos de nuevo durante 40 segundos/ velocidad 3.

Paso 3

Vertemos la mezcla en vasitos de cristal. Incorporamos 1 litro de agua en el vaso y ponemos los vasitos de yogur en la vaporera. Programamos 12 minutos/ 100ºC/ velocidad 1.

Paso 4

Una vez han pasado estos 12 minutos, retiramos la vaporera y, con los vasitos de yogur dentro, la envolvemos en trapos de cocina y, si es posible, la introducimos en una bolsa térmica que colocaremos en algún lugar cálido durante al menos ocho horas.

Paso 5

Al pasar estas 8 horas, nuestros yogures ya estarán cuajados. Los dejamos reposar en el frigorífico al menos unas 5 horas más antes de servirlos para comer.

Cómo hacer yogur griego casero bajo en grasas

Y para terminar, una vuelta de tuerca, si queremos hacer un yogur bajo en grasas que tenga la consistencia de un yogur griego, lo único que debemos hacer es poner un trapo de algodón limpio sobre un colador y sobre él unos cuantos yogures naturales bajos en grasa durante al menos una hora para que escurra parte del suero. Como veis es muy sencillo. De hecho, si lo dejáis escurrir durante varias horas tendréis una textura parecida a la del queso de untar que está buenísima con un poco de sal y especias.