Los chefs valencianos coinciden: el arroz del senyoret se hace sin agua; usa caldo de marisco y 100 g de tomate

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Total: 50 min

Comensales: 4

Comer marisco es una exquisitez, pero hay un alto precio a pagar: dedos pegajosos, salpicaduras y/o batallas campales contra las cáscaras. Sin embargo, la gastronomía valenciana, muy sabiamente, ideó hace décadas la solución perfecta para los amantes del mar que prefieren mantener la compostura en la mesa: el arroz del senyoret (o, traducido, arroz del señorito).

Pero, ¿por qué "del señorito"? Porque estamos ante una receta donde el marisco ya está pelado. Sin duda, este plato es el culmen de la comodidad gastronómica: todo el sabor intenso del Mediterráneo, pero con el marisco completamente limpio y troceado. Aquí el único esfuerzo que se necesita es levantar bien el tenedor.

En definitiva, es una elaboración deliciosa que todo amante del turismo gastronómico debería probar si hace una escapada a la Comunidad Valenciana. No obstante, como tantas recetas de arroces marineros, el arroz del senyoret y sus ingredientes pueden variar en función de la temporada y de los productos que hayan llegado a las lonjas de los pescadores.

Se dice que el origen de este arroz se remonta a los hogares de las familias adineradas de la costa de la Comunitat, con un arraigo especialmente fuerte en la provincia de Alicante.

Cuentan las crónicas populares que los hijos de los burgueses —los "senyorets"— no querían (o no sabían) pelar el marisco en la mesa, ni encontrarse con molestas espinas de pescado. Para complacerlos, los cocineros locales comenzaron a preparar el arroz limpiando minuciosamente cada pieza antes de incorporarla al caldero.

Así nació un plato que democratizó el confort: hoy en día, cualquiera puede sentirse como un noble de principios del siglo XX disfrutando de este delicioso arroz impecable frente al mar.

Cómo cocinar arroz del senyoret

Pero vayamos a lo importante: ¿cómo puedes preparar este arroz en tu casa, por tu cuenta? Pues bien, en sólo 50 minutos puedes conseguir un arroz del senyoret para cuatro personas, y sin excesivas complicaciones.

Eso sí, necesitarás una paella, es decir, el recipiente donde se cocina el arroz, con un diámetro de unos 45 o 50 centímetros, ideal para conseguir una capa fina de arroz y garantizar el socarrat. Tienes todos los detalles de la receta de la Delegación de Turismo de la Comunidad Valenciana a continuación.

Ingredientes Arroz variedad Dinamita, 400 g

Sepia picada, 150 g

Gambón, 80 g

Pimentón de la Vera, 35 g

Azafrán, 15 g

Tomate, 100 g

Aceite de oliva virgen extra, 50 g

Caldo de marisco, 2,5 litros Paso 1 En la paella, echa el aceite y sofríe la sepia picada hasta que quede dorada. Paso 2 Agrega el pimentón junto al azafrán y el tomate y deja que se cocinen durante 5 minutos a fuego lento, removiendo y con cuidado de que no se queme, hasta que cambie de color el sofrito. Paso 3 Incorpora el arroz y deja que se sofría, para que se junten todos los sabores. Paso 4 Ahora añade el fumet de marisco y deja cocinar durante 14 minutos a fuego fuerte, repartiendo el arroz por toda la paella. Paso 5 Termina de cocer el arroz unos 3 últimos minutos a fuego fuerte para así poder conseguir el 'socarrat'. Paso 6 En el último minuto de secado del arroz, añade también el gambón pelado y, finalmente, deja reposar sobre la paella durante 3 minutos de forma que quede cocinado perfecto y sin secarse.

Se recomienda acompañar este arroz con un poco de allioli o ajoaceite, una de las salsas más míticas de la gastronomía mediterránea, a base de ajo, sal, aceite de oliva y, a veces, huevo; con un sabor potente que resalta el sabor del pescado y el marisco. Aquí te dejamos la receta para que puedas hacerlo tú mismo o tú misma en casa.