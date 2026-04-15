Los chefs coinciden: para un buen pollo al horno no pongas mantequilla al principio y usa esta mezcla de especias y miel
Una receta fácil, saludable y deliciosa para cuatro personas.
Más información: Vero Gómez, chef, sobre el pollo al horno: "El truco para que quede jugoso es cubrirlo con esta mezcla de sal y azúcar".
- Total: 59 min
- Comensales: 3-4
¿A quién no le va a gustar un pollito al horno bien jugoso? Este plato, además de conquistar prácticamente a todo el mundo, es saludable y sencillo, con un aroma que te hace salivar casi sin remedio.
La clave del éxito de esta receta reside en la hidratación: es importante que el pollo no quede seco ni estropajoso, para lo cual hay que respetar bien los tiempos, las temperaturas y aplicar un caldo potente, tal y como vamos a explicar a continuación.
Además, esta elaboración se puede acompañar con múltiples guarniciones. La más habitual son las patatas panadera cortadas en rodajas de un centímetro, que actúan como una esponja que absorbe la grasa y los jugos que desprende el ave; pero también es frecuente agregar cebolla cortada en juliana, o unos dientes de ajo sin pelar, o zanahoria y brócoli.
Pollo al horno perfecto
Nacho Lozano, chef de un restaurante en Barcelona, ha compartido en redes su receta de pollo al horno. En su caso, él no embadurna el pollo en mantequilla antes de introducirlo al horno como podemos ver a menudo en algunas recetas, sino que emplea la mantequilla únicamente para ligar la salsa que cubre los muslos de pollo. Este y otros de sus trucos, justo abajo en el paso a paso detallado.
Ingredientes
- Muslos de pollo, 8
- Ajo en polvo, una cucharada
- Comino, una cucharada
- Pimentón dulce de la Vera, una cucharada
- Pimienta negra, un pellizco
- Sal, dos pellizcos
- Aceite de oliva, al gusto
- Vino blanco para cocinar, media botella
- Salsa de soja, medio vaso
- Miel, un cuarto de vaso
- Hojas de laurel, 3
- Pieles de dos naranjas y de dos limones
- Mantequilla, 50 g
Paso 1
Coloca los muslos en una bandeja apta para horno y hazles diversos cortes en la carne para que se integren mejor las especias y la sal.
Paso 2
Mezcla el comino, el pimentón, la pimienta, la sal y el ajo en un bol y échalos por encima de los muslos de pollo, que queden bien recubiertos. Agrega también un chorrito de aceite a todo el conjunto. Reserva.
Paso 3
Pon una cazuela al fuego y reduce el vino blanco, la salsa de soja y la miel. Incorpora también las pieles de naranja y de limón y las hojas de laurel.
Paso 4
Pasados unos minutos, saca la cazuela del fuego y con ayuda de un cucharón vierte la salsa por encima de los muslos de pollo.
Paso 5
Ahora mete el pollo en el horno 22 minutos por un lado y luego 22 por el otro a 180ºC.
Paso 6
Tras esto, sácalo y vuelca la salsa otra vez en la cacerola al fuego para ligarla. Añade en la cacerola un poco de mantequilla, remueve bien mientras hierve, y cuando se haya disuelto la mantequilla, vuelve a echar la salsa por encima del pollo.
Paso 7
Cubre la bandeja con papel de aluminio y deja que repose unas horas. Después estará listo para comer.
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Dudas más frecuentes
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¿Hay que lavar el pollo antes de cocinarlo? No hace falta, lavar el pollo en el fregadero es peligroso porque salpica bacterias por toda la cocina. El calor del horno es el único que elimina los patógenos de forma segura.
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¿Se pone el horno con ventilador o con calor arriba y abajo? Con calor arriba y abajo. El ventilador tiende a resecar la carne antes de que se cocine por dentro. Si lo que quieres es un extra de crujiente al final, activa el ventilador sólo los últimos 5-10 minutos.
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¿Cómo evitar que quede seco? Lo más importante es la hidratación. Como en esta receta, añade una buen caldo en la base de la bandeja. También hay quien unta la piel con alguna grasa como mantequilla para sellar los jugos. Y deja que repose unos cinco o 10 minutos fuera del horno antes de cortarlo; así los jugos se redistribuyen y no se escapan al primer corte.
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¿Piel hacia arriba o hacia abajo? Empieza con la piel hacia abajo (o la pechuga hacia abajo si es un pollo entero) durante la primera mitad del tiempo para que se cocine en sus propios jugos, y dale la vuelta al final para que la piel se dore y quede crujiente.
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¿Cuándo se añaden las patatas? Si decides acompañar el pollo con patatas y has cortado rodajas finas, pueden ir desde el principio. Si son trozos grandes, dales un hervor previo de 5 minutos o mételas 15 minutos antes que el pollo para que no queden duras.
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¿Hay que pincharlo para ver si está hecho? Mejor no, porque pierdes jugos. Si tienes termómetro, la temperatura interna debe ser de 74°C. Si no, pincha en la parte más gruesa: si el líquido sale transparente (no rosado), está listo.