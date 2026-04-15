Los chefs coinciden: para un buen pollo al horno no pongas mantequilla al principio y usa esta mezcla de especias y miel

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Comensales: 3-4

¿A quién no le va a gustar un pollito al horno bien jugoso? Este plato, además de conquistar prácticamente a todo el mundo, es saludable y sencillo, con un aroma que te hace salivar casi sin remedio.

La clave del éxito de esta receta reside en la hidratación: es importante que el pollo no quede seco ni estropajoso, para lo cual hay que respetar bien los tiempos, las temperaturas y aplicar un caldo potente, tal y como vamos a explicar a continuación.

Además, esta elaboración se puede acompañar con múltiples guarniciones. La más habitual son las patatas panadera cortadas en rodajas de un centímetro, que actúan como una esponja que absorbe la grasa y los jugos que desprende el ave; pero también es frecuente agregar cebolla cortada en juliana, o unos dientes de ajo sin pelar, o zanahoria y brócoli.

Pollo al horno perfecto

Nacho Lozano, chef de un restaurante en Barcelona, ha compartido en redes su receta de pollo al horno. En su caso, él no embadurna el pollo en mantequilla antes de introducirlo al horno como podemos ver a menudo en algunas recetas, sino que emplea la mantequilla únicamente para ligar la salsa que cubre los muslos de pollo. Este y otros de sus trucos, justo abajo en el paso a paso detallado.

Ingredientes Muslos de pollo, 8

Ajo en polvo, una cucharada

Comino, una cucharada

Pimentón dulce de la Vera, una cucharada

Pimienta negra, un pellizco

Sal, dos pellizcos

Aceite de oliva, al gusto

Vino blanco para cocinar, media botella

Salsa de soja, medio vaso

Miel, un cuarto de vaso

Hojas de laurel, 3

Pieles de dos naranjas y de dos limones

Mantequilla, 50 g Paso 1 Coloca los muslos en una bandeja apta para horno y hazles diversos cortes en la carne para que se integren mejor las especias y la sal. Paso 2 Mezcla el comino, el pimentón, la pimienta, la sal y el ajo en un bol y échalos por encima de los muslos de pollo, que queden bien recubiertos. Agrega también un chorrito de aceite a todo el conjunto. Reserva. Paso 3 Pon una cazuela al fuego y reduce el vino blanco, la salsa de soja y la miel. Incorpora también las pieles de naranja y de limón y las hojas de laurel. Paso 4 Pasados unos minutos, saca la cazuela del fuego y con ayuda de un cucharón vierte la salsa por encima de los muslos de pollo. Paso 5 Ahora mete el pollo en el horno 22 minutos por un lado y luego 22 por el otro a 180ºC. Paso 6 Tras esto, sácalo y vuelca la salsa otra vez en la cacerola al fuego para ligarla. Añade en la cacerola un poco de mantequilla, remueve bien mientras hierve, y cuando se haya disuelto la mantequilla, vuelve a echar la salsa por encima del pollo. Paso 7 Cubre la bandeja con papel de aluminio y deja que repose unas horas. Después estará listo para comer.

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