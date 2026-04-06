Pablo, cocinero: "El guiso de carne con patatas más rico no se cocina con agua; se hace con 1 vaso de vino y 500 ml de caldo"

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Hay platos que te llevan acompañando toda la vida, pero que muchas veces no te atreves a preparar porque crees que son más complicados de lo que realmente son. El guiso de carne con patatas es uno de ellos.

Disfrutar de unos tiernos bocados de cerdo y patatas en su punto envueltos en un caldo meloso, que casi parece una salsa, es algo muy fácil de conseguir siguiendo una buena receta. Así que si te gusta la cocina de cuchara que reconforta, este es el momento de ponerte el delantal.

Además, el secreto de los mejores guisos de carne es que se pueden hacer con los cortes más económicos, como en esta receta que el cocinero Pablo Suárez ha compartido en su perfil de Instagram (@poesiadefogon), una versión que es accesible sea cual sea tu nivel en la cocina.

El secreto de un buen guiso: sofrito y fuego lento

Pablo Suárez insiste en preparar un sofrito generoso con tomate, cebolla, puerro, zanahoria y varios dientes de ajo.

Aunque no lleva más de 15 minutos, es un paso que muchos acortan por impaciencia y eso se nota en el resultado. Cuando el tomate pierde el exceso de agua y oscurece ligeramente, señal de que se ha caramelizado, se vuelve más dulce y delicioso.

Lo mismo pasa con el vino, que hay que reducirlo bien, porque no nos interesa que nuestro guiso sepa a alcohol, sino que se impregne de los matices que aporta el vino. Una duda habitual es saber cuándo se ha reducido y el vino y la respuesta es sencilla, en cuanto el guiso deja de oler a alcohol y empieza a oler a comida rica.

Con el vino reducido, solo falta añadir un caldo sabroso, tapar la cazuela y dejar que el tiempo haga su trabajo. La paciencia aquí es clave porque la cocción lenta permite que el colágeno de la carne se funda y la salsa adquiera una textura sedosa.

Ingredientes Carne de cerdo troceada para guisar, 600 g

Guisantes congelados, 100 g

Patatas medianas, 2 ud

Cebolla, 1 ud

Tomate triturado, 100-150 g

Puerro, ½ ud

Zanahoria, 1 ud

Ajo, 3 dientes

Vino tinto, 1 vaso

Caldo de carne, 500 ml

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Hierbas provenzales, 1 cucharada

Hojas de laurel, 2 ud

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas Paso 1 Sazona la carne de cerdo con sal y pimienta al gusto y dórala en una cazuela con un par de cucharadas de aceite de oliva hasta que esté bien dorada por todos los lados. Retira y reserva. Paso 2 En el mismo aceite, sofríe la cebolla picada, el puerro, la zanahoria y los ajos hasta que todo esté tierno. Incorpora el tomate triturado y cocina durante unos 15 minutos a fuego medio. Añade un poco de agua si ves que empieza a agarrarse. Paso 3 Añade el pimentón dulce y las hierbas provenzales, rehoga un minuto y echa el vaso de vino. Sube el fuego y deja reducir casi por completo. Paso 4 Reincorpora la carne a la cazuela, cubre con el caldo y echa las hojas de laurel. Tapa y cuece a fuego suave entre una hora y una hora y media, hasta que la carne esté tierna. Destapa los últimos minutos si quieres que la salsa quede más espesa. Paso 5 Fríe las patatas cortadas en trozos grandes en abundante aceite caliente hasta que estén doradas. Paso 6 Incorpora los guisantes congelados y las patatas fritas a la cazuela, cuece 5 minutos más, deja reposar unos instantes y sirve.

Preguntas frecuentes sobre los guisos de carne con patatas