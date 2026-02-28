Antonia, abuela cartagenera, y su 'snack' para los Goya: "Las mejores palomitas no llevan sal, añade un vasito de anís dulce"

0 votos

Total: 10 min

Las palomitas de maíz caseras son uno de esos gestos mínimos que transforman una tarde cualquiera en un pequeño ritual doméstico, con un olor inconfundible y una lista de ingredientes sorprendentemente corta.

Frente a las versiones industriales, la olla y el maíz en crudo devuelven a este snack su esencia: cereal integral, barato, personalizable y, bien preparado, incluso saludable.

Mucho antes de asociarlas a una butaca de cine, los pueblos indígenas de América ya hacían reventar el maíz directamente al fuego y utilizaban las palomitas como alimento y como adorno en collares, tocados y altares.

Restos arqueológicos apuntan a que se consumían hace miles de años en zonas como México, Nuevo México o Perú, donde el maíz 'reventador' formaba parte de los rituales y de la dieta cotidiana.

No obstante, no fue hasta finales del siglo XIX cuando se inventaron las primeras máquinas específicas para hacer palomitas, lo que allanó el camino para que se convirtieran en un icono del ocio popular.

Palomitas cartageneras

Una de las grandes ventajas de las palomitas caseras es su capacidad camaleónica: son un lienzo neutro que admite desde la sal más básica hasta mezclas complejas y especiadas.

Tras reventar el maíz, se pueden aliñar simplemente con sal fina, o bien añadir mantequilla derretida, azúcar para caramelizarlas o incluso incorporar las palomitas a un caramelo aparte para lograr una cobertura homogénea.

A partir de ahí, el terreno creativo es amplio: pimentón, hierbas secas, curry, queso rallado o mezclas dulces con cacao y canela permiten adaptar el resultado al momento del día y al gusto de cada uno.

Otra opción muy poco conocida es agregar anís dulce a las palomitas. Esta variante es típica de Cartagena (Murcia), donde se conocen como "tostones" y se preparan sobre todo en familia y en fiestas o fines de semana.

Su sabor es inconfundible: palomita crujiente, recubierta por un caramelo claro en el que se mezcla el azúcar con el anís, de modo que cada bocado huele a licor dulce y a cocina de casa. El paso a paso de esta receta perfecta para ver los Premios Goya, explicado por la abuela Antonia a continuación.

Ingredientes Maíz, 1 vaso

Azúcar, 1 vaso

Agua, 1 vaso

Anís dulce, 1 vaso de chupito

Aceite de girasol, 1 vaso Paso 1 Echa las palomitas, el azúcar, el agua, el anís y el aceite en una sartén y ponla a fuego alto con una tapa. Paso 2 Mueve la sartén por el mango para que no se queden pegadas ni se quemen, y no dejes de moverla cuando empiecen a 'saltar' las palomitas, así las semillas reciben el calor de forma uniforme. Paso 3 Una vez estén todas hechas, pásalas de la sartén a un bol y, ¡a disfrutar!

#recetapalomitas ♬ sonido original - Cartagena (España) @cartagenaes 🍿 Cuando pruebes estas #palomitas ya no querrás comer otras. ✨ En #Cartagena solemos llamarlas tostones y es muy típico tomarlas en familia en torno al Día de Todos los Santos. 🔓 Guarda la #receta porque solo necesitas 5 ingredientes y apenas 10 minutos para tenerlas listas. 🌽 1 vasito de maíz. ⚪ 1 vasito de azúcar. 🚰 1 vasito de agua. 🥂 1 vasito de anís dulce. 🟡 1 vasito de aceite de girasol. ¿Podrás aguantar sin meter la mano hasta que se enfríen? 👩🏽‍🍳 Antonia, la cocinera, no pudo esperar 😉 Cuéntanos si en tu zona también se preparan así y si es tradición tomarlas en estas fechas 😋. #recetafácil

Puedes acompañar las palomitas con frutos secos, galletitas saladas tipo pretzel o crackers pequeños, para jugar con el contraste dulce/salado.

Y para beber prueba con refrescos o cerveza ligera, que combinan muy bien con las palomitas saladas o especiadas. También puedes maridarlas con vinos espumosos o blancos secos (o estas etiquetas que se sirvieron en la gala de los Premios Goya de 2024), que quedan genial sobre todo cuando se trata de palomitas con queso o con mantequilla.