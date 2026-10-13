Coqui, cocinera: "La tortilla más fácil, jugosa y ligera para cenar no lleva patatas, sino 4 huevos y 2 calabacines"

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Seguro que más de una vez se te ha antojado una tortilla para cenar, pero lo último que tenías eran ganas de ponerte a pelar patatas y mucho menos de freírlas.

En cambio, una tortilla francesa, que podrías tener lista en dos minutos, te ha parecido que iba a ser poca cosa. Para mí, en esa tesitura, la solución es una tortilla de calabacín, una tortilla jugosísima que, en realidad, es perfecta para cualquier ocasión.

La que os traemos hoy es una propuesta de Coco, más conocida en las redes sociales como Coqui, y es la cocinera tras el perfil @cocinaconcoqui, en Instagram y TikTok.

Una tortilla fácil y más jugosa

En una tortilla de patatas, buena parte de la jugosidad depende del punto del huevo. Por eso, quien no soporta el huevo poco hecho suele acabar con una tortilla más seca de lo que le gustaría.

En esta receta, es el calabacín pochado el que aporta esa textura melosa. Coqui insiste en que, antes de mezclarlo con el huevo, tiene que quedar "bien hecho y bien meloso".

Con el calabacín en ese punto, si se desea, la tortilla puede cuajarse por completo y, aun así, quedará muy jugosa.

Ella la deja "tirando a poco hecha", pero aclara que en este punto "entra el criterio de cada uno". Si prefieres el huevo cuajado, solo hay que alargar un par de minutos la cocción por cada lado

Receta fácil de tortilla de calabacín Para la tortilla: Calabacines medianos, 2 ud

Huevos, 4 ud

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Sal, al gusto Para el bocadillo (opcional): Barra de pan tipo baguette, ½ ud

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Jamón serrano en lonchas, al gusto Paso 1 Lavamos los calabacines, los secamos, los cortamos por la mitad a lo largo y después en medias lunas de unos 3 mm de grosor. Paso 2 Calentamos el aceite en una sartén antiadherente de unos 22 cm a fuego medio-bajo. Añadimos el calabacín, salamos y tapamos. Paso 3 Pochamos durante unos 15 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que el calabacín esté tierno y meloso. Paso 4 Pasamos el calabacín a un bol. Cascamos los 4 huevos en un recipiente aparte, los batimos y los añadimos al bol junto con una pizca de sal. Mezclamos todo bien y dejamos reposar la mezcla 5 minutos. Paso 5 Volvemos a calentar la sartén a fuego medio. Si no ha quedado aceite en ella, añadimos unas gotas para engrasarla. Incorporamos la mezcla y la cocinamos 2-3 minutos, hasta que los bordes estén cuajados. Paso 6 Damos la vuelta a la tortilla con ayuda de una tapa o un plato limpio y la cocinamos 1-2 minutos más por el otro lado, o hasta que esté cuajada a nuestro gusto. Paso 7 Para el bocadillo, abrimos la barra de pan a lo largo, la regamos con el aceite, colocamos encima algunos trozos de tortilla y las lonchas de jamón y cerramos.

#tortilla #tortillacalabacin ♬ sonido original - Cocina con Coqui @cocinaconcoqui Tortilla de Calabacín Jugosita 🤤 👉 Receta completa con ingredientes y cantidades en mi web: cocinaconcoqui.com Si te gusta la tortilla de patatas pero quieres una versión más ligera, saludable y rápida, esta tortilla de calabacín es una alternativa buenísima. Además, me parece una forma genial y riquísima de comer verduras jeje ¡Espero que disfrutes mucho el vídeo y la receta! ©️Cocinaconcoqui #cocinaconcoqui

Una cena sabrosa con pocas calorías

La tortilla de calabacín es una receta ligera y nutritiva que no puede faltar en el recetario personal de quienes buscan llevar una alimentación equilibrada.

El calabacín es un vegetal bajo en calorías y rico en agua, lo que contribuye a la hidratación y a una sensación de saciedad sin aportar grasas ni azúcares en exceso.

Además, contiene fibra, que favorece el tránsito intestinal, y es una buena fuente de vitaminas como la vitamina C -aunque una parte se pierde durante la cocción-, que refuerza el sistema inmunológico, y la vitamina A, esencial para la salud ocular.

También aporta minerales como el potasio, que ayuda a regular la presión arterial.

Por su parte, los huevos son una excelente fuente de proteínas de alta calidad, esenciales para el mantenimiento y la reparación de los tejidos corporales.

Contienen vitaminas del grupo B, especialmente la B12, fundamental para la función cerebral y la formación de glóbulos rojos. E

l uso de aceite de oliva virgen extra añade grasas saludables monoinsaturadas, que contribuyen a la salud cardiovascular.

Una ración de tortilla de calabacín (aproximadamente la mitad de la receta total) aporta del orden de 220 -250 kcal, lo que la convierte en una opción ligera adecuada incluso para dietas hipocalóricas.

Cada ración contiene aproximadamente 9-10 g de proteínas, gracias principalmente a los huevos que, como ya se ha dicho, aportan proteínas de alta calidad.

La cantidad de grasa ronda los 10 g por ración, siendo en su mayoría grasas saludables procedentes del aceite de oliva virgen extra, que contribuyen a la salud cardiovascular.

En lo que respecta a la fibra, cada ración ofrece cerca de 2-3 g, que son aportados por el calabacín. Esta cantidad contribuye al buen funcionamiento del sistema digestivo y ayuda a mantener la sensación de saciedad.

Además, el contenido de carbohidratos es bajo, con aproximadamente 5-6 g por porción, lo que hace de esta tortilla una opción adecuada para dietas bajas en carbohidratos o control de glucosa.