Pablo, cocinero: "Las lentejas más buenas no llevan jamón, sino 2 chorizos, 1 patata, 1 zanahoria, laurel y pimentón"

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) aconseja en su informe de 2022 tomar al menos cuatro raciones de legumbres a la semana, con el objetivo de llegar de forma progresiva a un consumo diario.

La llegada del otoño nos lo pone un poco más fácil con esos días en los que empieza a refrescar y el cuerpo empieza a pedir platos de cuchara.

Y, entre ellos, las lentejas quizá sean el primer potaje con el que nos atrevimos todos al independizarnos.

Porque tienen muchas ventajas: se hacen más rápido que otras legumbres, casi nunca necesitan remojo y se pueden hacer del tirón poniendo todos los ingredientes a la vez en la olla. Las lentejas "tó p’adentro" que decía mi abuela.

La versión que propone Pablo Suárez, cocinero gallego conocido en Instagram como @poesiadefogon, es una de las clásicas, las lentejas con chorizo y un sofrito sencillo para que queden más sabrosas.

Sin remojo previo y con el caldo en frío

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), la lenteja es la única legumbre que no necesita remojo para hidratarse.

No obstante, es bueno revisar siempre las indicaciones del paquete, porque en algunas variedades de piel más gruesa o en zonas de aguas más duras, el remojo sí puede ser aconsejable.

Para cocinarla basta con cubrirla de agua fría o caldo, esperar a que hierva y mantener siempre un hervor ligero, para evitar que la piel se seque y termine desprendiéndose.

Receta fácil de lentejas con chorizo Ingredientes Lentejas, 200 g

Chorizo para cocer, 2 ud

Cebolla, 1 ud

Pimiento verde, ½ ud

Pimiento rojo, ½ ud

Ajo, 2 dientes

Tomate maduro, 1 ud

Zanahoria grande, 1 ud

Patata, 1 ud

Caldo de pollo o agua, 1 litro

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Cúrcuma molida, ½ cucharadita

Comino molido, ¼ de cucharadita

Laurel, 3 hojas

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto

Perejil fresco picado, 1 cucharada Paso 1 Pelamos la cebolla y los ajos. Lavamos los pimientos y les quitamos las semillas. Picamos finamente la cebolla, los pimientos y los ajos. Paso 2 Calentamos el aceite en una olla a fuego medio y rehogamos las verduras durante 10 minutos, hasta que empiecen a coger color. Paso 3 Rallamos el tomate, lo añadimos a la olla y sofreímos a fuego medio durante 10-15 minutos. Paso 4 Pelamos la zanahoria y la troceamos. Pelamos la patata y la chascamos en trozos, rompiéndolos con la punta del cuchillo en lugar de cortarlos del todo. Paso 5 Incorporamos el pimentón, la cúrcuma y el comino, damos un par de vueltas y añadimos el caldo frío, las lentejas lavadas y escurridas, la zanahoria, la patata y los chorizos en rodajas. Paso 6 Salpimentamos al gusto, llevamos a ebullición y retiramos con una espumadera la espuma que se vaya formando en la superficie. Paso 7 Añadimos las hojas de laurel, tapamos la olla y cocemos a fuego bajo entre 45 minutos y 1 hora, hasta que las lentejas estén tiernas. Paso 8 Retiramos el laurel, espolvoreamos el perejil picado y servimos.

¿Qué lentejas se pueden comprar en España?

En los supermercados españoles, una de las más habituales es la lenteja pardina, de color pardo con un punteado negro. La IGP Lenteja de Tierra de Campos, en Castilla y León, protege esta variedad de piel lisa y textura mantecosa.

Las lentejas rubias, también llamadas de la reina, son de grano grande, color verde claro o amarillento y son más resistentes a la cocción.

A este grupo pertenecen la rubia castellana, cultivada sobre todo en Castilla-La Mancha, y la rubia de La Armuña, que tiene IGP propia y procede de la comarca del mismo nombre, al norte de Salamanca.

Para ensaladas, aunque suelen encontrarse solo en tiendas gourmet o en algunas tiendas especializadas en legumbres a granel, tenemos la lenteja beluga o lenteja caviar, de grano muy pequeño, oscuro y brillante, parecido al caviar, que se cuece en unos 20 minutos.

Y cada vez es más frecuente la lenteja roja, que se suele comercializar sin piel, por lo que no necesita remojo y su cocción es muy breve.

Preguntas frecuentes sobre las lentejas

¿Con cuánta agua hay que cocer las lentejas? Es suficiente con poner unas tres veces el volumen de las lentejas, de forma que el agua las cubra entre 3 y 5 cm. No se debe añadir más agua a mitad de cocción, porque favorece que pierdan la piel y se deshagan.

¿Cómo elegir unas lentejas de buena calidad? Hay que fijarse en que no estén rotas y en que huelan a fresco, con un ligero recuerdo a nuez. Si los granos presentan colores distintos o tienen olores extraños como a humedad o similares, se deben rechazar.

¿Cuánto tiempo duran las lentejas secas? Lo ideal es consumirlas durante el primer año, porque con el tiempo pierden calidad y tardan más en cocinarse. Deben guardarse en un recipiente hermético, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz y de los insectos.

¿Cómo conservar las lentejas cocinadas? Se deben refrigerar lo antes posible, preferiblemente por debajo de 5 °C. En la nevera, dentro de un recipiente hermético, aguantan varios días, y también se pueden congelar durante meses.