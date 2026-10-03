La abuela Alfonsa y un bol de lentejas M.B. iStock

Alfonsa, cocinera: "Las lentejas más ricas del otoño no llevan jamón, se hacen con 150 g de chorizo, 1 tomate y 1/2 pimiento"

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El verano de 2026 se ha ido sin despedirse. De un día para otro hemos pasado de un calor sofocante en algunas localidades a un fresquito que ya empieza a pedir platos de cuchara.

Y si hablamos de platos de cuchara sin complicaciones, qué mejor que las lentejas con chorizo de una abuela como Alfonsa.

"Hola, mi gente guapa", así comenzaba cada uno de los vídeos que aún permanecen en su canal de YouTube, esta entrañable abuela catalana que llegó a conquistar a más de 200.000 seguidores con sus recetas de platos de toda la vida.

Sin la intención de ser una celebridad, Alfonsa se convirtió en un fenómeno viral gracias a su simpatía y a su manera de hablarle a la cámara como si estuviese cocinando para su propia familia.

Porque Alfonsa no necesitaba focos ni guion; le bastaba y le sobraba con una cazuela, su delantal y la experiencia que otorga el llegar a la vejez habiendo cocinado desde que era una niña.

Lentejas con chorizo como las de las abuelas

En uno de sus vídeos, Alfonsa cuenta todos los trucos para hacer unas lentejas con chorizo y costillas que son la esencia de la cocina de toda la vida.

"La alegría de la lenteja es el comino", dice. Un adelanto de la que, según esta cocinera catalana, es la clave para que las lentejas estén sabrosísimas: una mezcla de cuatro especias imprescindibles -comino, pimentón dulce, pimienta negra y azafrán- que dan sabor y color al potaje.

Cada una cumple una función, el comino aporta ese toque cálido y ligeramente terroso que ayuda, además, a mejorar la digestión de las legumbres; el pimentón dulce da color y, si es ahumado, potencia el sabor del chorizo; la pimienta negra despierta los sabores; y el azafrán, aunque en pequeña cantidad, tiñe el caldo de un tono dorado.

Pero, aparte de las especias, Alfonsa también echa mano de un ingrediente muchas veces olvidado. "La lenteja se cocina despacio, sin marearla", insiste, porque, para ella, la paciencia también es imprescindible.

Lentejas sin remojo

Alfonsa empieza dorando primero las costillas, con una cantidad mínima de aceite "porque la costilla ya suelta su grasa" y después incorpora las lentejas sin remojo, porque "son blandas, y así no se deshacen".

Durante la cocción, va incorporando cebolla, ajo, tomate troceado, pimiento y laurel, pero sin sofrito.

"Si no hay pimiento verde, rojo, el que haya", dice, recordando que la cocina de las casas no entiende de exigencias, sino de recursos.

El resultado, según recalca al final del vídeo, debe ser un guiso sabroso, con cuerpo y muy aromático. "Si se pudiera oler por el aparato este, fliparíais", dice, orgullosa del resultado.

Receta de lentejas con chorizo y costilla Ingredientes Lentejas pardinas, 300 g

Costillas de cerdo, 400 g

Chorizo, 150 g

Tomate maduro, 1 ud

Cebolla, 1 ud

Ajo, 3 dientes

Pimiento verde o rojo, 1/2 ud

Laurel, 1 hoja

Pimentón dulce, 1 cucharada

Comino molido, 1 cucharadita

Pimienta negra molida, 1/2 cucharadita

Azafrán, unas hebras

Patatas medianas, 2 ud

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Sal, cantidad necesaria

Agua, 1,2 litros Paso 1 Ponemos el aceite de oliva en una cazuela amplia. Paso 2 Añadimos las costillas troceadas, las salpimentamos al gusto y dejamos que se doren ligeramente. Paso 3 Incorporamos el pimiento, la cebolla y los ajos picados, el tomate troceado y la hoja de laurel y sofreímos durante unos minutos hasta que las hortalizas estén tiernas. Paso 4 Añadimos las especias y removemos con cuidado para evitar que se queme el pimentón. Paso 5 Añadimos las lentejas (sin remojo previo), cubrimos con el agua caliente y cocinamos a fuego medio durante unos 45 minutos. Paso 6 A mitad de cocción incorporamos las patatas troceadas y el chorizo cortado en rodajas. Paso 7 Rectificamos de sal y continuamos la cocción hasta que el guiso adquiera una textura espesa y las lentejas estén tiernas. Paso 8 Servimos las lentejas calientes, aunque es aconsejable dejarlas reposar unos minutos antes de llevarlas a la mesa.

Las lentejas de Alfonsa

Un alimento básico en una dieta equilibrada

Las lentejas, como el resto de las legumbres, ocupan un puesto de honor en la dieta mediterránea.

Según el Informe sobre Legumbres, Nutrición y Salud de la Fundación Española de la Nutrición, son una excelente fuente de proteínas vegetales (hasta un 23 %), fibra, hierro, magnesio, zinc y vitaminas del grupo B, especialmente tiamina y folatos.

Su consumo regular contribuye a mantener niveles adecuados de glucosa y colesterol, favorece la salud intestinal y, además, se trata de cultivos sostenibles, pues las legumbres enriquecen el suelo fijando nitrógeno y requieren poca agua para su cultivo.

En palabras del mencionado informe, "las legumbres no solo tienen un valor cultural y gastronómico, sino también un papel clave en la sostenibilidad alimentaria y en la prevención de enfermedades metabólicas".

De ahí que los expertos recomienden que las incluyamos en nuestra dieta al menos tres veces por semana.