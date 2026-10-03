Las abuelas gallegas coinciden: "La mejor merluza a la cazuela se hace con un puñado de almejas y 100 ml de vino"

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La merluza a la cazuela ha sido durante décadas el plato de las grandes ocasiones y la hostelería clásica en Galicia.

A diferencia de la merluza a la gallega, cocida con patatas del día a día y aderezada con una ajada, la merluza a la cazuela se consolidó en los comedores de las grandes fondas, casas de comidas, hoteles tradicionales y restaurantes de media y alta gama de Galicia durante gran parte del siglo XX.

Era el plato infalible para banquetes, bodas de pueblo, bautizos y, por supuesto, las comidas de domingo en casa de las abuelas.

Su éxito se debe, sin duda, a la salsa, pues al cocinar la merluza (preferentemente de pincho, como la célebre de Burela) en una cazuela de barro junto con un sofrito de cebolla pochada, un toque de tomate o vino blanco, caldo y otros elementos como almejas o gambas, se consigue un fondo sabroso que hace que sea casi imposible no rebañar el plato.

Además, la merluza es un pescado que funciona muy bien cuando se trata de cocinar para mucha gente porque gusta a casi todo el mundo.

El motivo es simple, la merluza tiene un sabor muy sutil, dicho de otro modo, es un pescado que no sabe mucho a pescado y, precisamente por eso, casa bien con casi todo tipo de salsas.

La receta de las abuelas gallegas

Es cierto que la merluza a la cazuela es una de esas recetas tradicionales que cada uno hace a su manera, porque es de esos platos que se iban aprendiendo de las madres y, en cada casa, la receta ha ido evolucionando según los gustos de cada cocinero.

Hay quien le pone guisantes, hay quien la termina con unos espárragos, hay quien le pone huevos duros o hasta taquitos de jamón y hay quien, como yo, prefiere que nada le reste demasiado protagonismo al pescado y el marisco.

Pero, aun así, pese a las diferencias que pueda haber de un cocinero a otro, la merluza a la cazuela es, en esencia, un guiso de merluza con vino blanco que se enriquece con gambas y almejas y, opcionalmente, se puede hacer más contundente con unas patatas.

Un guiso con pocas grasas y muchas proteínas

La merluza forma parte de los pescados blancos o magros, pues tiene un porcentaje de grasa inferior al 3 %, dentro de la que destaca su contenido en ácidos grasos poliinsaturados omega-3.

Aporta, además, una alta cantidad de proteínas de alto valor biológico y es también fuente de minerales como el selenio, el fósforo y el potasio.

En el apartado de aporte vitamínico, la vitamina B12 es la más destacable, seguida por la vitamina B3 o niacina.

Receta de merluza a la cazuela Ingredientes Rodajas de merluza, 4 ud

Patatas medianas, 2 ud

Gambas peladas, 100 g (o 250 g de gambas enteras)

Almejas, 300 g

Aceite, 3 cucharadas + el necesario para freír las patatas

Cebolla, 1 ud

Pimiento rojo, 1/4 ud

Salsa de tomate casera, 200 ml

Caldo de pescado, 200 ml

Vino blanco, preferiblemente albariño, 100 ml

Harina, 1/2 cucharada

Sal, al gusto Paso 1 Antes de nada, debemos asegurarnos de que las almejas están limpias de arena, para eso las dejaremos una o dos horas en la nevera en un bol lleno de agua con sal y, pasado ese tiempo las sacaremos del agua con ayuda de las manos, nunca volcándolas sobre un escurridor o similar porque entonces la arena que hubieran podido soltar les caería de nuevo encima. Paso 2 Para abrir las almejas, en una sartén ponemos a calentar el vino albariño y cuando se empiecen a formar burbujas echamos las almejas, bajamos el fuego y esperamos a que se abran. Cuando estén abiertas, reservamos por un lado las almejas abiertas y por el otro el vino y todos los jugos que hayan soltado las almejas. Paso 3 Cortamos la cebolla y el pimiento rojo en mirepoix (trozos regulares de unos 5 mm). Paso 4 En una cazuela amplia -normalmente esta receta se preparaba en una cazuela de barro, de ahí el nombre- ponemos a calentar tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra y pochamos la cebolla y el pimiento con sal al gusto. Paso 5 Cuando estén tiernas las hortalizas, las apartamos hacia un lado de la cazuela y en el hueco que hemos hecho echamos la harina, que tostaremos ligeramente durante un minuto sin dejar de remover para que no sepa a crudo. Paso 6 Añadimos el caldo de cocer las almejas que teníamos reservado y lo dejamos a fuego alegre para que se evapore el alcohol del vino. Paso 7 Cuando deje de oler a alcohol, añadimos la salsa de tomate y el caldo y lo dejamos a fuego mínimo hasta que terminemos de freír las patatas. Paso 8 Mientras se están pochando las verduras, aprovechamos el tiempo para pelar las patatas, lavarlas, secarlas bien, cortarlas en rodajas de unos cuatro o 5 milímetros de espesor y freírlas en aceite abundante hasta que se doren. Paso 9 Cuando las patatas estén fritas las echamos en la cazuela con la salsa y las acomodamos bien en el fondo de la cazuela. Paso 10 Sobre las patatas colocamos las rodajas de merluza previamente sazonadas, las gambas peladas y las almejas que teníamos reservadas. Tapamos la cazuela y dejamos cocinar durante unos cinco minutos, lo justo para que el pescado esté cocinado, pero sin resecarse. Paso 11 La merluza a la cazuela se sirve inmediatamente y acompañada de un buen pan, porque la salsa nos lo va a pedir a gritos. En el momento de servir se puede espolvorear con perejil fresco picado, aunque es completamente opcional.

El truco para no ensuciar y hacer la receta más ligera

Se puede aligerar un poco la receta y, de paso, ensuciar menos la cocina si, en vez de freír las patatas, las cocemos directamente en el guiso.

Si decidimos hacerlo así, solo tendremos que añadir un poco más de caldo de pescado y, cuando empiece a hervir, echamos las patatas en rodajas finas -de no más de un centímetro de grosor-, para dejarlas cocer con la cazuela tapada hasta que estén tiernas.

En ese momento, añadiríamos la salsa de tomate, mezclaríamos bien y, finalmente, añadiríamos las rodajas de merluza, las gambas y las almejas.

¿Cuáles son las mejores merluzas?

En el mercado podemos encontrar merluza argentina, merluza austral, merluza negra, merluza de cola, merluza del Pacífico, merluza europea, merluza blanca y merluza rosada.

Las merluzas que encontramos ultracongeladas, suelen ser la argentina, la austral, la rosada, la negra e incluso la del Pacífico y serán una buena elección si buscamos una alternativa asequible. Además, nos ahorraremos tener que congelarla nosotros mismos para eliminar el riesgo del anisakis.

En cuanto a la merluza europea que se vende en España, puede proceder de las costas gallegas, del Cantábrico, de los caladeros de el Gran Sol y del Atlántico Norte. Por supuesto, las capturadas en la costa se cotizan mejor y son más apreciadas que las capturadas en los caladeros más alejados.

Las primeras son capturadas por barcos que salen a faenar a diario y las merluzas son pescadas el mismo día que son puestas a la venta. Las que proceden del Gran Sol, se pescan en barcos más grandes que salen a "la marea" y en el periplo entre que salen de puerto, pescan y regresan, pueden transcurrir hasta 10 días.