Un cocinero, sobre los huevos rellenos: "Los más ricos no llevan atún ni mayonesa, sino 1 bote de garbanzos y especias"

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Los huevos rellenos nos gustan como aperitivo, como cena rápida y en cualquier picoteo y, aunque lo habitual es rellenarlos de atún o bonito con mayonesa, la clara de un huevo duro vacía es como un lienzo en blanco que admite multitud de rellenos diferentes.

Y, lo mejor de todo, es que, como los huevos cocidos, sin pelar, aguantan una semana en la nevera, si tenemos siempre unos en ella, podremos preparar recetas como estos huevos rellenos de garbanzos al curry en menos de lo que se tarda en poner la mesa.

La receta la propone David García, uno de los cocineros tras el perfil @siempre.hambrientos en Instagram y la presenta como "una receta fácil, saludable y saciante, perfecta para una cena rápida, un picoteo diferente". Además, es apta para vegetarianos.

Garbanzos, coco y curry

El relleno que propone David destaca por ser muy potente de sabor y por lo cremoso que resulta.

La receta está pensada para hacerla en cualquier momento con garbanzos de bote, pero es también perfecta como receta de aprovechamiento para aprovechar sobras de unos garbanzos que hayas cocido tú mismo.

El curry no es una especia, sino una mezcla de especias cuyo nombre viene del tamil kari, "salsa". Su composición cambia de una marca a otra, aunque el coriandro, la cúrcuma, el comino y el fenogreco aparecen en casi todas las fórmulas.

Eso significa que quien no tenga cúrcuma y comino por separado puede hacer la receta solo con el curry, porque la propia mezcla ya los incorpora. La leche de coco, por su parte, se puede sustituir por yogur de coco sin azúcar que le dará la misma cremosidad a la mezcla.

Receta de huevos rellenos de garbanzos con curry Ingredientes Huevos, 4 ud

Garbanzos cocidos, 110 g

Leche de coco, 40 g

Curry, ½ cucharadita

Comino, ¼ de cucharadita

Cúrcuma, ¼ de cucharadita

Zumo de limón o lima, 1 cucharadita

Sal, al gusto Para el topping Garbanzos cocidos, 30 g, opcional

Curry, ¼ de cucharadita, opcional

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharadita, opcional

Sal, al gusto, opcional Paso 1 Cocemos los huevos 10 minutos desde que el agua empieza a hervir, los dejamos enfriar y los cortamos por la mitad. Retiramos las yemas y reservamos las claras. Paso 2 Trituramos las yemas con los garbanzos, la leche de coco, el curry, el comino, la cúrcuma, la lima y una pizca de sal hasta conseguir una crema fina. Si queda demasiado espesa, añadimos un poco más de leche de coco. Paso 3 Pasamos la mezcla a una manga pastelera y rellenamos los ocho medios huevos. Paso 4 Mezclamos los 30 gramos de garbanzos restantes con el curry, el aceite y la sal, y los cocinamos en la freidora de aire a 190 ºC durante 8 o 10 minutos, hasta que estén bien crujientes. Paso 5 Terminamos cada huevo con los garbanzos crujientes y un poco más de curry.

Proteína por partida doble

Las cantidades indicadas dan para dos personas y cada ración aporta unas 340 kilocalorías, con unos 20 gramos de proteína, 21 de grasa, 17 de hidratos de carbono y 4,4 de fibra.

Son estimaciones calculadas con las tablas de composición de la Fundación Española de la Nutrición y pueden variar según el tamaño de los huevos y la marca de leche de coco.

La proteína del huevo es la de mayor valor biológico junto con la de la leche, y la FAO la toma como término de referencia porque presenta proporciones equilibradas de todos los aminoácidos esenciales. Una unidad de tamaño medio aporta 7 gramos con solo 84 kilocalorías.

La receta utiliza también 140 gramos de garbanzos ya cocidos entre el relleno y el topping, equivalentes a unos 58 gramos en seco, que aportan 19,4 gramos de proteína vegetal y 15 de fibra por cada 100.

Las dos se complementan porque las legumbres son pobres en aminoácidos azufrados, metionina y cisteína, y son ricas en lisina, pero el huevo cubre las carencias de las primeras.

La fibra procede íntegramente de los garbanzos. La grasa se reparte entre el huevo, 25 gramos en el total de la receta, la leche de coco, 8,5, y el aceite del topping, 5. La leche de coco en conserva ronda los 21 gramos de grasa por cada 100, aunque la receta solo utiliza 40 gramos.