Loli, cocinera: "La coliflor más rica y sana no se hace con bechamel, sino con 2 patatas, 1 cebolla y estas 3 especias"

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La coliflor es una de esas verduras que, por suerte, ha ido ganando adeptos con el paso de los años. No es que ella haya cambiado demasiado, pero nosotros sí hemos aprendido a cocinarla de otras maneras y, sobre todo, a disfrutarla mucho más.

A pesar de ser un alimento muy saludable, hasta hace relativamente poco arrastraba una mala fama bastante comprensible después de todas aquellas veces que nos la hicieron comer de pequeños.

Insípida, demasiado cocida y acompañada de ese olor que invadía el portal y que nos hacía cruzar los dedos al volver del colegio para que no viniera de nuestra casa.

Pero, afortunadamente, hoy en día, y en parte gracias a Internet, hemos descubierto que la coliflor puede convertirse en la base de platos saludables, económicos y muy fáciles de preparar que son una auténtica fantasía, como la receta que nos ocupa hoy.

Una receta barata y saludable ideal para la cena

Con apenas tres ingredientes principales (coliflor, patata y cebolla) y tres especias (pimienta, comino y pimentón), la cocinera Loli Domínguez, famosa por el canal de YouTube La cocina de Loli Domínguez, prepara una receta con coliflor que tiene todas las papeletas para triunfar a la hora de la cena, pues es fácil, económica y, además, está deliciosa.

Y cuando decimos que es fácil no estamos exagerando, porque prácticamente solo tenemos que poner todos los ingredientes en una bandeja de horno, cubrirla con papel de aluminio y olvidarnos de ella durante aproximadamente media hora.

Una receta que casi se hace sola, aunque Loli tiene algunos consejos que merece la pena tener en cuenta para que el resultado sea todavía mejor.

En primer lugar, recomienda escurrir muy bien la coliflor después de lavarla para evitar que suelte demasiada agua durante la cocción. También aconseja cortar las patatas con un tamaño "tipo guiso", ni demasiado grandes, para que no se queden duras, ni demasiado pequeñas, para que no acaben deshechas.

Otro de los trucos que considera importantes consiste en condimentar los ingredientes por separado. Primero se aliñan la patata y la cebolla con sal, pimienta y un poco de aceite y, después, se prepara la coliflor con una mezcla de ajo, comino, pimentón, sal, pimienta y aceite.

Y, como aquí no se tira nada, la cocinera propone añadir "un chorrito de agua" al recipiente en el que hemos preparado el aliño para aprovechar todos los restos de especias y aceite que hayan quedado adheridos y verter después esa mezcla sobre las verduras de la bandeja.

Receta de coliflor asada con patatas Ingredientes Coliflor mediana, 1 ud

Patata, 2 ud (aprox. 500 g)

Cebolla, 1 ud

Ajo, 3 dientes

Aceite de oliva virgen extra, 30 ml (2 cucharadas)

Comino molido, 2,5 g

Pimentón dulce, 2,5 g

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto

Agua, 30-50 ml

Perejil fresco, al gusto Paso 1 Precalentamos el horno a 200 °C. Mientras tanto, cortamos la coliflor en ramilletes, la lavamos bien con agua fría y la dejamos escurriendo. Paso 2 Pelamos y lavamos las patatas, las cortamos en trozos medianos y cortamos la cebolla en juliana fina. Paso 3 Colocamos las patatas y la cebolla en una bandeja de horno. Añadimos sal, pimienta y un chorrito de aceite. Mezclamos bien y repartimos todo en el fondo. Paso 4 En un bol grande preparamos el adobo para la coliflor, para ello, picamos o prensamos el ajo y lo mezclamos con el comino, el pimentón dulce, sal, pimienta y el resto del aceite. Paso 5 Añadimos la coliflor al bol y mezclamos con cuidado para que se impregne bien por todas partes. Paso 6 Colocamos la coliflor sobre la bandeja (encima de la patata y la cebolla), vertemos un chorrito de agua en el bol para "rebañar" mejor el aliño restante, regamos con él las verduras y cubrimos la bandeja con papel de aluminio. Paso 7 Horneamos 30 minutos con papel de aluminio. Después, retiramos el aluminio y horneamos 20 minutos más, ya destapado, hasta que la patata esté tierna y la coliflor quede ligeramente dorada. Paso 8 Espolvoreamos perejil fresco por encima y servimos.

Coliflor al horno de Loli Domínguez

Una joya vegetal

La coliflor es una verdura muy nutritiva que destaca por su aporte de vitamina C, fibra y distintas vitaminas del grupo B, entre ellas el ácido fólico. También contiene antioxidantes naturales, como compuestos fenólicos y flavonoides, que contribuyen a proteger las células frente al daño oxidativo.

Entre sus componentes más interesantes se encuentran también los glucosinolatos, unas sustancias azufradas características de las verduras crucíferas que han despertado un gran interés científico por sus posibles efectos beneficiosos para la salud.

Para conservar mejor buena parte de sus nutrientes, suele ser preferible cocinarla durante poco tiempo y optar por técnicas como el horno o el vapor. Las cocciones muy prolongadas en abundante agua pueden provocar que parte de sus vitaminas y otros compuestos terminen perdiéndose en el líquido de cocción.

Otras recetas ligeras con coliflor

Hay mucha vida más allá de aquella coliflor hervida de nuestras abuelas y tampoco hace falta enterrarla bajo una montaña de queso y bechamel para conseguir que esté deliciosa. A continuación, te dejamos unos cuantos ejemplos: