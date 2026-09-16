Loli, cocinera: "La coliflor más rica y sana no se hace con bechamel, sino con 2 patatas, 1 cebolla y estas 3 especias"
Una receta ligera para disfrutar de la coliflor que, además, evita los olores tan molestos que suele dejar la coliflor hervida.
Más información: 13 recetas con coliflor y un truco que te van a hacer amarla para siempre
- Total: 1 h
- Comensales:4
La coliflor es una de esas verduras que, por suerte, ha ido ganando adeptos con el paso de los años. No es que ella haya cambiado demasiado, pero nosotros sí hemos aprendido a cocinarla de otras maneras y, sobre todo, a disfrutarla mucho más.
A pesar de ser un alimento muy saludable, hasta hace relativamente poco arrastraba una mala fama bastante comprensible después de todas aquellas veces que nos la hicieron comer de pequeños.
Insípida, demasiado cocida y acompañada de ese olor que invadía el portal y que nos hacía cruzar los dedos al volver del colegio para que no viniera de nuestra casa.
Pero, afortunadamente, hoy en día, y en parte gracias a Internet, hemos descubierto que la coliflor puede convertirse en la base de platos saludables, económicos y muy fáciles de preparar que son una auténtica fantasía, como la receta que nos ocupa hoy.
Una receta barata y saludable ideal para la cena
Con apenas tres ingredientes principales (coliflor, patata y cebolla) y tres especias (pimienta, comino y pimentón), la cocinera Loli Domínguez, famosa por el canal de YouTube La cocina de Loli Domínguez, prepara una receta con coliflor que tiene todas las papeletas para triunfar a la hora de la cena, pues es fácil, económica y, además, está deliciosa.
Y cuando decimos que es fácil no estamos exagerando, porque prácticamente solo tenemos que poner todos los ingredientes en una bandeja de horno, cubrirla con papel de aluminio y olvidarnos de ella durante aproximadamente media hora.
Una receta que casi se hace sola, aunque Loli tiene algunos consejos que merece la pena tener en cuenta para que el resultado sea todavía mejor.
En primer lugar, recomienda escurrir muy bien la coliflor después de lavarla para evitar que suelte demasiada agua durante la cocción. También aconseja cortar las patatas con un tamaño "tipo guiso", ni demasiado grandes, para que no se queden duras, ni demasiado pequeñas, para que no acaben deshechas.
Otro de los trucos que considera importantes consiste en condimentar los ingredientes por separado. Primero se aliñan la patata y la cebolla con sal, pimienta y un poco de aceite y, después, se prepara la coliflor con una mezcla de ajo, comino, pimentón, sal, pimienta y aceite.
Y, como aquí no se tira nada, la cocinera propone añadir "un chorrito de agua" al recipiente en el que hemos preparado el aliño para aprovechar todos los restos de especias y aceite que hayan quedado adheridos y verter después esa mezcla sobre las verduras de la bandeja.
Receta de coliflor asada con patatas
Ingredientes
- Coliflor mediana, 1 ud
- Patata, 2 ud (aprox. 500 g)
- Cebolla, 1 ud
- Ajo, 3 dientes
- Aceite de oliva virgen extra, 30 ml (2 cucharadas)
- Comino molido, 2,5 g
- Pimentón dulce, 2,5 g
- Sal, al gusto
- Pimienta negra molida, al gusto
- Agua, 30-50 ml
- Perejil fresco, al gusto
Paso 1
Precalentamos el horno a 200 °C. Mientras tanto, cortamos la coliflor en ramilletes, la lavamos bien con agua fría y la dejamos escurriendo.
Paso 2
Pelamos y lavamos las patatas, las cortamos en trozos medianos y cortamos la cebolla en juliana fina.
Paso 3
Colocamos las patatas y la cebolla en una bandeja de horno. Añadimos sal, pimienta y un chorrito de aceite. Mezclamos bien y repartimos todo en el fondo.
Paso 4
En un bol grande preparamos el adobo para la coliflor, para ello, picamos o prensamos el ajo y lo mezclamos con el comino, el pimentón dulce, sal, pimienta y el resto del aceite.
Paso 5
Añadimos la coliflor al bol y mezclamos con cuidado para que se impregne bien por todas partes.
Paso 6
Colocamos la coliflor sobre la bandeja (encima de la patata y la cebolla), vertemos un chorrito de agua en el bol para "rebañar" mejor el aliño restante, regamos con él las verduras y cubrimos la bandeja con papel de aluminio.
Paso 7
Horneamos 30 minutos con papel de aluminio. Después, retiramos el aluminio y horneamos 20 minutos más, ya destapado, hasta que la patata esté tierna y la coliflor quede ligeramente dorada.
Paso 8
Espolvoreamos perejil fresco por encima y servimos.
Una joya vegetal
La coliflor es una verdura muy nutritiva que destaca por su aporte de vitamina C, fibra y distintas vitaminas del grupo B, entre ellas el ácido fólico. También contiene antioxidantes naturales, como compuestos fenólicos y flavonoides, que contribuyen a proteger las células frente al daño oxidativo.
Entre sus componentes más interesantes se encuentran también los glucosinolatos, unas sustancias azufradas características de las verduras crucíferas que han despertado un gran interés científico por sus posibles efectos beneficiosos para la salud.
Para conservar mejor buena parte de sus nutrientes, suele ser preferible cocinarla durante poco tiempo y optar por técnicas como el horno o el vapor. Las cocciones muy prolongadas en abundante agua pueden provocar que parte de sus vitaminas y otros compuestos terminen perdiéndose en el líquido de cocción.
Otras recetas ligeras con coliflor
Hay mucha vida más allá de aquella coliflor hervida de nuestras abuelas y tampoco hace falta enterrarla bajo una montaña de queso y bechamel para conseguir que esté deliciosa. A continuación, te dejamos unos cuantos ejemplos:
- Crema de coliflor sin nata. Sofreímos cebolla y ajo con un poco de aceite, añadimos la coliflor en trozos y una patata pequeña que ayudará a dar más cremosidad. Cubrimos con agua o caldo y cocemos hasta que todos los ingredientes estén tiernos. Trituramos hasta conseguir una crema fina, rectificamos de sal y pimienta y servimos con un chorrito de aceite de oliva. Podemos terminarla con unos picatostes, semillas o frutos secos.
- Nuggets de coliflor. Cortamos la coliflor en ramilletes pequeños y la cocemos durante 3 o 4 minutos para que se ablande ligeramente. Dejamos que se temple y pasamos cada trozo por huevo batido y, después, por una mezcla de pan rallado, pimentón, ajo en polvo, sal y pimienta. Horneamos hasta que los nuggets estén dorados y crujientes y los acompañamos con salsa de yogur, tomate o cualquier otra salsa que nos guste.
- Arroz de coliflor estilo oriental. Trituramos o rallamos la coliflor hasta conseguir una textura similar a la de pequeños granos de arroz. En una sartén salteamos ajo y cebolla o cebolleta, añadimos zanahoria cortada en dados pequeños e incorporamos después la coliflor. Salteamos un par de minutos a fuego fuerte, procurando que no se cocine demasiado, y terminamos con un poco de salsa de soja. Podemos añadir huevo revuelto, gambas, tofu o pollo para convertirlo en un plato único.
- Tortitas de coliflor y queso. Cocemos la coliflor al vapor hasta que esté tierna, la aplastamos con un tenedor y la mezclamos con huevo, un poco de queso rallado, cebolla picada, sal, pimienta y unas cucharadas de pan rallado. Formamos pequeñas tortitas y las cocinamos en una sartén con unas gotas de aceite hasta que estén doradas por ambos lados. Son perfectas para una cena rápida acompañadas de una ensalada.
- Ensalada templada de coliflor y garbanzos. Asamos ramilletes de coliflor con aceite, sal, pimienta y comino hasta que estén dorados. Los mezclamos todavía templados con garbanzos cocidos, tomate, cebolla morada y perejil o cilantro. Aliñamos con aceite de oliva, zumo de limón y una pizca de sal. El resultado es una ensalada sencilla, saciante y perfecta tanto como plato principal como para llevar en un táper.