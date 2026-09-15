Un chef con 3 estrellas, sobre el arroz más elegante: "Usa 650 ml de caldo por cada 200 de arroz y un puñado de gambas peladas"

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Si te cuesta conseguir en casa un arroz sabroso porque todo lo que lees te suena complicado, quédate, porque esta receta es para ti.

Los arroces secos son una de las recetas que más respeto imponen, sobre todo, a quienes tienen menos experiencia.

Sabemos que no es una receta que pueda hacerse a ojo y que exige tener en cuenta proporciones, temperaturas y enfrentarse a un ingrediente cuyo punto de cocción no admite correcciones.

Nadie se convierte en maestro arrocero de un día para otro, pero el camino para dominar los arroces empieza por recetas sencillas como esta.

Se trata de un arroz del señorito, un arroz típico de Valencia que resulta fácil de hacer y más fácil aún de comer.

El arroz más elegante de un chef con 3 estrellas Michelin

La propuesta viene del chef Jordi Roca, el pequeño de los hermanos Roca y responsable de los postres en El Celler de Can Roca, el restaurante de Girona con tres estrellas Michelin que ha sido dos veces número uno del mundo en la lista The World's 50 Best Restaurants.

En Cosas de casa, el canal de YouTube donde comparte recetas pensadas para hacer en casa, el chef catalán se sale a veces del mundo dulce y cocina platos como este arroz del senyoret .

¿Qué es el arroz del senyoret?

Senyoret significa señorito en valenciano, y el nombre hace alusión a quienes se sentaban a comer una paella, pero no estaban dispuestos a mancharse las manos ni a lidiar con huesos o cáscaras de mariscos.

Para contentar a estos senyorets, los cocineros se encargaban de pelar y trocear todo antes de cocinar el arroz, de manera que este pudiera comerse sin ningún esfuerzo. Y sigue siendo una receta muy popular de la cocina valenciana.

En su versión, para que el arroz quede más sabroso, Jordi Roca usa un pequeño truco y es que tapa la paellera mientras se está haciendo el sofrito, algo que no suele hacerse en casa.

La ventaja que se obtiene con esta técnica es que los jugos que se evaporan de la cebolla y del tomate, se condensan en la tapa y vuelven al sofrito. Esto, según explica, evita que se pierdan esos sabores y evita que la cebolla se queme.

Cómo preparar un ARROZ DEL SEÑORITO | Cosas de Casa