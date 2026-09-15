Un chef con 3 estrellas, sobre el arroz más elegante: "Usa 650 ml de caldo por cada 200 de arroz y un puñado de gambas peladas"
El menor de los hermanos Roca explica cómo preparar un arroz del señorito, la forma más elegante de comer un arroz de marisco sin mancharse las manos.
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Si te cuesta conseguir en casa un arroz sabroso porque todo lo que lees te suena complicado, quédate, porque esta receta es para ti.
Los arroces secos son una de las recetas que más respeto imponen, sobre todo, a quienes tienen menos experiencia.
Sabemos que no es una receta que pueda hacerse a ojo y que exige tener en cuenta proporciones, temperaturas y enfrentarse a un ingrediente cuyo punto de cocción no admite correcciones.
Nadie se convierte en maestro arrocero de un día para otro, pero el camino para dominar los arroces empieza por recetas sencillas como esta.
Se trata de un arroz del señorito, un arroz típico de Valencia que resulta fácil de hacer y más fácil aún de comer.
El arroz más elegante de un chef con 3 estrellas Michelin
La propuesta viene del chef Jordi Roca, el pequeño de los hermanos Roca y responsable de los postres en El Celler de Can Roca, el restaurante de Girona con tres estrellas Michelin que ha sido dos veces número uno del mundo en la lista The World's 50 Best Restaurants.
En Cosas de casa, el canal de YouTube donde comparte recetas pensadas para hacer en casa, el chef catalán se sale a veces del mundo dulce y cocina platos como este arroz del senyoret .
¿Qué es el arroz del senyoret?
Senyoret significa señorito en valenciano, y el nombre hace alusión a quienes se sentaban a comer una paella, pero no estaban dispuestos a mancharse las manos ni a lidiar con huesos o cáscaras de mariscos.
Para contentar a estos senyorets, los cocineros se encargaban de pelar y trocear todo antes de cocinar el arroz, de manera que este pudiera comerse sin ningún esfuerzo. Y sigue siendo una receta muy popular de la cocina valenciana.
En su versión, para que el arroz quede más sabroso, Jordi Roca usa un pequeño truco y es que tapa la paellera mientras se está haciendo el sofrito, algo que no suele hacerse en casa.
La ventaja que se obtiene con esta técnica es que los jugos que se evaporan de la cebolla y del tomate, se condensan en la tapa y vuelven al sofrito. Esto, según explica, evita que se pierdan esos sabores y evita que la cebolla se queme.
Cómo hacer un arroz del senyoret
Ingredientes
- Arroz redondo tipo bomba, 200 g
- Caldo de pescado o agua, 650 ml
- Calamar limpio y cortado, 150 g
- Gambas peladas, 150 g
- Tomate maduro rallado, 1 ud
- Cebolla picada, ½ ud
- Ajo picado, 2 dientes
- Pimentón, 1 cucharadita
- Azafrán en hebras, 1 pizca
- Aceite de oliva, 3 cucharadas
- Ramitas de romero, 2 ud
- Sal, al gusto
Paso 1
Calentamos el aceite de oliva en la paellera o en una sartén grande y salteamos el calamar a fuego fuerte.
Paso 2
Incorporamos las gambas peladas, las salteamos brevemente y retiramos ambas cosas a un plato. Reservamos.
Paso 3
Sin limpiar la paellera, bajamos la potencia del fuego, añadimos un poco más de aceite y sofreímos el ajo picado.
Paso 4
Incorporamos la cebolla, tapamos la paellera y la cocinamos a fuego medio-bajo hasta que esté tierna y transparente.
Paso 5
Añadimos el tomate rallado, tapamos de nuevo y lo cocinarse a fuego medio hasta que el tomate esté hecho y tengamos un sofrito concentrado.
Paso 6
Devolvemos el calamar y las gambas a la paellera y añadimos el pimentón y la sal.
Paso 7
Echamos el arroz y lo rehogamos a fuego medio con el sofrito hasta que tenga un aspecto nacarado.
Paso 8
Vertemos todo el caldo, repartimos el azafrán por la superficie y subimos el fuego hasta que rompa a hervir.
Paso 9
En ese momento, bajamos el fuego y cocemos el arroz durante 12 minutos. A mitad de cocción, probamos y rectificamos de sal.
Paso 10
Cuando el arroz esté listo, subimos el fuego al máximo durante un minuto, hasta que se oiga un leve chisporroteo en el fondo de la paellera, que será señal de que se está formando el socarrat.
Paso 11
Colocamos las ramitas de romero sobre el arroz, tapamos de nuevo la paellera y dejamos reposar tres minutos.
Paso 12
Destapamos, retiramos las ramitas y servimos el arroz para comerlo con cuchara.