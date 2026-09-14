Rosa, cocinera: "Las judías de bote más ricas y elegantes se cocinan con 250 g de gambas, ajo y un puñado de cherrys"

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Total: 15 min

Comensales: 4

Si cada día llegas a la hora de la cena sin ideas para cocinar, quédate porque esta receta es para ti. Está lista en 15 minutos y tan rica que, cuando se acaba, te quedas con ganas de seguir rebañando el plato.

Las primeras semanas de septiembre nos cuestan a todos y la cena se convierte en el último gran obstáculo del día, justo cuando al cerebro no le queda energía para pensar qué poner en la mesa.

Y ahí se agradece tener una lista de platos sencillos que puedan ir rotando durante la semana. Recetas que no manchen mucho, que se hagan rápido y que se solucionen con lo que haya por la despensa, como estas judías verdes de bote con gambones y tomates cherry .

Una idea de cena con cuatro ingredientes y sin ensuciar

La propuesta es de Rosa Arnau, cocinera y divulgadora de alimentación saludable detrás del blog Me gusta comer sano y del perfil de Instagram @me_gusta_comer_sano, donde comparte recetas pensadas para comer sano en el día a día, pero sin renunciar al sabor.

La receta solo necesita unas judías verdes ya cocidas, gambones congelados y pelados, tomates cherry, ajo y algunas especias para darle alegría.

Rosa explica que las judías que se pueden haber dejado hechas en una sesión de batch cooking o, si no, se pueden usar judías verdes de bote. Con este pequeño atajo tenemos una cena que se puede tener lista en quince minutos de reloj.

Y, aparte del atajo, también hay un pequeño truco. Lo que Rosa llama su condimento de la alegría, una mezcla de especias creada por ella que se vende ya preparada por internet.

La mezcla contiene ajo, cebolla, orégano, albahaca, romero, perejil, tomillo, pimienta negra y pimienta blanca. Es decir, puro sabor mediterráneo que le va bien a casi cualquier plato de verdura, pescado o marisco.

Pero no es obligatoria, la propia cocinera invita a usar las especias que se tengan en casa. Desde una mezcla sencilla de ajo, cebolla y pimienta negra, a un poco de pasta de curry o un poco de pimentón picante o cayena si te va el picante.

Cómo hacer unas judías rápidas con gambones y tomates cherry Ingredientes Judías verdes cocidas, 500 g

Gambas o gambones congelados pelados, 250 g

Tomates cherry, 250 g

Ajo, 3 dientes

Mezcla de especias al gusto, 1 cucharadita

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas Paso 1 Descongelamos los gambones, los escurrimos y los secamos bien. Escurrimos también las judías verdes cocidas, lavamos los tomates cherry y los cortamos por la mitad. Paso 2 Pelamos los dientes de ajo y los cortamos en láminas. Paso 3 Calentamos las tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra en una sartén amplia o en un wok y doramos el ajo a fuego medio, hasta que empiece a tomar color. Paso 4 Añadimos los tomates cherry y los salteamos un par de minutos, hasta que la piel se empiece a arrugar. Paso 5 Añadimos las especias, removemos para repartirlas y echamos los gambones. Salteamos a fuego fuerte hasta que la carne se vuelva rosada y opaca. Paso 6 Incorporamos las judías verdes cocidas y removemos para que se mezclen con lo que hay en la sartén. Paso 7 Salteamos un par de minutos más, comprobamos el punto de sal y servimos.

Una cena con proteína y pocas calorías

Esta cena es un buen ejemplo de que una receta rápida no tiene por qué ser poco saludable. En este caso, los gambones aportan unos 20 gramos de proteína de alto valor biológico por cada 100 y muy poca grasa, de manera que los 250 gramos de la receta cubren las necesidades proteicas de dos comensales.

Las judías verdes apenas rondan las 30 kcal por 100 gramos y, además de darle volumen al plato, aportan fibra, potasio, folatos y vitamina C.

Los tomates cherry son una fuente de licopeno, un potente antioxidante, y más vitamina C, y el aceite de oliva virgen extra aporta ácido oleico y polifenoles, además de ayudar a absorber los carotenoides del tomate.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre usar gambas y gambones? Las gambas peladas congeladas al ser más pequeñas se hacen en menos tiempo.

¿Puedo usar judías verdes congeladas? Por supuesto, pero recuerda que no vienen cocidas. Hay que hervirlas o cocerlas al vapor siguiendo las instrucciones de la bolsa antes de incorporarlas al salteado, pero no supone demasiado tiempo.

¿Se puede llevar de táper? Sí, de hecho, lo sugiere la propia cocinera. Aguanta bien dos o tres días en la nevera en un recipiente cerrado y se recalienta en la sartén, mejor que en el microondas, para que el gambón no se reseque.

¿Con qué lo puedo acompañar para que sea un poco más contundente? Este tipo de salteados quedan muy ricos con un poco de arroz blanco como guarnición o unos cocidos y salteados con un poco de ajo y perejil.