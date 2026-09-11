Alberto, cocinero: "Los garbanzos de bote más ricos se cocinan con 1/2 cebolla, perejil y un puñado de langostinos"

Un plato que parece un guiso de abuela en menos de 10 minutos, porque el resto es de reposo. Más información: Marta, cocinera: "Los garbanzos de bote más ricos y rápidos se cocinan con 2 latas de atún y 100 g de salsa de tomate"

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Total: 20 min

Comensales: 2

Los garbanzos de bote no son solo para hacer hummus y ensaladas ricas en proteínas, también se pueden usar para hacer guisos de los de mojar pan, pero en tiempo récord.

Lo que pasa es que muchas veces nos falta imaginación y acabamos siempre haciendo lo mismo, por eso recetas como la de estos garbanzos con langostinos que ha compartido Alberto Martín son para dejárselas apuntadas en la puerta de la nevera.

El creador de contenido, conocido en Instagram como @amimanerareceta, ha compartido su receta en un vídeo publicado en su perfil y no puede ser más fácil. Sin sofrito, sin caldo y sin complicaciones.

Los garbanzos marineros

Cocinar legumbres con productos del mar no es ningún invento moderno. La cocina andaluza lleva décadas juntando garbanzos con bacalao, gambas, langostinos o almejas en guisos de cuaresma y platos de vigilia.

Lo que hace Alberto es simplificarlo al máximo, sin elaborar fumet, sin nada de majado, solo los ingredientes básicos y algunas especias para solucionar una comida en un pispás.

El primer truco es mezclar todos los ingredientes en un bol durante unos 15 minutos, para que los sabores se vayan integrando antes de pasarlos por la sartén.

El pimentón dulce y la guindilla -opcional, pero recomendable- son el otro truco para terminar de redondear un perfil de sabor que recuerda a los guisos marineros del sur sin necesidad de pasarse tres horas entre fogones.

Garbanzos de bote: un básico que siempre soluciona

Tener algunos botes de garbanzos cocidos en la despensa saca de más de un apuro. Son económicos, duran mucho tiempo almacenados y aportan proteínas de origen vegetal, fibra e hidratos de carbono complejos, por lo que resultan especialmente prácticos para improvisar comidas completas cuando no se dispone de mucho tiempo.

Su principal ventaja frente a los garbanzos secos es que no requieren planificación previa. Mientras que estos últimos necesitan varias horas de remojo y una cocción prolongada hasta quedar tiernos, los garbanzos en conserva están cocidos y pueden incorporarse directamente a cualquier receta.

Para utilizarlos, normalmente basta con volcarlos en un colador, escurrir el líquido del bote y enjuagarlos brevemente con agua. En cuestión de segundos estarán preparados para añadirlos a una ensalada, un salteado, un guiso o cualquier otra elaboración rápida.

A la hora de comprarlos, también merece la pena echar un vistazo a la lista de ingredientes. Cuanto más sencilla sea, mejor: una buena conserva puede estar elaborada únicamente con garbanzos, agua, sal y algún corrector de acidez, como el ácido cítrico.

Cómo hacer unos garbanzos marineros en menos de 20 minutos Ingredientes Garbanzos cocidos de bote, 400 g

Langostinos limpios y pelados, 250 g

Ajo, 4 o 5 dientes

Cebolla pequeña, ½ ud

Sal, 1 cucharadita pequeña

Pimienta, 1 cucharadita pequeña

Pimentón dulce, 1 cucharadita pequeña

Guindilla cayena, 1 ud, opcional

Limón pequeño, el zumo de ½ ud

Aceite de oliva, 40 ml

Cilantro o perejil fresco, 3 ramas Paso 1 Escurrimos los garbanzos, los enjuagamos y los ponemos en un bol amplio junto con los langostinos pelados. Paso 2 Picamos la cebolla y los ajos muy finos y los añadimos al bol. Paso 3 Incorporamos la sal, la pimienta, el pimentón dulce, el zumo de medio limón y la guindilla entera para quien quiera un punto picante. Paso 4 Vertemos el aceite de oliva, mezclamos bien, tapamos el bol y dejamos reposar 15 minutos para que los sabores se integren. Paso 5 Pasamos toda la mezcla a una sartén caliente a fuego fuerte y cocinamos durante 3 minutos, removiendo con frecuencia hasta que los langostinos estén hechos y los garbanzos tomen algo de color. Paso 6 Retiramos del fuego, añadimos el cilantro o el perejil picado por encima y servimos de inmediato.

Otras recetas con legumbres de bote listas en un momento

Las legumbres de conserva son uno de esos básicos de despensa que pueden solucionar una comida o una cena en cuestión de minutos. Ya vienen cocidas, apenas ensucian y admiten tantas combinaciones que es difícil aburrirse de ellas.

Las lentejas de bote, por ejemplo, quedan estupendas salteadas con unas verduras cortadas en dados y un poco de curry.

Basta con pochar cebolla y calabacín, añadir las lentejas escurridas y terminar con un chorrito de leche de coco para conseguir un plato reconfortante y lleno de sabor en menos de veinte minutos.

Con unas alubias blancas también se puede improvisar una cena rápida. Salteadas con espinacas, unos tomates cherry y un poco de ajo, y rematadas con queso feta desmenuzado, se convierten en un plato completo que funciona igual de bien caliente que templado.

Otra posibilidad son las judías pintas, que pueden mezclarse con arroz cocido, maíz y unas tiras de pimiento para preparar un salteado de inspiración mexicana. Un poco de comino, pimentón y unas gotas de lima bastan para darle un toque diferente sin necesidad de complicarse demasiado.