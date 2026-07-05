Dani García (50), chef: "La mejor ensaladilla rusa no lleva zanahoria; ponle 30 ml del agua de las aceitunas y de vinagre"

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La ensaladilla rusa es uno de esos platos que sobreviven a las modas y se convierten en tendencia eterna, especialmente, cuando las temperaturas registran los valores más altos del año.

Con pocos ingredientes y varios trucos, como no puede ser de otro modo en un chef que ha llegado a conseguir hasta tres estrellas Michelin, Dani García sugería en el marco de una campaña publicitaria de la cadena de supermercados Carrefour, una receta que no requiere ni mucho gasto ni un gran esfuerzo.

El cocinero marbellí prepara una ensaladilla rusa al estilo de las ensaladillas del sur, con la patata chafada, sin zanahoria, y dejando que sean otros ingredientes como las aceitunas, el huevo o el atún los que le den textura a cada bocado.

Los trucos para hacer una ensaladilla rusa de 10

Pero, y aquí vienen los trucos, Dani García no se limita a mezclarlo todo con la mayonesa sin más, sino que recurre a algunos "aliños" para darle un extra de sabor a su ensaladilla.

En primer lugar, utiliza un chorrito -más o menos dos cucharadas para 500 gramos de patatas- del vinagre de un bote de piparras. Después, añade la misma cantidad del líquido de las aceitunas y, como toque final, un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

El vinagre de las piparras introduce un toque ácido y picante muy característico, que corta la grasa de la mayonesa haciendo que resulte más equilibrada en boca.

Por otro lado, el agua de las aceitunas con sabor a anchoa añade umami y un toque salino que potencia el sabor a mar del atún.

Así, esta mezcla de líquidos, que habitualmente se descartan, actúa como un sazonador natural que intensifica el conjunto sin necesidad de añadir sal extra.

Para coronar su ensaladilla, Dani García elige un huevo frito de una manera un tanto especial, separando la yema de la clara para poder cocinar esta durante más tiempo y conseguir una "puntilla" más crujiente, mientras la yema se mantiene casi líquida.

Ingredientes para hacer la ensaladilla rusa de Dani García Para la ensaladilla rusa Patata, 500 g

Aceituna con sabor a anchoa, 100 g

Atún con orégano en aceite de oliva, 200 g

Huevo duro, 2 ud

Vinagre de un bote de piparras, 30 ml

Agua del bote de aceitunas, 30 ml

Mayonesa, 250 ml

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada Para el huevo frito especial Huevo, 1 ud por persona

Aceite, para freír

Orégano seco, al gusto Paso 1 Comenzamos lavando bien las patatas y cociéndolas en agua con sal hasta que estén tiernas. Una vez cocidas, las escurrimos, dejamos enfriar ligeramente y las pelamos. Paso 2 Machacamos las patatas aún tibias con un tenedor o un “pisapatatas” hasta obtener una textura irregular, sin llegar a convertirlas en un puré liso. Buscamos una textura algo más rústica y con trozos perceptibles. Paso 3 Incorporamos las aceitunas con sabor anchoa picadas, el atún en aceite de oliva con orégano previamente escurrido, y los huevos cocidos picados. Paso 4 Añadimos también el vinagre del bote de piparras y el agua del bote de aceitunas, que aportan acidez y profundidad de sabor. Paso 5 Agregamos la mayonesa poco a poco, mezclando con suavidad, hasta lograr la cremosidad deseada. Es importante no excedernos para evitar que la ensaladilla quede demasiado pesada. Paso 6 Rociamos por encima una pequeña cantidad de aceite de oliva que realzará el sabor del conjunto. Paso 7 Para preparar el huevo frito, separamos cuidadosamente la clara de la yema del huevo. Reservamos ambas por separado. Paso 8 Montamos ligeramente la clara a punto de nieve, utilizando unas varillas manuales o eléctricas, hasta que adquiera volumen, pero sin que esté completamente firme. Paso 9 Calentamos aceite en una sartén pequeña a fuego medio-alto. Añadimos la clara montada y la cocinamos por un lado hasta que tome color. Paso 10 Con mucho cuidado, damos la vuelta a la clara para que se cocine del otro lado sin deshacerse. Paso 11 Colocamos la yema cruda sobre la clara ya cocinada y dejamos que se cocine lo justo para que quede cremosa, casi líquida. Espolvoreamos orégano seco sobre el huevo frito justo antes de retirarlo de la sartén. Paso 12 Servimos una porción de la ensaladilla rusa en el plato, y la coronamos con el huevo frito especial, procurando que la yema quede visible.

El menú completo con la ensaladilla como entrante

Esta ensaladilla que propone Dani García puede ser el entrante perfecto tanto para una comida de diario como para una comida de un día de fiesta. A continuación, te dejamos unas cuantas ideas rápidas y refrescantes para preparar un menú veraniego que sea todo un éxito: