Raquel Meroño, 'cocinillas' y actriz: "El arroz fácil con más sabor no lleva marisco; usa 1 kg de alitas y tritura el sofrito"

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Total: 40 min

Comensales: 10

Es posible que a estas alturas sigas pensando que hacer un buen arroz es algo imposible si no se tiene mucha práctica. Que el punto del grano, el caldo y el socarrat son territorio reservado a quien lleva media vida delante cocinando paellas.

Raquel Meroño es la prueba de lo contrario.

Hace apenas unos años no cocinaba nada y ahora tiene un perfil de Instagram en el que las recetas de cocina están muy presentes. Como este arroz de carne, sin marisco y lleno de sabor que queda de diez si se conocen un par de trucos.

Una actriz muy cocinillas

A Raquel, buena parte del público la recuerda por la serie juvenil Al salir de clase, uno de los grandes fenómenos televisivos de los años noventa. Su relación con los fogones, sin embargo, llegó mucho más tarde y casi por sorpresa.

Cuando entró en MasterChef Celebrity se describía a sí misma como una madre microondas que apenas se manejaba en la cocina.

Pero lo que empezó como un reto personal terminó en una de las evoluciones más comentadas del talent culinario: la actriz se proclamó ganadora de la quinta edición en 2020, imponiéndose en la final a Florentino Fernández.

El primer truco: triturar el sofrito

En su receta, el sabor lo aportan las alitas de pollo y la presa ibérica. Las alitas son clave porque, al dorarse primero y cocer después en el caldo, liberan colágeno y grasa que dan cuerpo y untuosidad al conjunto; la presa suma una carne jugosa con su propia grasa infiltrada.

No olvidemos que, en cocina, grasa = sabor.

El primer truco de la receta consiste en triturar el sofrito. En lugar de dejar los pimientos pochados en trozos, los pasa por la batidora con una copa de manzanilla y los incorpora junto a la carne de pimiento choricero y un majado de ajos y pimentón.

Al triturarlo, el sofrito deja de ser tropezones sueltos, que incluso hay a quien le molestan, y se convierte en una base líquida y homogénea que se reparte por todo el arroz.

Así, el arroz se cocina en un caldo más concentrado y uniforme, de modo que cada cucharada sabe igual.

El truco final: cortar la cocción

Lo que más sorprende de la receta llega al final. Cuando el arroz ya está hecho, Raquel lleva la paella a la piscina y la deja flotar sobre el agua. No es solo postureo.

El objetivo es cortar la cocción de golpe; el agua fría enfría la base del recipiente y detiene el calor residual, ese que sigue cocinando el grano, aunque ya hayamos apagado el fuego. Así evita que el arroz se pase y lo mantiene suelto.

¿Y si no tenemos una piscina cerca? Pues nos toca buscar otra manera de enfriar rápido el fondo de la paella. Podemos apoyarla sobre una bandeja amplia o el fregadero con un dedo de agua fría, sobre una cama de hielo o encima de paños humedecidos.

Si nada de esto es posible, basta con retirarla del fuego y dejarla reposar fuera de la fuente de calor, sobre una rejilla a ser posible.

Receta de arroz fácil de Raquel Meroño

Para estas cantidades -1 kg de arroz y 2 kg de carne para 10 comensales- necesitarás una paella grande, de unos 55-60 cm de diámetro, para que el grano quede en una capa fina y se cocine uniformemente.

Ingredientes Ingredientes Arroz preferiblemente bomba o de grano redondo, 1 kg

Alitas de pollo, 1 kg

Presa ibérica, 1 kg

Caldo de pollo o de carne, 3,5-4 l

Aceite de oliva, 300 ml

Pimiento rojo, 2 ud

Pimiento verde, 2 ud

Tomate, 2 ud

Ajos, 4-5 dientes

Carne de pimiento choricero, 2 cucharaditas

Pimentón de la Vera, 10-15 g

Manzanilla, 1 copa

Romero, 1 rama

Sal, al gusto Paso 1 Dora los ajos en la paella con el aceite caliente. Incorpora la presa ibérica y las alitas y dóralo todo. Retira y reserva. Paso 2 Pocha el pimiento rojo y el verde en ese mismo aceite hasta que estén tiernos. Retira y reserva. Paso 3 Fríe el tomate en la paella hasta que pierda el agua. Paso 4 Tritura los pimientos pochados con la copa de manzanilla hasta obtener una crema fina. Paso 5 Mezcla esa crema con el tomate, la carne de pimiento choricero y un majado de los ajos reservados con el pimentón de la Vera. Paso 6 Vierte el caldo y, cuando rompa a hervir, añade la presa, las alitas y el arroz. Repártelo de forma uniforme. Paso 7 Cocina nueve minutos a fuego máximo y otros siete a fuego bajo. Paso 8 Coloca las alitas por encima a modo de decoración y sopletea una rama de romero para aromatizar. Paso 9 Sube el fuego al máximo un minuto más para que se forme el socarrat en el fondo. Paso 10 Corta la cocción apoyando la paella sobre agua fría o hielo y deja reposar un par de minutos antes de servir.

Preguntas frecuentes

¿Qué arroz es mejor para una paella? Las variedades de grano redondo son las más socorridas. El arroz bomba es el más agradecido para quien tiene poca práctica, porque absorbe mucho caldo sin pasarse y aguanta bien el reposo.

Las variedades senia o bahía absorben más sabor, pero se pasan con más facilidad y exigen más control del punto.

¿Por qué se habla de 3,5 a 4 litros de caldo y no de una cantidad exacta? Porque el líquido que pide un arroz no es fijo, sino que depende de la variedad del grano, del diámetro de la paella y de la intensidad del fuego.

Una paella más grande evapora más caldo y un arroz bomba absorbe más que un senia. Dar un rango permite ajustar sobre la marcha y añadir un poco más de caldo caliente si el grano lo necesita.

¿Cómo consigo un buen socarrat ? Cuando el arroz se ha bebido casi todo el caldo, sube el fuego al máximo durante un minuto. Sabrás que se está formando por el olor a tostado y por el ligero crepitar del fondo. No remuevas el arroz en esa fase porque para que se forme el socarrat, el arroz necesita contacto directo y en reposo con el metal caliente.