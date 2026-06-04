Marta Verona, chef: "Para una ensalada aliñada perfecta, usa crema de cacahuete, vinagre de arroz, jengibre y salsa de soja"

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Cuando los días se vuelven más largos y el calor empieza a apretar, lo último que apetece es pasar horas frente a los fogones. El cuerpo pide ligereza, frescura y, reconozcámoslo, platos que se preparen en un abrir y cerrar de ojos. Es el momento dorado de las ensaladas.

Pero, ¡ojo!: cuando hablamos de ensaladas no nos referimos a ese plato aburrido de lechuga mustia y tomate insípido que parece un castigo. Nos referimos a una verdadera fiesta de texturas y colores que te hace salivar solo de verla.

Hoy sabemos que una ensalada puede ser una auténtica obra de arte, un lienzo en blanco donde se cruzan texturas crujientes, toques cremosos, contrastes dulces y salados, y notas ácidas que despiertan el paladar al primer bocado. ¡Hoy las ensaladas son más libres que nunca!

Por ello, la propuesta que os traemos esta vez no es una ensalada más: es la demostración de que se puede comer sano, fresco y con un nivel gourmet sin necesidad de encender un solo fuego complicado. La magia de esta receta reside en un equilibrio milimétrico entre ingredientes que parecen sacados de mundos distintos, pero que en el plato se llevan de maravilla.

Por un lado, tenemos la base marina y elegante de las gambas, que aportan esa textura firme y ese sabor sutil que eleva cualquier plato. A su lado, el club de la máxima frescura: el pepino y el apio, encargados de otorgar al plato ese punto súper crujiente e hidratante que tanto apetece cuando aprieta el calor.

Pero el verdadero giro de guion viene con la parte tropical. La untuosidad casi canalla del aguacate se funde con la explosión dulce y jugosa del mango, creando un contraste de temperaturas y sabores que es puro vicio. Y para coronar este festival, el cilantro fresco aporta ese aroma herbal, cítrico y vibrante que unifica todo y nos transporta directamente a una terraza frente al mar.

Ensalada con aliño perfecto de Marta Verona

Esta ensalada se ha hecho bastante viral y la chef y nutricionista Marta Verona se ha animado a prepararla en su casa para sus seguidores. Según explica, también se acompaña de un aliño especial a base de crema de cacahuete, salsa de soja, jengibre y vinagre de arroz. Tenéis todos los detalles de la receta a continuación.

Ingredientes Rama de apio, 1

Pepino, 1

Aguacate, 1/2

Mango, 1/2

Gambas, 8

Cilantro, al gusto Para el aliño Crema de cacahuete, una cucharada sopera

Salsa de soja, una cucharada sopera

Jengibre fresco rallado al gusto

Vinagre de arroz, una cucharadita Paso 1 Marca las gambas en una sartén y luego ponlas en un bol (o en un 'tupper' si es para comer después) con el resto de ingredientes picados en dados de tamaños similares. Paso 2 Mezcla todos los ingredientes de la salsa en un tarro y cuando vayas a comerte la ensalada, simplemente échaselos por encima, remueve y listo.

Lo maravilloso de esta ensalada es su versatilidad. Es tan camaleónica que encaja igual de bien servida en copas elegantes para impresionar en una cena con amigos, que metida en un táper para disfrutar de una comida de lujo en la oficina o, mejor aún, en la playa o la piscina. Y lo mismo ocurre con su aliño, que puedes usarlo para este y otros platos, como salteados de verduras, brochetas de pollo o fideos fríos, entre otras ideas. ¡A disfrutar!