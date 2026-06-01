Jordi Cruz (47 años), chef: "Los espaguetis no mejoran con tomate frito; usa 300ml de vino blanco, ajo, tomillo y romero"

0 votos

Comensales: 5

Si hay un ingrediente que ha salvado más comidas y cenas de última hora, ha unido a más familias y amigos alrededor de una mesa y ha perdonado más experimentos culinarios, es, sin duda, el espagueti. Esta alargada y humilde pasta es el auténtico camaleón de la gastronomía: se adapta al presupuesto, al tiempo disponible y, sobre todo, a la imaginación de quien sostiene la sartén o la olla.

Cocinar espaguetis en casa es una aventura que puede tomar infinitos caminos. No importa si eres un purista de la cocina italiana o un artista de la improvisación con lo que queda en la nevera; siempre hay una combinación esperando a ser descubierta.

La versatilidad de los espaguetis se puede resumir en tres grandes 'filosofías': en primer lugar, el minimalismo purista —clásicos como el aglio, oglio e peperoncino (es decir, ajo, aceite y guindilla)—; en segundo lugar, las salsas de 'chup-chup' —desde la clásica e infalible boloñesa hasta un pomodoro casero con tomates maduros y albahaca fresca—; o, por último, el estilo más libre, los wok y salteados, rompiendo así con las reglas italianas e integrando todo en un salteado rápido con verduras crujientes, salsa de soja y un toque de jengibre; la prueba definitiva de que esta pasta se atreve con todo.

Pero aunque la pasta por sí sola es un manjar, se convierte en un plato único e imbatible cuando encuentra a su pareja ideal en el terreno de las proteínas. Añadir carne a los espaguetis no solo transforma la textura de cada bocado, sino que equilibra el plato nutricionalmente y satura la salsa con jugos espectaculares.

Pero, ¡ojo!, nunca cocines la proteína por un lado y la pasta por otro para juntarlas en el plato. El verdadero secreto de los chefs caseros es dejar que la carne suelte sus jugos en la sartén, dorar allí los aromáticos, reducir el caldo y, finalmente, mantecar los espaguetis dentro de esa misma amalgama de sabores.

De entre todas las carnes posibles, hay una que destaca por su nobleza, su jugosidad (especialmente si elegimos partes como el contramuslo) y su capacidad para absorber cada especia y aroma que le pongamos por delante: el pollo.

A continuación, prepárate para descubrir cómo transformar estos conceptos en una realidad deliciosa con una receta que equilibra a la perfección la suavidad de la pasta, el dulzor de la cebolla morada y la intensidad del pollo en su propio jugo.

Espaguetis con pollo al ajillo de Jordi Cruz

El famoso chef Jordi Cruz ha lanzado en sus redes sociales una receta de espaguetis con pollo al ajillo que demuestra una vez más la versatilidad de esta pasta. Además, para aumentar la ingesta proteica, él ha decidido usar Pasta High Protein Garofalo, sobre todo pensando en aquellas personas deportistas que están cansadas del típico pollo con arroz. Todos los detalles de esta receta fácil y deliciosa, a continuación.

Ingredientes Espaguetis, 500 g

Contramuslos de pollo, 4

Aceite de oliva

Cebolla morada, 1

Dientes de ajo laminados, 3

Tomilllo fresco, al gusto

Romero fresco, al gusto

Cayena, al gusto

Harina, 1 cucharadita

Vino blanco, 300-400 ml

Caldo de pollo, 500 ml

Laurel, 2 hojas

Zumo de medio limón

Sal, 50 g

Agua, 5 litros

Perejil fresco picado, al gusto

Queso rallado, al gusto

Pimienta, al gusto Paso 1 Dora el pollo. Corta los contramuslos en dados y dóralos en una sartén caliente sin aceite al principio. Salpimenta y cocina hasta que estén bien marcados. Paso 2 Prepara el sofrito. En la misma sartén añade un hilo de aceite y cocina la cebolla morada hasta que quede tierna y ligeramente dorada. Paso 3 Añade aromáticos. Incorpora el ajo laminado, tomillo, romero y un toque de cayena. Cocina brevemente y añade una cucharadita de harina. Paso 4 Reduce el vino. Retira momentáneamente el pollo y reduce 300-400 ml de vino blanco en la misma sartén. Paso 5 Guisa el pollo. Devuelve el pollo y el sofrito a la sartén, añade laurel, zumo de medio limón y cubre con caldo de pollo. Cocina suavemente unos 30 minutos. Paso 6 Cuece la pasta. Hierve la pasta en abundante agua con sal hasta dejarla al dente. Paso 7 Manteca la pasta. Pasa la pasta directamente a la sartén y mézclala con la salsa para que quede bien ligada y brillante. Paso 8 Emplata. Termina con queso rallado y perejil fresco.

Y para más recetas de espaguetis como esta con champiñones al ajillo o esta otra con nata y pimienta, no dejes de visitar Cocinillas EL ESPAÑOL y nuestra sección de Pasta.